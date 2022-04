A női röplabda Extraligában az 5–8. helyért küzd a DVTK együttese, amely kedden idegenben kezdte meg az egyik fél harmadik győzelméig tartó csatát a Fatum-Nyíregyháza ellen. A piros-fehérek az első két játszmában felejthető teljesítményt nyújtottak, viszont a harmadik szettben kis híján meglepték a hazai együttest, amely egyébként 3:0-ra nyert.

A látogatóknál hosszú idő után ismét a pályán volt a márciusban visszatért (visszahívott) Szajkó Tímea, aki a tavalyi szezon végén befejezte aktív karrierjét. A szövetség hivatalos statisztikája szerint 2 pontot szerzett, az első szettben 17–8-nál küldte játéktérre Leonidas Gaitanakis vezetőedző, a második szettben nem játszott, míg a harmadik felvonást végigharcolta a parketten.

– A saját statisztikánk szerint három pontom volt, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy örültem annak, hogy bizalmat szavazott nekem az edzőnk, és tudtam, tudom segíteni a csapatot – kezdte lapunknak adott nyilatkozatát Szajkó Tímea. – Leonidas Gai­tanakis azt kérte tőlünk, játsszunk felszabadultan, mindig csak a következő pontra figyeljünk, mindannyiunk a saját feladatára koncentráljon. Nekünk ebben a csatában igazából nincs veszítenivalónk, de nyilván szeretnénk kihozni belőle a lehető legtöbbet. Az első szett végén, amikor bementem, már eléggé vert helyzetben voltunk, próbálgatott az edzőnk cserélni, minden poszton, hátha ezek által lendületbe jön a csapat és feljavul a játékunk. Sajnos, nem ez történt, és a második játszmát is gyorsan lehozta a Nyíregyháza, az itt nyújtott játékra sem lehettünk büszkék. A harmadik játékrészt viszont kiválóan kezdtük, elhúztunk 8–1-re, elkaptuk a fonalat. Úgy éreztem, hittünk abban, hogy akár meg is szerezhetjük ezt a szettet, utaltak is erre bizonyos jelek. Persze tudtuk, hogy ezt a Nyíregyháza nem fogja hagyni, és egyenlített is. Ezután fej fej mellett haladtunk, voltak jó megmozdulásaink, viszont a hajrában pár rontás után már nem tudtunk visszajönni.



Ismerni kell egymást



Szajkó Tímea hozzátette: Leo­nidas Gaitanakis már a múlt héten jelezte, játszani fog tegnapelőtt.

Tíz hónapot kihagytam, nagyon készültem a keddi napra, leginkább mentálisan – osztotta meg mindezt lapunkkal a DVTK centere, aki március közepén csatlakozott be (ismét) a diósgyőriek munkájába. – Kondicionálisan nincs gondom, mert heti három-négy alkalommal járok kondizni, crossfitre vagy köredzésre, ugyanis szeretem a sportot, a maga minden formájában. Természetesen a játék más, ott ismernünk kell egymást, elsősorban a feladóval. Egyik előkészítőnk, Sitku Renáta volt csapattársam, azonban másik feladónkkal, Kalmár Viktóriával – akivel korábban nem játszottam – kellett sokat gyakorolni. A centermunka az egyik legnehezebb a röplabdában, gyorsabb, minden mozdulat, momentum, idő számít, oda kell figyelni, amihez kellenek az edzések. A csapatba, a közösségbe való visszatérésem egyébként zökkenőmentesen zajlott, a légiósok is kedvesen, aranyosan fogadtak. Több mint 20 éve vagyok benne a röplabdában, minden rutinommal, tapasztalatommal igyekszem a csapatot segíteni, pályán és pályán kívülről. A visszatérésem a szezon végéig szól, ebben állapodtunk meg Szabó Éva sportigazgatóval.

A két csapat a párharc második mérkőzését pénteken 18 órától vívja meg a miskolci városi sportcsarnokban.

– Bízom abban, hogy a hazai pálya előnye számít majd, előnyünkre lesz, és jobb játékkal tudunk előrukkolni, mint a keddi találkozón – mondta Szajkó Tímea. – A Nyíregyháza csalódott amiatt, hogy nem került be a négy közé, ezt talán ki lehet használni. Szeretnénk szettet rabolni tőlük, de ha lehetőség adódik rá, akár a győzelmet is megszerezni. Ha az első történne meg, ha a második, az mindenképpen önbizalmat adna nekünk a későbbi mérkőzésekre.



(A borítóképen: A szabolcsiak biztosan nyerték az első mérkőzést)