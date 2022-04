A férfi vízilabda OB I.-ben a 11. hely a tét a PannErgy-Miskolci VLC csapata számára, s ahhoz, hogy ez a pozíció a borsodiaké legyen, az UVSE-Hunguest Hotels együttesétől kell jobbnak lenniük Biroséknak. Ezen helyosztó – amely az egyik fél 7. pontjáig tart – jelenleg 6–3- as miskolci vezetésnél tart, azok után, hogy a beszámító két alapszakasz-találkozót követően (amiből egyet-egyet nyertek a felek) az MVLC az előző hét végén 11–10 arányban nyerni tudott a fővárosi Komjádi uszodában. A budapesti meccsen sokáig úgy nézett ki, hogy sima vendéggyőzelem születik, hiszen a második negyedben Vismegék már 8–3-ra is vezettek, a lila-fehérek azonban egyenlítettek (10–10), az utolsó gólt azonban a miskolciak dobták.

– 8–3-nál is tudtam, hogy még nincs vége a mérkőzésnek, a játékosok viszont azt hitték, hogy vége – mondta Vidumanszky László, a PannErgy-MVLC vezetőedzője. – Ebből ekkor lehetett volna akár egy 11–4-es győzelem is, viszont a harmadik negyedben kihagytunk fejben, kihagytunk helyzeteket, és az Újpest ezt a megingást kihasználta, könyörtelenül megbüntette. Igazából, összességében nem lepett meg bennünket az UVSE, inkább magunkra voltam bosszús, hogy egymás után szórakoztuk el az emberelőnyöket, és nem koncentráltunk úgy, ahogyan kellett volna. Csináltunk magunknak egy olyan meccset, amelynek a hajrájában reszketni kellett, ami elkerülhető lett volna. Annak örülök, hogy 10-10 után mi tudtunk újítani, mi szereztük a mindent eldöntő gólt, és ez számított, hogy megvan a győzelem és a három pont. Mondtam, nyilatkoztam már, hogy jobb csapat vagyunk, mint az Újpest, de ezt 32 perc alatt be is kell bizonyítani. Ha ez 16 perc vagy 20 perc, akkor az van, lesz, ami a múltkor történt.

Türelmes pólót

A vázoltak szerint tehát a PannErgynek egy siker azt jelentené, hogy egyrészt megszerezné a 11. helyet a 2021/2022-es szezonban, másrészt be is fejeződne az évad az együttes számára.

– Elmondom újra: tanulnunk kell, kellett abból, ami a fővárosban megesett... – hangsúlyozta Vidumanszky László. – A terv, a cél adott, szeretnénk lezárni a párharcot, és szeretnénk lezárni a szezont, ezt hangsúlyosan elmondtuk a játékosoknak. Mindenki bevetésre kész, hazai közönség előtt méltóképpen akarunk elbúcsúzni ettől a bajnokságtól. Ez a mi részünk, de vannak az UVSE-nek is elképzelései. Van még esélyük, és azt biztosan szeretnék megragadni, elérni azt, hogy legyen harmadik mérkőzés náluk, Budapesten. Türelmesen kell vízilabdáznunk, kivárva a megfelelő pillanatot, ez egy szegmense lehet a sikerünknek. Annak elemzésébe nem szeretnék belemenni, hogy jó helyezés lesz, lenne-e a 11. hely, igazából már nem fontos, mi volt a szezon indulása előtt vagy közben, van egy helyzet, ahol vagyunk, ahová kerültünk, most ezzel kell foglalkozni, vagyis ezt a meccset kell megnyerni.

A PannErgy-MVLC az egész hetet nem töltötte saját medencéjében a második összecsapásra való felkészülés gyanánt, ugyanis keddtől csütörtökig Szentesen dolgozott az alakulat. Vidumanszky László tanítványai négyszer kétkapuztak a házigazda alföldi csapattal, amelyik hátrébb zárt a bajnokságban, az utolsó előtti, 13. helyen, ami miatt osztályozót kell majd játszania az OB I.-ben maradásért.

