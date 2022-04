Az utolsó fázisához érkezett az élvonalbeli női röplabdabajnokság, az Extraliga 2021/2022-es idénye, melynek során a 7. helyért DVTK – MTK Budapest csatát rendeznek. A diósgyőriek az utolsó, 8. helyen zárták az alapszakaszt, úgy, hogy a tizennégy meccsükön egy pontot szereztek, a fővárosi kék-fehérek a borsodiak előtt, a hetedik pozícióban zárták az első kört, nekik nyolc egységet sikerült összegyűjteniük.

Aztán következett a negyeddöntő, a piros-fehérek itt három összecsapáson alulmaradtak a Swietelsky-Békéscsabai RSE csapatával szemben (0:3, 1:3, 0:3), míg az MTK szintén három mérkőzésen kapott ki a Vasas Óbuda együttesétől (0:3, 0:3, 0:3). Mindkét gárda ezzel az alsóházba került, és az 5–8. helyért küzdhetett tovább. A DVTK a Fatum-Nyíregyházával nézett farkasszemet, és a párharc a nyírségiek 3–0-s sikerét hozta (0:3, 0:3, 0:3), a másik ágon a budapesti kék-fehérek az Újpesti TE-vel hadakoztak: nyertek az utóbbiak, 3–0-ra, mivel – sorrendben – 3:0-ra, 3:0-ra és 3:1-re diadalmaskodtak.

A tényekhez tartozik, hogy a Diósgyőr és az MTK Budapest két alapszakaszbeli összecsapását egyaránt a kékek hozták, ugyanis tavaly november 20-án hazai környezetükben 3:1-gyel múlták felül a látogatókat, majd idén február 26-án a miskolci városi sportcsarnokban ugyanilyen arányban, vagyis 3:1-re győztek.

Megkapott instrukciók

A DVTK és az MTK három győzelemig tartó csatája csütörtökön 17 órától kezdődik, mégpedig a budaörsi Aramis Sportcsarnokban. A tét nem kicsi, ugyanis amelyik fél jobban jön ki a párharcból, az a következő szezonban is az Extraligában indulhat, a vesztes viszont kiesik az NB I.-be. Érdekesség, hogy a Diósgyőr tavaly elbúcsúzott az élvonaltól, ám a Gödöllő nem vállalta a feljutást, így júliusban a szövetség felkérte a csapatot a részvételre, és vállalták is az indulást. Leonidas Gaitanakis vezetőedző alakulata április 19-én vívta meg az utolsó mérkőzést a nyírségiekkel, az azóta eltelt 9 napot pedig edzésekkel töltötte. Akkor a cseh center, Kuzelová nem játszott, és a brazil szélső ütő, Oliveira nem volt a keretben sérülés miatt. Ketten ezúttal is hiányozni fognak.

– A játékosok a csapatjáték csiszolása mellett végeztek kondicionális tréningeket is – közölte Leonidas Ganitana­kis. – Emellett természetesen videóztunk, megnéztük az MTK elleni korábbi meccseinket, mindenki megkapta az instrukciókat, hogy ellenfelünknél ki, hová üt, milyen területet támad. Úgy gondolom, a lányok motiváltak, mentálisan rendben vagyunk, tiszta gondolatokkal megyünk bele ebbe a csatába. Mindenki teljes szívvel-lélekkel fog küzdeni, szeretnénk elérni a célunkat. A Békéscsaba és a Nyíregyháza erős ellenfelek voltak, erőfeszítéseinket nem sok siker koronázta, bár a csabaiak ellen nyertünk egy szettet, és erre volt esélyünk a Fatummal szemben is. A budaörsi csarnokot senki sem szereti, amolyan hangár jellegű, de most itt kell helytállnunk. Az MTK remekül mezőnyözik, inkább ejtett, nem túl erős labdákkal operál, ami ellen nem könnyű készülni. Ellenfelünk egy fiatal, hajtós csapat, amelynek több korosztályos válogatott röplabdázója van.

Röplabda: a 7. helyért

1. mérkőzés

Április 28., csütörtök, 17.00: MTK Budapest – DVTK

2. mérkőzés

Május 1., vasárnap, 18.00: DVTK – MTK Budapest

3. mérkőzés

Május 4., szerda, 20.15: MTK Budapest – DVTK

4. mérkőzés (ha szükséges)

Május 7., szombat, 18.00: DVTK – MTK Budapest

5. mérkőzés (ha szükséges)

Május 10., kedd, 20.00: MTK Budapest – DVTK

