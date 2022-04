A női kosárlabda NB I. rájátszásában, annak az utolsó körében, a helyosztók során a 3. helyért, vagyis a bronzérem megszerzéséért lép pályára a Diósgyőri VTK csapata. A piros-fehérek az NKA Universitas Pécsi EAC ellen küzdenek a két nyert mérkőzésig tartó csatában, és a párharc első találkozóját pénteken 18.00-tól Pécsett rendezik meg. Azért ott, mert az alapszakaszban a baranyai együttes végzett előrébb, a 3. helye – szemben a DVTK 5. pozíciójával – tulajdonképpen pályaelőnyt ér, ugyanis amennyiben nem ér véget két meccs alatt ez a csata, és a jövő hét szerdai, miskolci összecsapás után még egy találkozóra lesz szükség, akkor azt a jövő héten vasárnap a baranyai megyeszékhelyen rendezik meg.



Tizenegy nap után



A DVTK tizenegy nap után játszik mérkőzést, a Sopron Baskettel szemben 2–1-re elvesztett bajnoki elődöntő után, amelyet követően utóbbi együttes – történelme során először – megnyerte a legrangosabb kontinentális női klubcsapatsorozatot, az Euroligát.

– A Sopron nemzetközi kupasikere, a vele szemben elért Magyar Kupa-győzelmünk, illetve az, hogy a bajnoki elődöntőben is nyerni tudtunk ellene, még inkább emeli ennek a szezonnak az eredményeit, ugyanis legutóbb hat éve volt példa arra, hogy egy évadban kétszer is felülmúltuk őket, igaz, akkor nem nyertek Euroligát... – mondta Völgyi Péter, a DVTK női kosárlabdacsapatának vezetőedzője. – De hagyjuk ezt, mert a Sopron elleni meccseken már túl vagyunk, a szezonnak pedig még nincs vége. A Pécs ellen éremért folyik a harc, és mi szeretnénk szépen zárni az évadot, hazai pályán, győzelemmel. Ehhez az első meccset nyerni kellene, azon leszünk, hogy ez sikerüljön. Persze biztos, hogy ellenfelünk is meg akarja szerezni az érmet, de én bízom a csapatomban, az összetartó erőben, ami jellemzi ezt a közösséget, illetve azokban az értékekben, amelyek révén sikerült megteremteni magunknak azt a lehetőséget, hogy a bronzéremért szállhatunk harcba.

A DVTK ebben az évadban két meccset játszott a pécsiek ellen, tavaly októberben a baranyai megyeszékhelyen 6 pontos hazai győzelem született, az idén januárban Miskolcon pedig a piros-fehérek nyertek, hétpontos különbséggel.

– Ezekből a találkozókból nem lehet kiindulni, hiszen sok változás történt az évad közben – mondta Völgyi Péter. – A legnagyobb nehézséget számunkra az okozza, hogy az előző meccsünk és a mostani közötti szünet túl hosszúra nyúlt. Amíg vártuk, hogy ki lesz az ellenfelünk, a lányok egy picivel több pihenőt kaptak, majd, hogy meccsben legyünk, szerettünk volna megszervezni egy felkészülési mérkőzést, de nem jött össze, nem találtunk ellenfelet, így egymás közötti játékkal próbáltunk hangolódni a Pécs ellen. Pályahátrányból vágunk neki ennek a párharcnak, ettől függetlenül szeretnénk elérni, amire vágyunk. Ellenfelünk elveszítette irányítóját, hiszen Szűcs Réka a Szekszárd elleni elődöntőben kéztörést szenvedett, emiatt rá nem számíthatnak, úgyhogy, ha máshogy nem is, de ezt a rotációjukban megérzik majd. Jó lenne, ha az első meccsen már az elején a saját ritmusunkban tudnánk játszani, de mert a szünet hosszú volt, ez nem biztos, hogy az első perctől így lesz. Remélem, hogy sikerül olyan motiváltan pályára lépnünk, mint a Győr elleni negyeddöntő első meccsén, amikor idegenben játszottunk. Ha igen, akkor lehetnek győzelmi esélyeink, de az biztos, hogy a PEAC otthonában nagyon észnél kell lennünk.



Az elmúlt tíz év



A diósgyőri női kosárlabdacsapat elmúlt tíz évének élvonalbeli bajnoki helyezései

2020/21: 4. hely

2019/20: félbeszakadt a bajnokság

2018/19: 2. hely

2017/18: 6. hely

2016/17: 5. hely

2015/16: 4. hely

2014/15: 2. hely

2013/14: 4. hely

2012/13: 4. hely

2011/12: 11. hely



(A borítóképen: Szeretne a dobogón végezni a piros-fehér együttes)