– Köszönöm ismét az elismerést, sajnos, a 2021-es évet is meghatározta a Covid, a versenyzést, a versenyszervezést, az utazást egyaránt – fogalmazott Mészáros László. – A WUAP-vb-t mi rendeztük itt, Miskolcon, szóval volt bőven dolgom, így kellett helytállni, ráadásul az utolsó nap utolsó nyomójaként. Féltett a feleségem a sérüléstől, azt hittem, el is alszom a padon, mert fáradt voltam, de azok, akik miattam jöttek ki a csarnokba, óriási erőt adtak. A harmadik fogásra sikerült elérnem a 281 kilós világcsúcsot, ez nagy öröm volt. A lengyelországi GPC-vb-n is nyertem open kategóriában, bár nem ez volt a fő versenyem. Nem terveztem az indulást, azonban az egyik versenyzőtársam rábeszélt, hogy menjünk. A körülmények nem voltak ideálisak, ráadásul reggel 10 órakor kellett versenyezni, de jól sikerült. A portugáliai Trofában lebonyolított WPC Pro erőemelő-világbajnokságon remek volt a hangulat, a mediterrán emberek rendkívül pozitívan álltak mindenkihez, itt is a legjobb tudtam lenni. Minden versenyen én nyomtam a legtöbbet, három világszövetségnél, 53 évesen. A világ tavalyi öszszes eredményét összevetve a második voltam, Amerikában hoztak nagyobb súlyt egy versenyen, 290 kilót. Az idei szezon május végén indul, megvan a naptár, hogy hová szeretnék eljutni, a végső cél a decemberi, Las Vegas-i Olympia. Utánpótlás szövetségi kapitányként célom a fiatalok bevonása is a sportágba, elindítunk egy sorozatot, „Edzőtermek csatája” néven, a húszországos helyszínből három miskolci verseny lesz, várunk majd minden érdeklődőt szeretettel.



Az alapok lerakása



Az edzőknél a grémium Bartha Ákos dzsúdótrénert választotta meg a legjobbnak, ugyanúgy, mint egy éve.

– Nagyon örülök az edzői kategória első helyének, meglepetésként ért, visszajelzése annak a munkának, amit végeztem, végeztünk – mondta Bartha Ákos, az MVSC cselgáncsozóinak mestere. – A tavalyi évünk kétségtelenül jól sikerült, keményen dolgoztunk a sikerekért, és az idén is ezt tesszük majd. Készülünk az előttünk álló nagy feladatokra, az Európa- és világbajnokságokra, valamint a nagy tornákra. Ezeken érmes helyezéseket és főleg aranyakat akarunk gyűjteni, abban hiszünk, hogy 2022-ben is öregbítjük majd klubunk egyébként is jó hírét. Az olimpia ugyan még messze van, de az alapok lerakásához már idén hozzákezdünk, hiszen júniusban megkezdődik az ötkarikás kvalifikációs időszak. Az MVSC-nél mind az anyagi, mind a tárgyi feltételek adottak, így hiszem és tudom, hogy újra sikeres hónapok elé nézünk.



Pozitív visszacsatolás



Csapatban a Hadik András– Kertész Krisztián ralipáros diadalmaskodott, ennek a sportágnak a képviselői legutóbb 2013-ban győztek.

– Minden szempontból emlékezetes marad számunkra a tavaszi esztendő – jelentette ki Hadik András. – Nagyon erős, színvonalas magyar bajnokságot sikerült megnyernünk, egy olyan mezőnyben, amelyben korábbi ralivilágbajnok és neves külföldi versenyzők is szerepeltek. Csakúgy, mint korábban, voltunk fent, és megéltünk nagy mélységet is. Összességében azonban stabil teljesítményt nyújtottunk, gyűjtögettük a pontokat, így lehetőségünk nyílt az utolsó futamon megvédeni az egy évvel korábbi elsőségünket. A hajrá szerencsére ismét jól sikerült, emlékezetes körülmények között lettünk bajnokok. Nekem ez már pályafutásom negyedik elsősége volt, ami ugyanúgy kedves a számomra, mint az előző három. Nagyon boldog vagyok, hogy a megye legjobb sportolója választáson ismét számításba vettek minket, ez a választás, ez a siker egy újabb pozitív visszacsatolása az elvégzett munkának. A magyar bajnokság idén is roppant erős, ezért talán még nehezebb dolgunk lesz, ha a csúcson akarunk maradni. A célunk viszont egyértelműen ez, hiszen aki megérezte már a győzelem ízét, az nem szeretné alább adni.



