A férfi röplabda Extraliga rájátszásában a GreenPlan-VRC Kazincbarcika csapata péntek este az elődöntő negyedik meccsét játszotta a Fino Kaposvár ellen. A barcikai összecsapást a somogyiak várták jobb helyzetből, ugyanis a három nyert meccsig tartó csata első három találkozója közül a két kaposvári mérkőzést megnyerték, így számukra ezúttal a döntőbe jutás volt a tét, a VRCK számára pedig az, hogy ki tudja-e harcolni az ötödik meccset, hogy vasárnap viszsza kell-e térnie Somogy megyébe, még egy ütközetre.

A pénteki bajnoki 10 perc késéssel kezdődött, ugyanis a vendégegyüttes egy közúti baleset miatt nem az előzetes tervek szerint érkezett meg a találkozó helyszínére, nem egészen egy órával a hivatalos kezdés előtt futott be.

Az első játszma elején kétszer is kétpontos fórt szedett össze a Vegyész (3–1, 6–4), de a Fino mindkétszer egyenlített (3–3, 6–6). 10-ig úgy mentek el a csapatok, hogy a Kaposvár egyszer sem vezetett, de ekkor, Hubicska újabb jó ütésével, változott a helyzet (10–11). A meccs elején látott jó VRCK-nyitások megszakadtak, részben emiatt a kék mezeseknek kellett kapaszkodniuk. Bibók egyenlítése után kétszer is jött az, ami addig nem, a barcikai sáncról az ellenfél térfelére vágódtak le a labdák (16–14), és ezek után vendégidőkérés következett. A szünet után egy rossz vendégfeladás, és Ciupa labdája után ugyanez (18–14). Tartotta előnyét a házigazda (20–16), és amikor Páez kis híján a lelátóról mentette meg a labdát, és ebből az akcióból is hazai pont született (22–17), már lehetett tudni, hogy ezt a szettet a Vegyész nyeri (25–19).

A harmadik izgalmai

A második menet elején Sandoval remekelt, a vendégek négy pontjából hármat jegyzett (3–4). Mezőnyben kiegyenlített csata folyt a pályán, amelynek során a kaposvári nyitások halványak voltak, egymás után négyszer (!) hibáztak ebben a vendégek (11–10). Aztán amikor ebben a játékrészben először vezetett két egységgel az egyik fél (14– 12), a másik csapat, a kaposvári, időt kért. A folytatásban a vendégek hibájából tovább hízott a VRCK (15–12), és hiába zárkózott fel a Fino (17–16), a hazaiak Szabó D. és Juhász P. pontjaival visszatették a közte hármat (19–16). Kikérte második idejét a somogyi edző, úgy tűnt, hiába (22–17), mert a szett végén megmutatta a VRCK, hogy nem csak az ellenfél hibáiból tud tollasodni (25–18).

A harmadik játszma elején a Vegyész ott folytatta, ahol az előzőt abbahagyta, és amikor Ciupa nyitott egy ászt (5– 1), időt kért a Fino. Innentől többnyire 3-4 egységgel vezetett a pályaválasztó (10–6), a Kaposvár kába volt, saját erőből alig ért el pontot. Amikor ez változott, és felzárkóztak (12–10), Toronyai edző időt kért. A folytatásban háromszor is egyenlíthetett volna a Kaposvár, de csak negyedikre sikerült ez neki (15–15). Aztán egy vitatott labda után a reklamáló Moraes kapott sárga lapos figyelmeztetést, amikor a szett során először volt az előny a somogyiaknál (15–16). 17–17-es állást követően fordult a kocka, majd Juhász P. jó megoldása után kikérte második idejét a vendég szakvezető (20–18). A kritikus labdamenetet hozta a VRCK, de a Kaposvár nem adta fel (21–20), a hazaiak edzője pedig szünetet intézett. 22-nél érte be a fehér mezes csapat a hazaiakat, és innen elindult az izgalmas hajrá (23–23). Előbb a Kaposvárnak játszmalabdája volt (23–24), aztán a Barcikának meccslabdája. Utóbbiaknak három, és egy vendég széles ütéssel végül behúzták a meccset (28–26), így vasárnap mehetnek Kaposvárra.

A másik ágon

A férfi röplabda Extraliga rájátszásának másik elődöntőjében is ötödik meccs dönt a fináléba kerülésről, ugyanis csütörtökön este a Pénzügyőr SE 3:0-ra nyert a MAFC-BME vendégeként, így négy találkozó után 2–2- re állnak a felek a három győzelemig tartó sorozatban. Ebben a párharcban az ötödik találkozót a Pénzügyőr otthonában rendezik meg, húsvéthétfőn 18.00-tól.