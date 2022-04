Igaz, hogy a két szezon között többhónapos szünet telt el, de ha kimondottan a magyar bajnoki futamokat nézzük, akkor zsinórban hármat nyert meg Mads Østberg. A norvég kiválóság ugyanis tavaly nagyon megnyomta a hajrát, győzött a Vértesben, majd a Nyíregyháza Rallyn, és a 2022-es esztendő is az Ő sikerével kezdődött. A korábbi világbajnok a Salgó Rallyn aratott sikerére építve a II. Therwoolin Boldogkő Rallyn is tovább folytatná a jó sorozatát.

Negyedszer nyert

Legutóbbi sikerével Mads Østberg a negyedik győzelmét szerezte meg azon versenyek sorában, amelyiken elindult a magyar bajnokságban. Ahogy tavaly az összes futam, így most a szezonnyitó salgótarjáni verseny is új volt a számára, de a Citroën Rally Team Hungary pilótája és újdonsült navigátora a harmadik szakasztól átvette a vezetést és már nem is adta át senkinek.

- Úgy kezdtük a szezont, ahogy tavaly befejeztük. Boldogok vagyunk, hogy újra futamgyőzelmet ünnepelhettünk - mondta örömmel Balkányi György csapatfőnök, a Citroën magyarországi importőrének vezetője.

Mindent megnyertek

Mads Østberg és Patrik Barth valamint az egész csapat sokat tett azért, hogy a lehető legjobb eredményt érjék el Salgótarjánban. Az abszolút futamgyőzelem mellett ugyanis a páros élen végzett az RC2-es kategóriában és legjobbnak bizonyult a CEZ értékelésében is.

- Nem volt könnyű győzelem, megdolgoztunk érte – mondta a verseny után a norvégok kiválósága. – Nagyon jó pilóták vannak a magyar mezőnyben, akik remekül ismerik a pályákat. Sajnos a második szakaszon – szinte már menetrend szerint – defektet kaptunk, de szerencsére sikerült hamar ledolgoznunk ezt a hátrányt. Jó meccseket vívtunk a srácokkal, folyamatosan másodpercek voltak csak a különbségek. Egy ilyen küzdelmes nap után még jobb érzés győztesként felállni a céldobogóra. Nemcsak a pályák, hanem a navigátorom is új volt. Egyszer versenyeztünk együtt korábban Patrikkal, még 2017-ben. A jégkém csapatom tagja volt a világbajnoki futamokon, sőt, amikor bajnok lettem, akkor Ő a második helyezett autóban navigált. Svédül beszél, én norvégül, de a két nyelv annyira közel van egymáshoz, hogy mindenben megértjük egymást.

Ismerős helyszín

A folytatásra sem kell sokat várni, hiszen Mads Østberg korábban is kijelentette, hogy számára ebben az esztendőben a magyar bajnokság jelent prioritást. Ebből kiindulva vélhetően a II. Therwoolin Boldogkő Rallyn is részt vesz a kiváló ralis. Egy évvel ezelőtt egészen a hajráig tökéletesen alakult a norvég számára a hétvége, de a futam végén defektet kapott, amit a pályán cseréltek ki, így a vezető helyről visszacsúsztak az ötödik pozícióba. Idén tehát komoly előnyt jelent majd számára, hogy a helyszínnel kapcsolatban már van tapasztalata. Igaz ez akkor is, ha idén a fordított menetirányban teljesítik majd a szakaszokat a párosok.

A II. Therwoolin Boldogkő Rally programja

Rally1, Rally1-ORC, Historic

Április 22. (péntek):

8:00 – 10:00, Adminisztratív átvétel, itiner kiadása

Boldogkőváralja, Boldogkői vár

16:00 – 21:00, Technikai átvétel

8:00 – 20:00, Pályabejárás

Április 23. (szombat):

Gyorsasági szakaszok

8:28, GY1 – Hernádvécse – Kányi elágazás/1

9:11, GY2 – Rakaca – Meszes/1

9:59, GY3 – Bódvalenke – Viszló/1

12:32, GY4 – Hernádvécse – Kányi elágazás/2

13:15, GY5 – Rakaca – Meszes/2

14:03, GY6 – Bódvalenke – Viszló/2

16:36, GY7 – Hernádvécse – Kányi elágazás/3

17:19, GY8 – Rakaca – Meszes/3

18:07, GY9 – Bódvalenke – Viszló/3

19:17, Ünnepélyes díjkiosztó - Boldogkőváralja