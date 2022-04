A női kosárlabda NB I 2021/22-es évadjának rájátszásában az utolsó mérkőzést játszotta vasárnap este az NKA Universitas Pécsi EAC és a Diósgyőri VTK. Összecsapásuk tétje az volt, hogy melyik csapat szerzi meg a bronzérmet, azok után, hogy a két győzelemig tartó csata első két találkozóján mindkét fél hozta a hazai meccsét. Ez a bajnoki egyben az évad utolsó mérkőzése is volt, ugyanis szombatig az összes többi találkozót lejátszotta az élvonalbeli mezőny további 10 csapata.

Pécsett az első negyedet jobban kezdte a DVTK, Green két duplája között a szerdai összecsapáson pont nélküli Jovanovic is betalált (2-6). A jó kezdés magabiztossá tette a vendégeket, amikor úgy tűnt, hogy a hazaiak utol érhetik ellenfelüket, a piros-fehéreknél mindig akadt valaki, aki mert vállalkozni, és eredményes is tudott lenni. Ez egészen a 8. percig tartott, amikor Kiss V. egy büntetője után nem sokkal egy akciógólt is szerzett, és ezzel először vezetett a meccs folyamán a Pécs (16-15). Nem sokáig, mert a játékrész hajrája a DVTK-é volt, Green gólja után Kuster és Kányási is faultos találatot ért el (16-23).

A második játékrészben is pontosabban céloztak a diósgyőri csapat tagjai, és bár előbb egy hazai találat született, de ezután ismét a vendég játékosok fejeztek be eredményesen támadásokat. Greennek nagyon jól ment a játék, a pécsiek viszont idegesen játszottak, és rendre hibáztak, miközben a piros-fehérek előnye folyamatosan nőtt (20-38). A 17. percben Kuster hármasával lett húsz pont a csapatok között (21-41), de még ettől is volt feljebb. A csapatkapitány Kányási előbb egy triplát, majd egy középtávolit vágott be (22-46), és ezzel a DVTK elherdálhatatlannak tűnő előnyre tett szert, köszönhetően annak, hogy dobóteljesítményben messze felülmúlta ellenfelét.

Fordulás után

Dudasová révén, a harmadik negyed elején megszerezte első hármasát a Pécs, de hiába iparkodott a baranyaiak légiósa, Green folytatta a remeklését (27-54). A 24. percben a hazaiak egyik magas embere végleg kiszállt a meccsből, Nelson összeszedte az ötödik faultját. A Pécs azért dolgozott, hogy húszon belülre kerüljön, a DVTK pedig hosszan támadott, ezzel is csökkentve a hátralévő időt, illetve növelve győzelmi esélyeit. A nagy nehezen kibrusztolt hazai gólokkal szemben, olykor könnyed, máskor demoralizáló kosarakat szereztek a vendégek (36-60). Ez pedig azt hozta, hogy az utolsó játékrész már csak kötelező formalitás volt (39-60).

Simon találatával került húsz alá a PEAC (41-60), de a DVTK ennek ellenére ritmusban maradt, visszatolta az előnyét húsz fölé, és amikor Sarok is kipontozódott, Kuster és Green folytatta a hazaiak ,,legyilkolását” (47-72). A hajrában Dudasová hármasa után (54-73) is a diósgyőri szurkolók úsztak a boldogságban, a meccs végéig, és utána is.

A Diósgyőr 2005 után szerzett bajnoki bronzérmet, azt követően, hogy az azóta eltelt időszakban négy kisdöntőt is elveszített.

NKA Universitas Pécsi EAC – Diósgyőri VTK 56-73 (16-23, 6-23, 17-14, 17-13)

Pécs, 900 néző. V.: Cziffra, Goda, Farkas G.

NKA Universitas Pécsi EAC: Marshall (5), Wentzel (10), Dudasová (8/6), Kiss V. (20), Nelson (3). Csere: Sarok (2), Simon (4), Brajkovic (4), Selcova (-), Bojtár (-), Laczkó (-), Olawuyi (-). Vezetőedző: Csirke Ferenc.

Diósgyőri VTK: Vorpahl (8), Aho (2), Bernáth (2), Jovanovic (6/3), GREEN (27). Csere: KÁNYÁSI (16/3), KUSTER (12/3), Kiss A. (-), Tóth F. (-), Vég-Dudás (-). Vezetőedző: Völgyi Péter.

Kipontozódott: Nelson (24.), Sarok (35.).

Csirke Ferenc: – Rosszul kezdtük a meccset, nem voltunk elég agresszívak, könnyű kosarakat szerzett ellenfelünk, és nem tudtuk azt játszani, amire egyébként képesek vagyunk. Sajnálom, hogy így alakult, mert rengeteg energiát beletettünk ebbe a szezonba, ami megérdemelt volna egy érmet.

Völgyi Péter: – Nehéz és hosszú szezonon vagyunk túl, amiben hullámzó volt a csapat teljesítménye. A Magyar Kupa megnyerése olyan lendületet és hitet adott a csapatnak amely a szezon végéig kitartott. Nagyon büszke vagyok a lányokra, szerintem a maximumot hoztuk ki ebből az évadból. Igyekszünk tovább együtt haladni a megkezdett úton, és újabb közös sikereket elérni. Gratulálok a PEAC csapatának is, hisz ők is jó szezont zártak, ma az akarati tényezők döntötték el a bronzérem sorsát.

A két győzelemig tartott párharc végeredménye: 2-1, a Diósgyőri VTK javára.

NB I végeredmény

A női kosárlabda NB I 2021/22-es évadjának végeredménye: 1. Sopron Basket, 2. AKSC Szekszárd, 3. Diósgyőri VTK, 4. NKA Universitas Pécsi EAC, 5. Uni Győr Mély-Út, 6. Vasas Akadémia, 7. Ludovika-FCSM Csata, 8. TFSE-MTK, 9. ELTE BEAC Újbuda, 10. VBW CEKK Cegléd, 11. PINKK Pécsi 424, 12. NKG-Príma Szigetszentmiklós (kiesett).