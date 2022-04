2003 végén, amikor először meghirdettük az Év sportolója választást, csak négy kategóriában szavazott az általunk felkért zsűri a megye legjobb sportolóira, edzőjére (felnőtt nők, felnőtt férfiak, felnőttcsapat, edző). Két év múlva tovább bővült a kör az utánpótlás versenyzőkkel (ekkor még egyben értékeltünk minden utánpótlás sportolót), majd újabb két év elteltével az „utánpótlásbázis” tovább szélesedett, immár itt is, hasonlóan a felnőttekhez, három kategóriában lehetett voksolni. Vagyis a tizennégy évvel ezelőtt kialakultak szerint az idén is összesen hét kategóriában (felnőtt női, felnőtt férfi, felnőttcsapat, utánpótlás leány, utánpótlás fiú, utánpótláscsapat, edző) szavaztak a zsűritagok a megye legjobbjaira.

Ami nem változott

Ami nem változott az első kiírás óta: az Év sportolója díjról, illetve a helyezések sorrendjéről az Észak-Magyarország által felkért, sportújságírással (is) foglalkozó zsűritagok döntenek. És az is változatlan a korábbi évekhez képest, hogy mi alapján rangsoroltuk a sportolókat. Az Észak-Magyarország által idén felkért 10 fős zsűri tagjaitól ezúttal is azt kértük, hogy mind a hét kategóriában állítsák fel a dobogósok sorrendjét. Az így kapott voksokat bepontoztuk, az 1. helyre tett sportolók/csapatok/edző 5-5 pontot, a második helyre állított sportolók/ csapatok/edző 3-3 pontot, míg a kategóriák harmadikjai 1-1 pontot kaptak.

A pontokat összesítettük, az Észak-Magyarországban található grafikán a dobogóról leszorulókat jelenítettük meg, helyezési számmal. De nemcsak őket, hanem a kategóriák első három helyén végzett sportolók/csapatok/ edzők neveit is, szigorúan betűrendben. Az ugyanis csak kedd délután fog kiderülni, hogy az egyes kategóriákban mi a dobogósok sorrendje, kik lettek a harmadikok, másodikok, elsők (ezért hiányoznak a zsűritagoktól kapott pontjaik a grafikából).

A zsűri tagjai: Bódi Krisztián, a Mezőkövesdi Média sportszerkesztője, Martini Emil, a Csillagpont Rádió sportszerkesztője, Fekete Zsuzsa, a Fociológia Facebook-oldal írója, Marosréti Ervin, a Magyar Rádió sporttudósítója, Sike Gábor, az Európa Rádió főszerkesztője, Szűcs István újságíró, Pásztor Attila újságíró, Kolodzey Tamás, az Észak-Magyarország sportszerkesztője, Molnár István, az Észak-Magyarország sportszerkesztője, Berecz Csaba, az Észak-Magyarország sportszerkesztője.



(A borítóképen: A két esztendővel ezelőtti díjazottak egy csoportja, Fotó: ÉM-archív)