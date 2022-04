Az NB I.-es bajnokság 27. fordulója keretében 14 óra 45 perckor kezdik a Kisvárda Master Good – Mezőkövesd Zsóry FC találkozót, melynek esélyese az otthon játszó és szinte bizonyosan a dobogó második vagy harmadik helyére kerülő szabolcsi együttes. A vendégek célja a bennmaradás kiharcolása, s ebbéli igyekezetükben pillanatnyilag 6 pont fórjuk van a vonal alatti gárdákkal szemben.

Egymás ellen

A dél-borsodiak az élvonalban eddig tizenegy mérkőzést játszottak a Kisvárdával. Az összesített mérleg a vendégek szemszögéből kedvezőtlenebb, ugyanis három győzelem és három döntetlen mellett a sárga-kékek öt vereséget szenvedtek. A 2020/2021-es idényben Cseriék rosszul szerepeltek a keleti „fellegvár” csapata ellen: három mérkőzésből kettőt elveszítettek (1–2 és 0–1), míg a harmadik összecsapás döntetlennel zárult (0–0). Ebben az idényben már kétszer játszottak a felek: augusztusban Kisvárdán, míg decemberben Mezőkövesden is 2–0-ra diadalmaskodott az élbolyban álló Kisvárda. Amely remek idényt produkál: 26 forduló alatt tizenkét győzelem és kilenc döntetlen mellett mindössze öt vereséget szenvedett, és 45 ponttal őrzi előkelő helyét a tabellán, hátránya csak egy pont a második helyezett Puskás Akadémia FC mögött.

Bátraké a szerencse

– Úgy gondolom, már a korábbi mérkőzéseken is benne volt, hogy pontot, pontokat szerezzünk, a Gyirmót ellen viszont végre sikerült begyűjtenünk a három egységet – mondta Supka Attila, az MZSFC vezetőedzője. – A győzelem rendkívül fontos volt: nagyon örülök annak, hogy a mérkőzés tétjét a játékosok is átérezték, és ennek megfelelően álltak a találkozóhoz. Igaz, hogy csak 1–0-ra nyertünk, de a helyzetek alapján többgólos siker is benne volt a játékunkban. Nem láttam veszélyben a sikerünket, amiket megbeszéltünk és kértünk a játékosoktól, azokat maximálisan megvalósították, ennek köszönhetően egy kis levegőhöz jutottunk, és jobb hangulatban készülhetünk a soron következő mérkőzéseinkre. Már korábban is nagy hangsúlyt fektettünk a helyzetkihasználásra az edzéseken, úgy gondolom, hogy a pillanatnyi pszichés állapot határozza meg, milyen döntést hoznak a játékosok az adott pillanatban. Véleményem szerint a képességeink megvannak ahhoz, hogy lehetőségeink nagyobb részét értékesíteni tudjuk. Bízunk benne, hogy az előttünk álló meccseken több lehetőséget dolgozunk ki, és jobb arányban használjuk majd ki. Ami az előttünk álló feladatot illeti: a Kisvárda nagyon masszív csapat, az ősz folyamán saját bőrünkön tapasztalhattuk, hogy egyetlen komolyabb hibánkat azonnal kihasználta és előnybe került, utána pedig nagyon jól és hatékonyan védekezett. Véleményem szerint jól megszervezik a játékukat, ügyesen mennek át védekezésből támadásba, emellett a pozíciós játékot is remekül építik fel. Nagyon fontos lesz, hogy azokat a taktikai feladatokat, amiket megbeszéltünk a héten, maximálisan betartsuk, emellett ellenfelünk kiemelkedő játékosait megfelelően kontrolláljuk, és bátran futballozzunk, mert ha bátrak leszünk, eredményesek is lehetünk Kisvárdán.

A várható csapat

A mezőkövesdiek közül Ikenne-­King, Lakvekheliani és Nagy D. sérült, Farkas D. pedig öt sárga lapja miatt eltiltott. A várható kezdőcsapat: Tordai – Bilali, Pillár, Lukic, Vadnai – Karnitski – Madarász (Babati), Cseri, Vajda S. (Besirovic) – Drazic, Jurina.

Labdarúgás: NB I., 27. forduló

Április 9., szombat

14.45: Kisvárda Master Good – Mezőkövesd Zsóry FC

17.00: Gyirmót FC Győr – Puskás Akadémia FC

19.30: Ferencvárosi TC – Debreceni VSC

Április 10., vasárnap

14.30: Paksi FC – Újpest FC

17.00: MTK Budapest – Mol Fehérvár FC

