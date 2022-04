A negyedik Kassa és Miskolc közötti ultrafutó versenyről tartottak sajtótájékoztatót szerdán a miskolci városházán, két héttel azután, hogy hasonló rendezvényre került sor Kassán. Mint arról korábban már beszámoltunk, az idei évben május 21-én kerül sor a 115 kilométer hosszú, a két város közötti futóversenyre, amelyen nemcsak egyéni indulók, hanem csapatok is rajthoz állhatnak, 10 és 5 fősek egyaránt, illetve ez alkalommal, újdonságként párosok is részt vehetnek a versenyben, elfelezve egymás között a távot. Az ultrafutásra május 15-ig lehet nevezni, az ezzel kapcsolatos információk a verseny szervezőjének honlapján, a maratonclubmiskolc.hu oldalon találhatók.

A szerdai sajtóesemény házigazdájaként Veres Pál, Miskolc polgármestere köszöntötte elsőként a megjelenteket, megemlítve, hogy Kassával 1997-től állnak testvérvárosi kapcsolatban, majd a városvezető arról ejtett szót, hogy számára különösen fontos a két település közötti jó kapcsolat, amit jelez, hogy 2019-es polgármesterré választásának első útja Kassára vezetett. Veres Pál sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a Covid–19 megakadályozta a két város közötti kapcsolatok élénkítését, de megjegyezte, hogy a mostani találkozáskor is kinyilatkoztatta mindkét város képviselője, hogy ezt a jövőben erősíteni fogják. A miskolci polgármester szavai szerint a verseny megújítása, a 2019-es és 2021-es rendezés is nagy sikert aratott, és megemlítette a néhai Kisgyörgy Ádám nevét, aki megálmodta és 1999-ben első alkalommal megszervezte a Kassa–Miskolc közötti futóversenyt. Veres Pál arról is beszélt, hogy ezen versenyek során a résztvevők, az érdeklődők, nemcsak a rajt- és a célvárosok szépségeit fedezhetik fel, hanem a verseny útvonalát érintő településeket is, és ez a két szomszédos megye kapcsolatát is erősíti.

– Szeretnék köszönetet mondani Kassának, hogy nem szakad meg a sorozat, és létrejöhet az újabb verseny, ez is bizonyítja, hogy mind a két fél komolyan gondolja az együttműködést – mondta a miskolci polgármester.

Értékes pillanatok

Kassát a szerdai sajtótájékoztatón Lucia Gurbál’ová, főpolgármester-helyettes képviselte, aki azzal kezdte a beszédét, hogy elnézést kért, amiért Jaroslav Polacek főpolgármester nem tudott eljönni, mert annak ellenére, hogy szeretett volna, nem tudott útra kelni, ugyanis Szlovákia köztársasági elnöke éppen Kassára látogatott tegnap. Lucia Gurbál’ová felidézte a tavaly novemberi verseny befutóját, azt, hogy emberfeletti teljesítményekre volt szükség az indulók részéről a táv legyőzéséhez.

– Most megcserélődnek a feladatok, mi kelünk korán Kassán, és itt, Miskolcon fogadják a győzteseket, a befutókat. Egy kicsit irigylem is önöket, mivel a befutás, az érkezés a verseny különleges része. Partnervárosi együttműködésünk jó példája, hogy az értékes pillanatokat, egymást váltva, mind a két helyszínen meg tudjuk élni. Különösen nagy örömünkre szolgál, hogy Miskolc részéről megvan a szándéka annak, hogy az együttműködést tovább bővítsük, ez hangzott el a tájékoztató előtti egyeztetésen, és természetesen ezt a szándékot jelezni fogom Kassa főpolgármesterének – jelentette ki Lucia Gurbál’ová.

Borkuti László miskolci önkormányzati képviselő, a szervezőbizottság elnöke arról ejtett szót, hogy bár a verseny magyarországi szakasza hosszabb, a szervezésben fele-fele arányban vesznek részt kassai és miskolci közreműködők, majd megjegyezte, ahányszor eddig átmentek Kassára, mindig érezték az őszinte barátságot, a segítőkészséget, ami a verseny zökkenőmentes lebonyolításához szükséges. Borkuti László arról is beszélt, hogy az időjárás sokkal kedvezőbb lesz, mint a tavalyi verseny során, amikor novemberben voltak kénytelenek megrendezni a megméretést, illetve azt is megtudhattuk, hogy sok nevezés befutott már, és valószínűleg a 2021-es részvételi számot meghaladja majd a mostani indulók száma.

(A borítóképen: Népes mezőnyt várnak a szervezők. Fotó: ÉM-archívum)