A múlt héten, péntektől vasárnapig Budapest adott otthont az idei felnőtt öttusa országos bajnokságnak, amelyen a miskolci Swimming PC két sportolóval is képviseltette magát. A 2022-es ob-ra 18 női versenyző nevezett, köztük volt a tavalyi Európa-bajnokság ezüstérmese, Guzi Blanka, valamint a Swimming PC-hez a tavalyi évben átigazolt, budapesti illetőségű és a versenyekre a fővárosban készülő, a 18. életévét az idén betöltő Tóth Dorka.

Utóbbi kiválóan kezdte az ob-t, hiszen a pénteki lovaglást hiba nélkül, a legrövidebb idő alatt teljesítette, míg Guzi Blanka egy verőhibával a 8. helyen zárt. A folytatásban a vívás következett, ebben kettejük közül Guzi Blanka volt jobb, 18–14-es győzelem-vereség mutatóval, míg Tóth Dorka 12–20-szal a mezőny hátsó részébe került, így előbbi az úszást az 5., utóbbi a 10. helyről várhatta. A versenyben ekkor Gulyás Michelle, az Újpest TE sportolója állt az élen. A tavalyi tokiói olimpián 12. helyen végzett fővárosi versenyző az úszásban nagyon jó időeredményt ért el, ami a második legjobb volt, és ezzel az összetettben jelentős előnyre tett szert a riválisaival szemben. Guzi Blankának is jól ment a medencében, a 3. volt ebben a számban, míg Tóth Dorka a 10. helyet könyvelhette el. A befejező, a kombinált szám előtt Gulyás jelentős, 31 pontos előnnyel vezetett a 2. helyen álló Guzi előtt, így utóbbinak igazából nem volt esélye arra, hogy a lövészet-futásban megszorongassa ellenfelét. Viszont Tóth Dorkának volt némi esélye arra, hogy a Réti Kamilla, Erdős Rita, Barta Luca, Eszes Noémi négyes közül néhányat megelőzzön, és harcban legyen a dobogó alsó fokáért, de mivel Réti és Erdős is jól tolta az utolsó számot, így ebben csak a negyedik legjobb tudott lenni Tóth, ami az összesítésben az 5. helyet jelentette számára. Guzi Blanka a kombinált számban az 5. tudott lenni, de így is magabiztosan végzett az ob 2. helyén.



Kapitányi értékelés



„Gulyás Michelle nagyon kiegyensúlyozottan, jól versenyzett, megérdemelten védte meg a címét. Guzi Blanka stabilan hozta a dobogós helyezést, remélem, hogy ez a teljesítmény önbizalmat ad neki a következő versenyekre, illetve világkupára. A harmadik helyért nagy csata volt, amiből Réti Kamilla jött ki a legjobban, örülök annak, hogy kiélezett helyzetben nagyon jól teljesített. Sajnálom, hogy nem tudott elindulni betegség miatt Simon Sarolta, talán még színesebb verseny lehetett volna” – nyilatkozta a verseny után Kállai Ákos, a magyar női öttusa-válog



Öttusa: ob



Felnőtt női öttusa országos bajnokság, végeredmény: 1. Gulyás Michelle (Újpesti TE) 1447 pont (lovaglás: 300 pont, vívás: 20 győzelem – 242 pont, úszás: 2:10,98 perc – 289 pont, lövészet-futás: 11:24,88 perc – 616 pont), 2. Guzi Blanka (Swimming PC) 1388 pont (lovaglás: 293 pont, vívás: 18 győzelem – 226 pont, úszás: 2:16,94 perc – 277 pont, lövészet-futás: 11:48,70 perc – 592 pont), 3. Réti Kamilla (MAFC) 1376 pont, 4. Erdős Rita (Trion SC) 1366 pont, 5. Tóth Dorka (Swimming PC) 1362 pont (lovaglás: 300 pont, vívás: 12 győzelem – 194 pont, úszás: 2:21,49 perc – 268 pont, lövészet-futás: 11:40,07 perc – 600 pont).



(A borítóképen: Bal oldalon Guzi Blanka)