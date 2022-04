A miskolci Győri kapuban „lázas” építkezés folyik, a Miskolci Judo Club bázisa viszont még nem készült el, átadása hónapok óta csúszik. A történet ismert: a sportolók kinőtték a földszintes komplexumukat, így kaptak mellé egy másikat, a két egység pedig szervesen illeszkedik egymáshoz.

Engedélyekre várnak



– A kétszintes új objektum 550 négyzetméteres – mondta Flórusz János, az MJC elnök-vezetőedzője. – Alul öltözők vannak, az első emeleten pedig egy terem, kondirészleggel. A hiánypótlásnál tartunk, a határidő április 15. A régi, kívülről raktárépület jelleget öltött otthonunk már remek látványt nyújt: a kivitelezők készen vannak a belső és külső munkákkal is, most folyik a színezés, és az egész épületet április végén vagy május elején, esetleg közepén szeretnénk birtokunkba venni. Ehhez különböző engedélyeket kell kérni a szakhatóságoktól, és amíg ezeket nem kapjuk meg, főhadiszállásunkat építési területként kezelik, kezeljük.

Szófia és Taskent



Az MJC sportolói a DVTK színeiben versenyeznek, s ugyanez vonatkozik Gercsák Szabinára, a klub legeredményesebb tagjára is.

– Az egykori ifjúsági olimpiai bajnokunk az Európa-bajnokságra készül, ez lesz a fő versenye az idei esztendő első felében – folytatta Flórusz János. – A kontinensviadalra április 29-től május 1-ig Bulgária fővárosában kerül sor. A magyar szövetség áldását adta a keretre, így Szófiában ott lesz a tanítványom is. Az Eb-t követően az év második felétől az úgynevezett kiemelt versenyek már olimpiai kvalifikációs viadalként funkcionálnak majd. Ezt a státuszt kapja az őszi, Üzbegisztánban sorra kerülő világbajnokság: Taskentet nem érinti az orosz– ukrán háború, így a viadal minden bizonnyal ott is marad. Gercsák Szabina erre is hangol, miként a budapesti Grand Slam-tornára és más versenyekre. Most úgy tűnik, hogy a naptárba beírt küzdelmek az orosz városokba tervezettek kivételével meg is maradnak.

Marad a hetven kiló



Az MJC-DVTK klasszisa, Gercsák Szabina eddig két ötkarikás viadalról maradt le. Nem utazhatott el a 2016-os, Rio de Janeiróban tartott olimpiára, és „lekéste” a 2020-as, de 2021-re halasztott tokiói tornát is, így számára felértékelődött a 2024-es, francia földön sorra kerülő olimpia.

– Párizst mindenképpen meg kell fognunk – hangsúlyozta Flórusz János. – Most úgy tűnik, hogy addig a súlyhatárok nem változnak, ennek jegyében Szabina továbbra is a 70 kilósok mezőnyében lép majd tatamira. A kvalifikáció nem nyílt meg, pontos információkkal még nem rendelkezünk, de úgy számolunk, hogy csoportonként huszonnégy vagy huszonnyolc dzsudoka juthat ki a XXXIII. játékokra. Remélem, hogy Gercsák Szabina is a mezőny tagja lesz majd.





A tizennyolcból hatban nem



A magyar szövetség nemenként kilenc-kilenc, vagyis összesen tizennyolc versenyzőt indíthatna a szabályok szerint, de a jelenlegi szakvezetésnek nem célja teljesen feltölteni a létszámot, ez magyarázza, hogy Szófiában hat súlycsoportban (férfi 60, 66 és 73, illetve női 48, 78 és +78 kg) nem lesz magyar induló. A magyar válogatott tagjai közül öten álltak már Európa-bajnoki dobogón, Karakas Hedvig mérlege egy arany-, egy ezüst- és két bronz, Tóth Krisztián egy ezüst- és két bronz-, Ungvári Attila két bronz-, Pupp Réka és Gercsák Szabina pedig egy-egy bronzérmet szerzett eddig a legrangosabb európai viadalon.

(A borítóképen: Flórusz János, az MJC elnök-vezetőedzője)