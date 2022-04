A legrangosabb magyar versenyen a gyermektől a mastersekig számos korcsoportban léptek tatamira a karatésok, és a parakaratésok is bemutatták tudásukat. A viadalon a miskolci Justitia Fuji-Yama SE versenyzői is megmérettettek, akik közül többen dobogós helyezést értek el, valamint két versenyző magyar bajnok lett. Az első napon a 8-9 éves fiú kata C kategóriában Kazai Bendegúz állhatott fel a dobogó legmagasabb fokára. Másnap értékes kvalifikációs pontokat szerzett az ősszel megrendezésre kerülő korosztályos világbajnokságra Tóth Vanda, aki az U21 női kata versenyszámot megnyerte, valamint Bérczes Botond, aki a junior férfi katások mezőnyében végzett a 2. helyen. A jövőre Budapesten megrendezésre kerülő WKF felnőtt-világbajnokság szervezői gárdájába jelentkeztek az egyesület sportolói (Dávid Kira, Dávid Kitti, Bérczes Botond, Elekes Máté), akik a magyar bajnokság lebonyolítását is segítették, amely egyben főpróbaként is szolgált.

Eredmények:

8-9 éves fiú kata, C kategória: 1. Kazai Bendegúz. 8-9 éves lány kata, B kategória: 2. Huszár Bianka. 10-11 éves lány kata, C kategória: 5. Huszár-Kovács Boglárka. 12-13 éves lány kata, C kategória: 3. Kovács Lilla. 12-13 éves lány kata, C kategória: 5. Gajdos Réka. Junior férfi kata: 2. Bérczes Botond. Junior férfi kata: 3. Harangozó Ákos. Junior férfi kata: 5. Elekes Máté. U21 női kata: 1. Tóth Vanda. U21 női kata: 3. Nagy Gréta. Felnőtt férfi kata: 7. Szilágyi Gergő.