A rangos eseményen rajthoz áll Kékesi Márton, a DVTK kétszeres téli olimpikonja, aki Mályiban él, de Budapesten dolgozik.



Az eddigi legjobb



– A nehézségek mellett számtalan élménnyel gazdagodtam a magyarok által jól ismert és közkedvelt Csorba-tó közelében lévő centrumban – mondta a diósgyőriek kiválósága, majd így folytatta: – Érdekesség, hogy nyugat-európai versenyzők is szerepeltek, hiszen az ottani hagyományos viadal messze földön híres. Most az időjárás okozta a legnagyobb problémát, a viszonylagos meleg idő és az eső ugyanis gyorsan elrontotta a pályákat. Az óriás-műlesikló szám során pedig a leszálló köd miatt csak egy kaputávot lehetett látni, mire én következtem. Így a kigödrösödött hó mellett a rossz látási viszonyok számomra kezelhetetlenné váltak, és kiesést eredményeztek. A harmadik napon a kedvenc számomat jelentő műlesiklásban tudtam megmutatni, hogy mire vagyok képes. Az első futamon elért harmadik helyezésemmel a győzelem esélye is a fejemben forgott, amikor a rajtba álltam. A harmadik pozíció és az első harminc versenyző fordított indítása miatt huszonhetedikként indultam, és ekkorra a pálya jelentősen „elromlott”. Ezért néhány ponton különleges megoldásokkal mentettem a menthető lendületemet. Végül nyolcvankilenc közül az ötödik helyen végeztem, ez pedig az eddigi legjobb nemzetközi eredményt jelentette számomra, így tovább javítottam nemzetközi pozíciómat.



Fékre nem léphet



A bánkúti gyereknek becézett Kékesi Márton ezzel lakatot tett a 2021/22-es szezonra, már ami a versenyeket illeti.

– Ettől függetlenül nem engedhetem meg magamnak azt, hogy áprilistól a soron következő téli idényig csak képekről csodáljam a magas, hófödte hegyeket – folytatta a diósgyőriek kiválósága. – Májustól azokat a szomszédos országokat célzom meg, amelyek hóval borított tájakkal rendelkeznek. Mivel a hazai föld kiesik, többnyire Ausztriába megyek, ugyanis nem ereszthetek le, nem léphetek a fékpedálra. A síző élete egyébként sem nyugalmas, ebben a műfajban nyáron is kemény munkát kell végezni. Ennek jegyében zsinórban tartok erőnléti, úgynevezett szárazedzéseket: konditermet látogatok, gyepsízem, szörfözöm, teniszezek, de még a kispályás foci is szóba jöhet.



Cél a harmadik



A 2018-as phjongcshangi és a 2022-es pekingi olimpia szereplője persze a magánéletét is viszi, a Testnevelési Egyetemen dolgozik. Naptárába azonban már beírta, hogy a 2026-os, február 6. és 22. között az olaszországi Milánóban és Cortina d’Ampezzóban sorra kerülő XXV. téli játékokra kutatómunkája helyett szabadságot kér magának, mert szavait idézve három a magyar igazság – azaz mindent annak rendel alá, hogy harmadik ötkarikás kvótáját is kiharcolja.



(A borítóképen: A Tátrában a napokban még Kékesi Mártonnal tombolt a tél)