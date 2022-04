Az élvonalbeli bajnokság 26. fordulója akár sorsdöntőnek is ígérkező találkozót rendelt a Mezőkövesd Zsóry FC és a Gyirmót FC Győr számára. A hazaiak éppen a vonal fölött, a vendégek pedig a vonal alatt, azaz kieső helyen várták az alsóházi rangadót, melynek három pontja óriási jelentőséggel bírt. Ennek jegyében már az összeállítások közlése előtt nagy számolgatást végeztek a szakvezetők, akik bizonyára órákat vagy napokat gondolkoztak kezdőcsapatukon. Supka Attila, a dél-borsodiak mestere védősorával még nem okozott meglepetést, a középpályára, a védekezést és a támadást segítendő, betette Karnitskit, Madarászt és Vajda S.-t, míg előre az egyaránt gólveszélyes Drazicot és Jurinát is jelölte. Húzásai közül kiemelkedett a kulcsembernek számító Besirovic kihagyása. Csertői Aurél kollégájához hasonlóan rendkívül fontosnak, hatpontos összecsapásnak nevezte a kilencven percet, akárcsak a kezdő sípszó előtt nyilatkozó játékosok.



Lélektanilag jókor



A hadrendeket rugalmasan kezelték a játékosok, ha kellett, mindenki védekezett, a támadásokhoz pedig a hátsók is gyakran felzárkóztak. Az 5. percben remek kontrát vezettek a dél-borsodiak: Farkas D. indította a bal oldalon Cserit, aki egy csel után az érkező Madarász elé passzolt. Utóbbi lőtt, de a kilépő kisalföldiek blokkolták a labdát. A 9. percben Simon A. adta le az első kaput eltaláló lövést, amely Tordai ölében halt el. A 20. percben lélektanilag nagyon jókor jött a „matyók” előnye, amelyet Jurina jegyzett. Nem sokkal később Madarász és Medgyes ütközése után büntetőt reklamáltak a vendégek, de a videóbíró másként látta. A 32. percben Jurina fejelt a kapuba, ezt azonban elvették tőle, mond



Emberelőnybe kerültek



Az első 45 perc a sárga-kékeké volt, a szünet után ennek ellenére érkezett Besirovic (a megsérült Cserit váltotta), akinek dolga a támadószekció erősítése volt. Akadt néhány kemény belemenés, a sárga lapokkal rendelkezők azonban megúszták a másodikat. A kövesdiek tartották a labdát, és arra vártak, hogy vércse módjára lecsapjanak, s megszerezzék második találatukat. Több olyan eset is akadt, amelyet a VAR-szobában visszanéztek, egy otthoni büntető is szóba került ilyen módon, de elvetették. Sok hiba csúszott a játékba, egymást követték az eladott labdák és a célt tévesztett indítások. A sárgában futballozó Gyirmót ritkán jutott el Tordai kapujáig, úgy tűnt, csak abban reménykedhet, hogy talál egy gólt, vagy büntetőt kap. A középen erőltetett rohamok hamar elhaltak, így izgalommentesen teltek a percek. Jól jött az MZSFC-nek az emberelőny: a 71. percben Lukic szemből, 12 méterről a keresztléc fölé emelt, majd később Vajda S. kapáslövése az égbe szállt. A 74. percben lendületes kontrát vezetett a Mezőkövesd, hárman is lövőhelyzetbe kerültek, de kétszer a hátsók blokkoltak, harmadszorra pedig a kapu fölött hagyta el a labda a játékteret.



Levegőhöz jutottak



A hajrára sem hite, sem ereje nem volt már a vendégeknek, így az eredmény nem változott, az 1–0 pedig a szenvedős találkozón nem fejezi ki hűen a két csapat közötti különbséget. Amikor Pintér lefújta a mérkőzést, nagy kő eshetett le a kisvárosiak szívéről, hiszen sikerükkel már hat egységgel előzik meg riválisukat, és ezzel levegőhöz jutottak.

A bajnokság állása



1. Ferencvárosi TC 25 16 4 5 42–19 52

2. Puskás Akadémia FC 25 13 6 6 33–25 45

3. Kisvárda Master Good 25 12 9 4 39–24 45

4. Zalaegerszegi TE FC 25 9 8 8 33–39 35

5. Paksi FC 25 10 4 11 60–49 34

6. Mol Fehérvár FC 25 9 5 11 30–33 32

7. Budapest Honvéd 25 9 4 12 41–40 31

8. Debreceni VSC 25 8 7 10 40–40 31

9. Mezőkövesd Zsóry FC 26 8 7 11 27–39 31

10. Újpest FC 25 8 6 11 33–38 30

11. Gyirmót FC Győr 26 6 7 13 24–37 25

12. MTK Budapest 25 6 7 12 18–37 25



A hétvégi program



Április 2. (szombat), 14.45: Debreceni VSC – Zalaegerszegi TE FC, 17.00: Mol Fehérvár FC – Kisvárda MG, 19.30: Budapest Honvéd – Paksi FC.

Április 3. (vasárnap), 14.30: Újpest FC – MTK Budapest, 17.00: Puskás AFC – Ferencvárosi TC.



A gól története



20. perc: Cseri remek átadását Jurina 17 méterről, középről, jobbal, a védők közül a bal alsó sarokba lőtte, 1–0.



Mezőkövesd Zsóry FC – Gyirmót FC Győr 1–0 (1–0)



Mezőkövesd, 1000 néző. V.: Pintér Cs. (Bornemissza, Becséri).

Mezőkövesd Zsóry FC: Tordai (5) – Farkas D. (6), Pillár (6), Lukic (6), Vadnai (5) – Cseri (6), Karnitski (5), Madarász (5), Vajda S. (5) – Drazic (5), Jurina (6). Vezetőedző: Supka Attila.

Gyirmót FC Győr: Rusák (5) – Szegi (5), Ene (5), Hajdú Á. (5), Zeke (5-2=3) – Radics (4) – Hasani (4), Nagy P. (5), Ventura (5), Medgyes (4) – Simon A. (5). Vezetőedző: Csertői Aurél.

Csere: Cseri helyett Besirovic (6) a 46., Hasani helyett Cvetanoski (4) a 61., Radics helyett Klimovich (4) a 61., Drazic helyett Babati (–) a 72., Ene helyett Ikic (–) a 77., Madarász helyett Bilali (–) a 89., Jurina helyett T. Kis (–) a 89. percben.

Sárga lap: Pillár a 7., Ventura a 22., Ene a 24., Vadnai a 34., Farkas D. az 54. percben.

Kiállítva: Zeke a 64. percben.

Gólszerző: Jurina (1–0) a 20. percben.



(A borítóképen: Jurina (elöl) jól játszott)