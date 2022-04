A 9–12. helyért zajló rájátszásban a második meccsét vívta meg szombaton a Kemény Dénes Városi Sportuszodában, a Tigra-ZFEger ellen a PannErgy-Miskolci VLC csapata. Az egyik fél 7. pontjáig tartó csatában, a kezdő sípszó előtt a hevesiek 6–3-ra vezettek, így a kérdés az volt, hogy befejeződik-e a párharc, vagy rendeznek még egy összecsapást. A házigazdák a sok hiányzó miatt csak 13 nevet írtak be a jegyzőkönyvbe, közte három kapust, Csiszárt 5-ös sapkaszámmal mezőnyjátékosnak.

Az első felvonásban a gólgyártást Baksa kezdte egy bal felső sarkos kísérlettel (0–1), Tőzsér pedig lóbák után Krémer kezét találta el. Lőrincz B. a jobb alsót vette célba, éppen csak besurrant a labda (0–2), aztán Sélley Rauscher is a vendég portást lőtte telibe, míg a következő akciónál szintén ez történt. Az egriek előnyben a megengedett távolságtól beljebb voltak, aztán sikerült a szépítés, Krasznainak (1–2). Jó védekezés után fórt kaptak a hazaiak, a végén Biros B. passzolt Semanhoz, aki bepöcizte a labdát a vendégek kapujába (2–2). Krasznai szépen kiverekedte magának a helyzetet, és a találatát, csapata ezzel átvette a vezetést (3–2). Az utolsó pillanatokban remekül kijátszotta újabb előnyét az MVLC, és persze, hogy Krasznai lőtt gólt (4–2). A fokozatosan, minden téren feljavuló miskolciak megérdemelten fordítottak a nyitó 8 perc második részében.

A második negyedben Tőzsér is keményen megdolgozott azért, hogy beírják a nevét a gólszerzők közé, igaz, ehhez Krémer is kellett, aki besodorta a játékszert a kapuba (5–2). Szabálytalanság miatt nem tudta végig játszani következő előnyét az MVLC, amely azonban továbbra is kiválóan dolgozott hátul. Seman hozott büntetőt, Biros B. Krémer kezébe küldte a labdát. A hazaiak ellen fújtak, a fenn maradó Murisic tisztán volt, persze, hogy nem rontotta el a ziccert (5–3). Krasznai bombaformában pólózott, Krémert használta fel negyedik találatához (6–3), míg hátrányban Moravcsik védett. Rádli csökkentette együttese hátrányát (6–4), majd ugyanő következett, kettős emberelőnyben (6–5). Tőzsér jól érezte a ritmust, mikor kell lőni (7–5), a hazai alakulat kettős fórból állította vissza – Krasznai révén – a hármas különbséget (8–5).



Néggyel is vezettek



A harmadik játékrészben Sélley Rauscher és Várkonyi úszott meg, előbbi önzetlenül a tisztán lévő társhoz passzolt, aki 9–5-re alakította az állást. Baksa következett a sorban, büntetőből (9–6), majd Seman úgy birkózott, hogy mindenki „lepergett” róla (10–6). Kétszer is szereltek hátul a hazaiak, majd előnyt kaptak, de elhamarkodták. Kovács G. is beszállt a gólszerzésbe (10–7), Baksa pedig szépen suhintott, máris újra szoros volt a meccs (10–8). Sélley Rauscher harcolt ki ötméterest, Várkonyi bevágta (11–8). Gyors, pontos, hátulról előrevágott labdát Sélley Rauscher helyezett el az egri kapuban (12–8), majd szépen védekezett az MVLC.