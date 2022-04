Az első lépést megtette a GreenPlan-Vegyész RC extraligás férfi röplabdacsapata annak érdekében, hogy a 2021/2022-es évadot (bronz) éremmel zárja, ugyanis csütörtökön este, hazai környezetben, a Don Bosco Sportközpontban 3:1-re verte riválisát, a MAFC-BME alakulatát, és ezzel 1–0-ra vezet az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban. A meccs egyik kérdése az volt, hogy a két csapat milyen állapotban lesz az elveszített elődöntő után, illetve borsodi oldalon az, hogy mennyire sikerül pótolni, helyettesíteni a pár nappal korábban megsérült első számú feladót, Carlos Páezt.

– Mindkét csalódott csapat elég enerváltan kezdte a meccset – mondta Toronyai Miklós, a VRCK vezetőedzője. – Örültünk annak, hogy kívülről, a lelátóról komoly buzdítást kaptunk, ez mindenképpen belejátszott abba, hogy lassan-lassan elkezdtünk felpörögni. A közegnek sokszor van ilyen hatása is, ami azért is kellett, mert azután, hogy a Kaposvárral szemben alulmaradtunk az elődöntőben, sok időnk nem volt ennek megbeszélésére, hogy a gondolatokat átállítsuk a következő feladatra. A srácok kicsit el voltak kenődve, hogy nem sikerült túljutni a Finón, pedig nagyon akarták a finálét, azonban történt, ami történt, le kellett zárni azt a párharcot. Aki versenysportoló, annak nincs ideje a múlton töprengeni, azon rágódni, hogy mit kellett volna másképpen csinálnia, mert jön a következő mérkőzés, és arra kell figyelni. Csizmadia Tominak nem volt könnyű dolga, nehéz úgy beszállni, hogy egész évben nem kapott sok lehetőséget. Éppen a MAFC elleni itthoni alapszakasz-találkozón játszott, amikor Páez szintén nem volt egészséges, illetve kupameccseken kapott időt. Jó szellemiségben, hozzáállással ment fel a pályára, nagyon készült, bár már a bemelegítés fárasztó volt neki, ugyanis egyedüli feladóként tizenkét embert kellett kiszolgálnia. A mérkőzés végére ő is nagyon elfáradt, elsősorban pszichésen, de megugrotta azt a bizonyos akadályt, a fiúk is szépen segítettek neki, amikor nem olyan labdákat osztott.

Hatvan százalék körül

A felek hétfőn Budapesten, a Vasas Folyondár utcai létesítményében vívják meg a második meccset, amely 20 órakor kezdődik.

– Biztos vagyok abban, hogy Nagy Péter edzőkollégám – aki csütörtökön arra panaszkodott, hogy a csapategység nem volt megfelelő náluk – helyre fogja tenni a csapatát és külön-külön a játékosokat is – jegyezte meg Toronyai Miklós. – A MAFC az elődöntőben szenzációsan röplabdázott, összesítésben 2–1-re is vezetett a Pénzügyőr ellen, majd a következő két találkozóra összekapta magát a PSE, és fordítani tudott. Náluk is ugyanaz volt a probléma, mint nálunk, hogy ezt a kudarcot helyretegyék, kikezeljék, s úgy látszik, hogy ebben még van tennivalójuk. Azonban eltelt némi idő csütörtök óta, s azzal kell számolnunk, hogy a MAFC sokkal jobban fog játszani, mint Barcikán, és éppen emiatt nekünk egy sebességi fokozattal feljebb kell kapcsolnunk. Mi viszont bebizonyítottuk, hogy bármilyen felállásban képesek vagyunk jó produkciót nyújtani, csütörtökön az ütőink mindegyike hatvan százalék körül teljesített, megjegyezném külön Szabó Dávidot, aki az utolsó két, Kaposvár elleni mérkőzésen és most is remek teljesítménnyel rukkolt elő. Szerencsére a vállával nem volt semmi baj, annak ellenére, hogy régóta nem röplabdázott ilyen sokat. Egy ilyen párharcban mindig az a kérdés, melyik oldal tud jobban regenerálni, ki rendezi jobban a sorait. Vezetünk, nyerni szeretnénk Budapesten is, azonban nem számítunk könnyű összecsapásra.

(A borítóképen: A fővárosban küzdenek a kazincbarcikaiak. Fotó: ÉM-archívum)