Amire csak kevesen számítottak, az bekövetkezett: azok után, hogy a női NB I. rájátszásában, a két nyert meccsig tartó elődöntő múlt hét keddi, soproni első találkozóján a Sopron Basket 68–49-re legyőzte a Diósgyőri VTK-t, három nappal később Miskolcon meglepetésre utóbbi csapat diadalmaskodott, 66–60-ra nyerve a meccset. Ez pedig azt jelenti, hogy a döntőbe jutás a ma 18.00- kor Sopronban sorra kerülő harmadik találkozón dől el.

A diósgyőriek szakvezetője a pénteki esti meccs után megtartott sajtótájékoztató előtt, amíg az ellenfél csapatának nyilatkozóira vártunk, arra a kérdésünkre, hogy a harmadik összecsapásra egy nappal hamarabb kelnek-e útra, meglepő választ adott, Völgyi Péter azt mondta, hogy ezt már meg is szervezték. Tegnap délelőtt arra a kérdésünkre, hogy jövőbe látó volt-e a szervezéssel kapcsolatban, a következőket mondta:

– Ez nem a jövőbe látás képessége sajnos, de nagyon bíztam a sikerünkben – mondta a DVTK vezetőedzője. – Azt gondoltam, hogy ha a Sopron nem dob olyan jól, mint a saját csarnokában, és mi lendületes játékra leszünk képesek, továbbá az eladott labdák számát a keddi meccshez képest csökkenteni tudjuk, akkor van esélyünk arra, hogy még egyszer elutazzunk Sopronba. Azért a korai utazásszervezéshez azt hozzá kell tegyem, hogy a foglalás, a szállás esetében opcionális volt.

A pénteki meccs viszont igazolta a szakvezető várokozásait, ebben az évadban másodszor is legyőzte a DVTK a Sopront, és nagyon szép estét szerzett azoknak a piros-fehér szimpatizánsoknak, akik látták ezt az összecsapást.

– Extra kosarakat dobtunk a második meccsen, és nem mellékesen könnyűeket is. Hatvanhat pontig jutottunk, ez is mutatja, hogy a Sopron remekül védekező csapat, nagyon sokszor iszonyú erőfeszítésünkbe telt a védőfalát feltörni – mondta Völgyi Péter, akinek felvetettük, hogy a csapat legjobbja Kuster volt, akivel kapcsolatban korábban többször is azt nyilatkozta, hogy ha nem március elején, hanem picivel korábban érkezett volna a légiós, a benne rejlő potenciált már felszínre hozhatták volna. – Kuster most mutatta meg igazából azt, hogy mire is képes. A csapatjátékot egyre jobban érzi, és már ő is mer vállalkozni. A rendszeren belül megtalálta a helyét, bízom benne, hogy ez a bajnokság hajrájában további pluszokat hoz.



Nagy szívvel



Arról is kérdeztük a diósgyőri szakvezetőt, hogy az extra a négyzeten bravúr, a soproni egypontos siker hogyan lehetne összehozható.

– A múlt héten kedden távolról nem dobtunk jól, és ellenfelünk szépen hozta azt a meccset. A jó lepattanózás, ami akkor jellemzett minket, az most is elengedhetetlen, és összeszedett, fegyelmezett védekezésre is szükség van – mondta a diósgyőri szakvezető. – Az első meccsen egy félidőn keresztül együtt mentünk a Sopronnal, ha ezt meg tudjuk ismételni, nem hagyjuk, hogy ellépjenek, amíg frissebbek, jobban dobjanak, akkor lehet keresnivalónk. A Sopront egyszer legyőzni is nagy teljesítmény, nekünk kétszer sikerült, és tudjuk, hogy a csodával határos lenne, ha harmadszor is összejönne, ráadásul idegenben. Az esélyekkel kapcsolatban nem változott semmi, ezek a bajnoki címvédő mellett szólnak, sok mindennek össze kellene jönni ahhoz, hogy nyerni tudjunk, de azon dolgozunk majd, hogy ez így lehessen. A lányok felszabadultak, vidámak, teher nélkül játszhatnak. Egy-két apróbb változtatást tervezünk védekezésben, de biztos vagyok benne, hogy a csapat tagjai nagy szívvel fognak majd játszani, és mindent beletesznek ebbe az összecsapásba.

A vezetőedző azt is szóba hozta, hogy szurkolói támogatásra is számítanak.

– Úgy tudom, hogy a pénteki győzelem hatására több szurkoló is úgy döntött, eljön minket segíteni Sopronba – mondta Völgyi Péter. – Nagyon jó lenne, ha kapnánk támogatást a lelátóról, nagyon sokat jelentene a lányoknak, ha a kispadunk fölötti lelátórészen a pénteki, diósgyőri hangulat lenne a jellemző.



A másik ágon



Az elődöntő másik ágán szombaton este játszották az első meccset, ezen a házigazda együttes szerzett előnyt a két nyert mérkőzésig tartó sorozatban: AKSC Szekszárd – NKA Universitas Pécsi EAC 81–67 (33–13, 17–10, 23–17, 8–27).



(A borítóképen: Völgyi Péter, a DVTK vezetőedzője)