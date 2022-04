Nézze meg a videónkat is!

Sajósenye – Onga 6–2 (3–1)

Sajósenye, 40 néző. V.: Szutorcsik.

Sajósenye: Ruszó K. (Bendik) – Sváb, Ruszó Á., Oláh (Urbán), Hankó I. (Lévai), Bari G., Budai, Tóth I., Sáfár (Csikós), Balog, Auer. Edző: Takács István.

Onga: Farkas A. – Száva L., Horéna, Száva R., Horváth L., Ruszó, Horváth D., Török (Petykó), Titkó, Nagy D., Jakó (Palotás). Edző: Tóth Richárd.

G.: Bari G. (3), Budai (2), Sáfár, ill. Száva R. (2). Jók: Bari G. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. Farkas A., Száva L. Ifi: nincs.

Takács István: – Köszönöm a csapatnak és a vezetőknek a születésnapi köszöntést és az ezzel járó győzelmet. Jól és eredményesen játszottunk. Jó játékvezetői hármas. A továbbiakban sok sikert a sportszerűen játszó ongai csapatnak.

Tóth Richárd: – A hazaiak kilenc helyzetükből hatot góllal fejeztek be, mi pedig „agyonrúgtuk” a kapusukat. Nem is lehetett más az eredmény. További sikereket a Sajósenyének.

Varbó – Rudabánya 3–1 (2–1)

Varbó, 50 néző. V.: Hullár.

Varbó: Szanyi – Lipták, Nyeste, Tóth M., Bukovenszki, Bene (Bodnár), Bari (Pintér), Dankó, Kovács Á., Bacsó, Szabó B. Edző: Orlóczki Tibor.

Rudabánya: Gyuró – Varga, Rémiás (Kiss), Sári L., Kálló J. (Szántó), Varga Zs., Sári Zs., Glonczi, Kálló L., Galicza, Mida. Edző: Bezsilla Zoltán.

G.: Dankó (2), Lipták, ill. Galicza. Kiállítva: Galicza (43.). Jók: Tóth M., Szabó B., Kovács Á., Dankó, Lipták, ill. mindenki. Ifi: 2–4.

Orlóczki Tibor: – Majdnem beleragadtunk a sárba egy jól játszó Rudabányát győztünk le, nagy küzdelemben.

Bezsilla Zoltán: – Ez a mérkőzés tökéletes lenyomata volt az eddigi szezonunknak. Gratulálok a Varbó csapatának.

Sajóvámos – Szirmabesenyő2–1 (2–1)

Sajóvámos, 100 néző. V.: Séra.

Sajóvámos: Stefán D. – Fehér, Stefán M., Fejes L., Mohácsi, Balogh T., Koncsol (Fejes P.), Csizik, Tóth B. (Kalmár), Balogh A., Gelyeta. Edző: Tóth Barnabás.

Szirmabesenyő: Nagy T. – Bári, Trembeczki (Fodor), Konczvald, Erdei, Lukács A., Balázs Á., Nyíri, Tóth M., Nagy G., Dányi (Simon). Edző: Konczvald István.

G.: Tóth B., Fejes L., ill. Lukács A. Jók: az egész csapat, ill. mindenki. Ifi: nincs.

Tóth Barnabás: – Erre készültünk, és megcsináltuk. Nagy céljaink nincsenek. Megpróbáljuk megnyerni a következő mérkőzéseket. Köszönjük a szurkolók biztatását.

Konczvald István: – Ezen a mérkőzésen is tanultunk. Megláttuk, miben tudunk fejlődni. Az irány továbbra is hibátlan. Profi csapatok is vesztenek pontot. Felemeljük a fejünket, és dolgozunk tovább.

Borsodszentgyörgy – Parasznya 1–11 (1–6)

Borsodszentgyörgy, 80 néző. V.: Tari.

Borsodszentgyörgy: Bogdán – Kriston (Gór), Hovodzák, Rácz, Berecz (Barabás), Horváth B., Nagy S., Hacsi (Berki G.), Bata (Gáspár F.), Hrivnyák (Bárdos), Váradi. Elnök: Tuza Lajos.

Parasznya: Vida – Kovács P., Merucza, Tóth M., Illovai, Lakatos, Kovács B., Kolozsvári, Botos, Gulyás K., Kiss J. (Gulyás L.). Edző: Bodnár József.

G.: Berecz, ill. Merucza (5), Tóth M. (3, egyet 11-esből), Botos (2), Kovács B. Jók: senki, ill. az egész csapat. Ifi: nincs.

Tuza Lajos: – Sajnálom, hogy falusi búcsú napján nem tudtunk jó játékot produkálni. A vendégek minden tekintetben jobbak voltak. Jó játékvezetés.

Bodnár József: – Sok gonddal küzdöttünk a mérkőzés előtt, de a csapat megoldotta a feladatot a sportszerű hazaiak ellen.

Hódoscsépány visszalépése miatt Sajószentpéter szabadnapos volt.

(A borítóképen: Harc a labdáért a Szikszó – Ózd-Sajóvölgye meccsen. Fotó: Ádám János)