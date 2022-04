Az OB I. 11. helyéért játszik a PannErgy-Miskolci VLC férfi vízilabda-együttese, mégpedig az Újpest VSE Hunguest Hotelsszel. A csapatok 3–3-mal indultak neki a hét végén kezdődött párharcnak, azok után, hogy az alapszakaszban egy-egy meccset kölcsönösen megnyertek a másik ellen (és a versenykiírás szerint ezt magukkal hozzák ebbe a szakaszba is). A korosztályos válogatott Vismeg Zs. betegség miatti hosszabb kihagyást követően ismét ott volt a vendégek keretében.

Hatásosan dolgoztak

Az első akció sem itt, sem ott nem sikerült, majd a másodiknál lefordultak a vendégek, és Várkonyi középről, ziccerből nem hibázott (0–1). A mérkőzés első előnyét az újpestiek elrontották, a miskolciak jól védekeztek. Tanczer két védő között húzta be a labdát a rövid sarokba (0–2), aztán a második budapesti fórnál Eppelre jött ki a figura a hosszú oldalon (1–2). Biros vállalkozott messziről, Bisztritsányi nem tudta fogni a jobb felsőbe küldött labdát (1–3), Seeler kísérletét Morav­csik kézzel ütötte ki. A vendégek előnye során blokkban végezte a labda, a házigazda hasonló játékhelyzetben a felső lécet találta el. Vismeg szabaddobása jócskán fölé ment, de csapata hatásosan dolgozott hátul, így megérdemelten vezetett.

A második felvonásban sem ment a célzás az ­UVSE-nek, de ebbe belejátszottak a miskolciak is azzal, hogy zavarták a labdás embert. Korényi – Sélley Rauscher gólváltást követően (2–4) Vismeg jól látta meg a rést a rövid saroknál (2–5), nem igazán működtek a fővárosi támadások. Időkérés után fórban Csapó révén viszont zárkóztak a hazaiak (3–5). A következő borsodi előnynél gyönyörűen és gyorsan járt a labda kézről kézre, középen Nagy N. is remekül ért bele (3–6). Rendezetlen védelem ellen Várkonyi észlelt, 3–7-nél kapust cseréltek a házigazdák. Sokadik olyan helyzetét rontotta el az Újpest, mikor többen voltak a vízben, mint a miskolciak, az elöl gyengén teljesítő budapestieket Krasznai büntette, messze volt tőle védő (3–8). Bencz megtréfálta Moravcsikot, fontos találat volt a pályaválasztónak (4–8).

Pontosan bemérte

A harmadik negyedet Ekler bal felsős bombája nyitotta (5–8), Korom pedig jól érezte, hová kell mozdulni. Fórban eladták a labdát a vendégek, kár volt érte. Ekler lőtt, Moravcsik hárított, társai kettős fórban elhamarkodottan cselekedtek. Az UVSE-nél Bencz bombázott be egy büntetőt (6–8), majd Biros vállalkozott megint messziről, és ezúttal is pontosan bemérte a sarkot (6–9). Ekkor nem látszódott úgy, hogy probléma lehetne miskolci részről, ám a sárga sapkás hazaiak Szentesi góljával ismét feljöttek kettőre (7–9). Fórban Vismeg volt szépen középen, meg is szerezte második találatát (7–10). 2:20 perc volt ebből a menetből, ezután a kapáson Ekler volt gyors (8–10), majd a vendégek lőttek, de a labda nem ment be a jobb felsőbe.

Várkonyi döntött

Az utolsó felvonásban cserével kiállították a kispadon ülő Bisztritsányit, a miskolciak két hazai akciót is kibekkeltek. Biros kapott blokkot, aztán bejátszás után nem lett ítélet az MVLC javára. Az újpestiek előnyből zárkóztak, Bencz révén, aki középen bukkant fel (9–10), máris nyíltabb volt a meccs. Korom védett egyet, majd csavarkapufa következett a vendégeknél, aztán ismét a hazai kapus mozdult szépen. Lehoczkyt tüntették el a miskolciak, az ötméterest Bencz a bal felsőbe küldte (10–10). Előnyben rossz volt a passz a látogatóknál, akik gödörben voltak. Moravcsik posztolt jó helyen, fórban megbeszélést tartottak a borsodiak, aztán Vismeg Koromba lőtt. Biros állt ki, az UVSE is időzött, Bencz a kapufára ejtett. Várkonyira nem figyeltek az utolsó percbe lépve, a hosszúba vágódott a labdája (10–11). Ekler kezéből kicsúszott a labda, amelyet végig megtartottak a vendégek. Egy nagyon jó első félidő után gyengébb másodikat produkált az MVLC, de nem érdemtelenül győzött.

Az egyik fél 7. pontjáig tartó párharc állása: 6–3, a Pann­Ergy-MVLC javára.

UVSE Hunguest Hotels vs. PannErgy-Miskolci VLC 10–11 (1–3, 3–5, 4–2, 2–1)

Budapest, 150 néző. V.: Tóth S., Tordai.

UVSE: Bisztritsányi – Lehoczky (-), Hegedűs Cs. (-), Korényi (1), Szentesi (1), BENCZ (4), EKLER ZS. (2). Csere: Korom (kapus), Belényesi (-), Eppel (1), Szécsi M. (-), Seeler (-), Csapó Á. (1). Edző: Vincze Balázs.

MVLC: Moravcsik – VÁRKONYI Á. (3), BIROS B. (2), Sélley Rauscher (1), Seman (-), Böröczky (-), Tanczer (1). Csere: Csiszár B. (-), Nagy N. (1), VISMEG ZS. (2), Tő­zsér (-), Krasznai (1). Edző: Vidumanszky László.

Gól/emberelőnyből: 7/1, ill. 11/4

Gól/kettős emberelőnyből: 0, ill. 1/0

Gól/ötméteresből: 2/2, ill. 0

Vincze Balázs: – Nem az volt a tervünk, hogy hazai pályán négy-öt gólos előnyt adunk, a meccs elején nem nagyon tudtunk mit kezdeni a fegyverükkel. Annak viszont örülök, függetlenül az eredménytől, hogy nem estünk szét. Ami eddig is jellemzett bennünket, vissza tudtunk jönni döntetlenre, ha így tudnánk kezdeni mérkőzést, akkor lehetne esélyünk Miskolcon, de most ők vannak kényelmesebb helyzetben.

Vidumanszky László: – Szerettünk volna nyerni, ami sikerült. Elhúztunk négy-öt góllal, ami lehetett volna több is, saját hibákból segítettük az Újpestet abban, hogy visszakapaszkodjon. A végén mi voltunk azok, akik belőtték a döntő gólt, szeretettel várjuk az UVSE-t a visszavágón.

(A borítóképen: Egy góllal nyertek a fővárosban. Fotó: ÉM-archívum)