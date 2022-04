Az NB I.-es bajnokság 28. fordulója keretében a mostani idényben mélyrepülésben lévő, a dobogós helyektől távolra kerülő, a Szabics–Juhász R.–Torghelle szakmai stáb által „sikeresen” tönkretett Mol Fehérvár FC vendégeskedett a Matyóföldön. Supka Attila, a Mezőkövesd Zsóry FC vezetőedzője csupán egy változtatást eszközölt a legutóbbi, Kisvárdán nyertes alakulatán: Farkas D. visszakerült a védelem jobb oldalára, a csapatból pedig Karnitski szorult a kispadra.

Nem érdemelték meg

Az MZSFC a 4-4-2-es, a vendéggárda pedig a 4-3-3-as hadrendet választotta. A meccs elején a kisebb sérülést túlélt Jurina kétszer is veszélyeztetett, de Kodro és Madarász is vállalkozott távoli lövésre. A kiegyenlített birkózást követően, az első negyedóra eltelte után a Mol váratlanul szerzett előnyt, ez azonban nem szegte Cseriék kedvét, magukhoz vették az irányítást és ennek a szünet előtti ráadásban érett be a gyümölcse. Karakó a sok holtidő miatt három percet hosszabbított, Drazic pedig köszönte szépen: szép fejessel egalizált. A történethez tartozik, hogy a találat előkészítője az a Vajda S. volt, aki az első fehérvári gól előtt hibázott, ezt azonban remek beadásával jóvátette.

A második félidő otthoni fölényt hozott: sokkal aktívabban futballozott ellenfelétől a dél-borsodi társaság, míg a dunántúliak nem találták a helyüket a pályán. A találkozó kétharmadának eltelte után jöttek a frissítő cserék, és ekkor még senki nem tudta, hogy a változtatásokkal a látogatók járnak jól. Petrjak pompásan eltalált lövése után tizenöt perce maradt a hazaiaknak ahhoz, hogy másodszor egyenlítsenek. Sikerült is kidolgozniuk néhány ígéretes akciót, de a labdát nem tudták Kovács D. hálójába juttatni. Supka Attila a hajrára védő és középpályás helyett csatárt és támadó középpályást küldött be, Besirovicék pedig nagy erőket mozgósítottak az egy pont kiharcolása érdekében. Ez végül nem sikerült nekik a közepes színvonalú és iramú összecsapáson, amelyen a látottak alapján a pontosztozkodás felelt volna meg a játék képének. A székesfehérváriak ugyan nyertek, de győzelmüket nem érdemelték meg: a teljes mérkőzésen alig mutattak valamit egykori dobogós önmagukból. A sárga-kékek háza táján pedig nem történt nagy baj, hiszen továbbra is nyolc ponttal vezetnek a vonal alatti csapatokkal szemben, és már csak öt forduló van hátra.

Mezőkövesd Zsóry FC – Mol Fehérvár FC 1–2 (1–1)

Mezőkövesd, 1651 néző. V.: Karakó (Bornemissza, Szécsényi)

Mezőkövesd Zsóry FC: Tordai (5) – Farkas D. (6), Pillár (5), Lukic (5), Vadnai (5) – Cseke (5), Cseri (6), Madarász (5), Vajda S. (6) – Drazic (6), Jurina (5). Vezetőedző: Supka Attila.

Mol Fehérvár FC: Kovács D. (5) – Rus (6), Stopira (6), Shabanov (5), Heister (5) – Nego (6), Ruben Pinto (5), Zulj (5) – Kodro (6), Nikolics (4), Bamgboye (5). Vezetőedző: Michael Boris.

Csere: Jurina helyett Churko (–) a 67., Bamgboye helyett Dárdai (–) a 70., Nikolics helyett Petrjak (6) a 70., Vadnai helyett T. Kis (–) a 79., Stopira helyett Makarenko (–) a 78., Madarász helyett Besirovic (–) a 84., Nego helyett Bese (–) a 95. percben.

Gólszerző: Kodro (0–1) a 17., Drazic (1–1) a 45+3., Petrjak (1–2) a 77. percben.

Sárga lap: Heister a 24., Bamgboye a 41., Petrjak a 77., Cseke a 83. percben.

Supka Attila: – Több volt ebben a mérkőzésben a vereségnél. Megvoltak a lehetőségeink az első és a második félidőben is a gólszerzésre, helyzeteink közül pedig egyet sikerült értékesítenünk. Úgy érzem, hogy kontrolláltuk a találkozót, viszont a fehérváriak két hibánkat kihasználták, ennek köszönhetően szerezték meg a győzelmet.

Michael Boris: – Az első félidőben sikerült korán megszereznünk a vezetést, ezt leszámítva azonban nem olyan volt az első játékrész képe, ahogy elképzeltük, ugyanis nem működött a rövid passzos játékunk. Jó lett volna vezetéssel szünetre menni, de ez nem jött össze, mert a ráadás utolsó másodperceiben kiegyenlített a Mezőkövesd. Sok párharcot hozó, hajtós, küzdelmes meccset vívtunk, és a szünet után sikerült rendeznünk a középpályát. A második félidő alapján megérdemelten nyertük meg a mérkőzést.

Mezőkövesd – Fehérvár: a gólok története

17. perc: Stopira magasan indított, labdája azonban csak Vajda S. rövid „felszabadító” fejese után jutott el Negóhoz. A középpályás köszönte szépen, majd jobbról az ötösön belülre passzolt, Kodro pedig Pillárt megelőzve középről, 2 méterről, jobbal, estében a jobb alsó sarokba helyezett, 0–1.

45+3. perc: Cseritől indult a hazaiak akciója a bal oldalon. A volt válogatottól Vajda S. kapta a labdát, majd beadott, Drazic pedig Stopirát megelőzve 5 méterről a bal alsó sarokba fejelt, 1–1.

77. perc: Zulj indítását Nego kapta a jobb oldalon. Lekezelte a labdát, majd középre játszott, az érkező Petrjak pedig 17 méterről, futtából, ballal a jobb alsó sarokba bombázott, 1–2.

(A borítóképen: Sokszor a földön is megharcoltak egymással a felek)