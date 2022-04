A labdarúgó NB II. 30. fordulójának zárómeccsén, vasárnap este a Diósgyőri VTK csapata a Szeged-Csanád Grosics Akadémia együttesét fogadta. A játéknapot megelőzően a hazaiak a 2., a vendégek a 3. helyen álltak, de utóbbiak, mivel addigra lejátszották a forduló többi meccsét, egy helyet visszacsúsztak a meccs kezdésére, mert a Kecskeméti TE Hufbau megelőzte őket.



Kettő és négy



A bajnoki szünet miatt mindkét csapat két hete játszott legutóbb NB II.-es mérkőzést, ehhez képest a Tisza-partiak kezdője két helyen módosult. Az FC Ajkát Szegeden 3–0-ra legyőző együttesből Dobos és Temesvári hiányzott. Mindkét labdarúgót a kispadra jelölte Dragan Vukmir vezetőedző, de a sérüléssel bajlódó utóbbi játékos neve végül a cserék közül is kikerült. Az említettek kárára lett kezdő Bencze és Vári. A DVTK összeállítása négy helyen változott a III. Kerületi TVE vendégeként elért 1–0-s győzelem után. Részben azért, mert Szűcs K. és Oláh B. nem tudta vállalni a játékot, részben pedig azért, mert a két héttel ezelőtti hiányzók közül többen játékra jelentkeztek. Közülük Szatmári és Bárdos visszakerült a védelembe, Keller a középpálya bal oldalára, Könyves pedig a csatársorba. Ezek miatt az öreg Karak, Karan maradt ki, valamint a fiatal Jurek, annak ellenére, hogy utóbbi a győztes gólt szerezte a kerületiek ellen. A DVTKban Horváth Z. sárga lapos eltiltása miatt nem juthatott szóhoz, viszont a korábbi hiányzók közül Hegedűs J. és Szeles többhetes szünet után legalább a kispadon helyet kapott. Rajtuk kívül Zsolnai és Kocsis is kispadra visszatérőnek számított, hiszen egy ideig rájuk sem számíthatott a csapat vezetőedzője. A meccs startjára beállt 4 Celsius-fokos hőmérséklet, a késői kezdés, az élő tévés közvetítés bizonyára mind közrejátszott abban, hogy nagyon kevesen voltak kíváncsiak a helyszínen a rangadóra.



Három vendéggól



A DVTK lépett fel támadólag a meccs elején, benyomta a szegedieket a térfelükre, de a vendégek első ellenakciója ígéretesebbnek tűnt annál, mint ahogy a végén Csoboth eltalálta a labdát. Tíz perc után kijött a szorításból a Tisza-parti együttes, és a 12. minutában gólt szerzett. Egy előreívelt labdát Eperjesi fejelt ellenfélhez a 16-oson belül, Bencze pedig balról, 12 méterről laposan a kapuba lőtt (0–1). Nem sokkal később egy szegedi, jobb oldali szöglet után Gajdos fejelt néhány centivel a jobb kapufa mellé, majd a 19. percben megduplázta előnyét a kezdeményezőbb Szeged. Horváth K. jobbról keresztbe lőtt szabadrúgására a hosszú oldalon Vári érkezett, és 5 méterről laposan a bal alsó sarokba lőtt (0–2). A félidő közepén Molnár G. szabadrúgása szállt a kapu fölé, majd Lucas csavarása kerülte el a bal felső sarkot. A szenvedő, vergődő, különösebb elképzelés nélkül játszó DVTK-t a 33. percben még mélyebbre nyomta a Szeged, Ódor indította jó ütemben a jobb oldalon Gajdost, aki rövid sprint után remekül adott keresztbe, a felfutó Csoboth pedig 13 méterről a kapu bal oldalába bombázott (0–3). A 35. percben jegyezhettük fel az első, kaput eltaláló diósgyőri lövést, amelynek az elkövetője Könyves volt. Nem sokkal később védőt cserélt a hazai szakvezető, ludasként Eperjesit hívta le, és mivel Jurek a középpálya jobb oldalára állt be, Polgár egy sorral hátrébb húzódott. Utóbbi előbb a kapu fölé, majd mellé lőtt, az első félidő hosszabbításában pedig Könyves kísérletét paskolta ki a jobb felső sarok elől Molnár F. kapus. A játékrész lefújása után jött a fütty a lelátóról, természetesen nem a vendégszektorból.



Tizenegyesek



A fordulás után a játékvezető segített a DVTK-n, a gólhelyzetben lévő Csobothot a hazai kaputól Bárdos elsodorta, de a síp nem szólalt meg, a szabadrúgás, a kiállítás elmaradt. A 49. percben viszont büntetőhöz jutott a Szeged, Horváth K. leheletfinom mozdulattal tette el a labdát Lucas mellett, majd fennakadt a diósgyőrin, és elesett a 16-oson belül. A játékvezető által megítélt 11-est Horváth K. a jobb alsó sarokba küldte (0–4). Az 52. minutában ismét büntetőt kapott a vendégegyüttes, a bal oldalon a 16-oson belülre futó Gajdost Keller lökte fel hátulról. Utóbbi emiatt piros lapot kapott. Az újabb 11-est is Horváth K. végezte el, aki ezúttal a jobb felső sarokba bombázott (0–5). Ezzel a négy percen belül esett két góllal a vendégek sikere abszolút biztossá vált. A létszámhátrányba került DVTK innentől leginkább azzal volt elfoglalva, hogy újabb gólt ne kapjon, a Szeged pedig mintha már a szerdai újabb fordulóra tartalékolt volna. A 82. percben Pejovic bal felső sarokra tartó szabadrúgását védte bravúrral Póser, tulajdonképpen ennyi említésre méltó történt az ötödik találatot követő szűk 40 percben. Az ezúttal is gyengén, elképzelés nélkül futballozó DVTK komoly ütést kapott. A piros-fehérek hazai környezetben közel 12 éve nem vételeztek be enynyi gólt, legutóbb 2010. május 23-án az MTK elleni hazai, NB I.-es meccsen rezdült ötször a hálójuk, ám az élvonaltól akkor búcsúzó diósgyőriek, azon a napon legalább kettővel válaszolni tudtak (2–5). A DVTK ezzel a vereséggel magára húzta az üldözőjét, nagy kérdés, hogy a mentális nehézségeken túl tud-e jutni szerdáig, a Dorogi FC elleni idegenbeli meccsig. Játékban, hozzáállásban fejlődni kellene, mert ez a tavaszi produkció eddig csak közepes (5 győzelem, 1 döntetlen, 4 vereség).



Diósgyőri VTK – Szeged-Csanád GA 0–5 (0–3)



Diósgyőr, 2003 néző. V.: Pillók (Varga G., Sinkovicz).

DVTK: Póser – Eperjesi (Jurek, 37.), Szatmári, Bárdos – Polgár, Molnár G., Lucas, Bertus (Szeles, 56.), Keller – Eppel (Bokros, 66.), Könyves. Vezetőedző: Kondás Elemér.