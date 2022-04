A Tiszaújvárosi Triatlon Klub sportolói közül az elit férfiaknál Lehmann Csongor, a junior fiúknál Kovács Gyula állhatott fel a törökországi Yenisehir városában megrendezett sprinttávú Európa-kupa dobogójára.

– A junioroknál érdekelt Kovács Gyula még nem állt a korosztályos Európa-kupa dobogóján, számára ez volt a következő lépcsőfok, amit meg kellett lépnie – értékelt a helyszínen Lehmann Tibor, a tiszaújvárosiak elnök-vezetőedzője, aki hat versenyzőjét kísérte el Törökországba. – Gyula jó úszás után egy 8 fős elmenésben kerékpározta le a 20 kilométert, majd innen következett a „futó-fogyasztó”. 2,5 km után hárman maradtak, kínálgatták egymást, de a helyosztó az utolsó 200 m-re maradt, ahol mi a bronzéremnek örülhettünk. Az elit nők között Putnóczki Dorka végre ismét jól versenyzett, az úszást a második helyen fejezte be, de a depóból már első helyen ment ki. A sík pályán hamar összeállt egy 20-22 fős boly, ami borítékolta a futóversenyt. Dorka jó futással, 18:55 perccel még a hajrában is egy helyet nyerve jött be a 14. helyen. Az elit férfiaknál a 70 fős mezőny meglehetősen kiegyensúlyozottan úszott, inkább csak a bunyó volt zavaró. Lehmann Csongor a 10. hely körül jött ki a vízből, őt másodperceken belül Sinkó-Uribe Ábel, Kiss Gergely és Lehmann Bence követte. A kerékpározás második körére összezárt 60 ember, ami ezúttal is nagy futóversenyt ígért. Ez még Csongornak sem volt öröm, mert a későbbi győztes marokkói, aki egyébként Franciaországban él, és még további néhány könnyű léptű fiú volt a mezőnyben. Első körben 5-6 fős boly szaladt „nyugodt”, 2:50-55 perces ezreket, majd elindult a fogyás, és a célegyenesre négyen fordultak rá. Végül a 400 méteres hajrában a marokkói ellépett, Csongor pedig kikerülte a német, egyébként junior Európa-bajnok versenyzőt, és így lett ezüstérmes. Bence a 20. hely körül futott, az utolsó ezer méteren vesztett néhány pozíciót, Gergő pedig ott közelített hozzá. Mindketten kb. 1 percet kaptak az elejétől, ami a top 30-ra volt elég. Ábel a bringa után „bírta röhögés nélkül”, így végzett a 60. helyen.

Eb és párizsi kvalifikáció

Putnóczki Dorka, Kiss Gergely, Sinkó-Uribe Ábel fő versenye a május 27-i U23-as Európa-bajnokság, melynek a lengyelországi Olsztyn ad otthont. Kovács Gyula ugyanitt a junior-Eb-n bizonyíthat. Addig ők még rajthoz állnak május közepén az olaszországi, caorlei Európa-kupán. Lehmann Csongor az olasz Grand Prix-ben versenyez a hét végén, majd Lehmann Bencével Bulgáriába, magaslati edzőtáborba vonulnak. Csongor május 28-án az olaszországi Arzachena városában rendezendő világkupán, a 2024-es párizsi olimpia első kvalifikációs versenyén indul, míg Bence ugyanazon a hétvégén középtávon versenyez az ausztriai St. Pöltenben.

Eredmények

Elit férfiak (750 m úszás, 20 km kerékpározás, 5 km futás; 70 induló): 1. Jawed Abdelmoula (marokkói) 51:10 perc, 2. Lehmann Csongor, 51:12, 3. Henry Graf (német) 51:14… 28. Lehmann Bence, 52:23, 29. Kiss Gergely, 52:24… 60. Sinkó-Uribe Ábel, 54:25.

Elit nők (750 m úszás, 20 km kerékpározás, 5 km futás; 41 induló): 1. Tanja Neubert (német) 57:27, 2. Nora Gmür (svájci) 57:29, 3. Roksana Slupek (lengyel) 57:31… 14. Putnóczki Dorka, 59:18.

Junior fiúk (750 m úszás, 20 km kerékpározás, 5 km futás; 38 induló): 1. Artürs Liepa (litván) 55:03, 2. Gustavo Do Canto (portugál) 55:03, 3. Kovács Gyula, 55:10.

(A borítóképen: Lehmann Csongor [balra] a dobogón)