Hidasnémeti VSC – KC Kazincbarcikai SC 0–4 (0–1)

Hidasnémeti, 200 néző. V.: Nagy N.

HVSC: Málik – Illés R., Tóth K. (Magyar), Póti (Szalóczy), Tóth D. (Takács), Gaal (Zavodni), Földi, Markovics, Holló, Zsiga, Menougong (Bartha). Edző: Jozef Majoros.

KBSC: Fila – Szemere, Dvorschák, Ur, Heil, Süttő, Ádám F. (Márton), Nagy J. (Rjaskó), Pinyaskó (Székely), Sinanovic (Schildkraut), Pálinkás (Kristófi). Vezetőedző: Varga Attila. G.: Süttő (11-esből), Sinanovic, Ur, Pálinkás. Jók: Holló, Illés R., ill. az egész csapat.

Jozef Majoros: – Az első helyezettel játszottunk egy nagyon jó mérkőzést. Az eredmény közel sem tükrözi a mutatott játékot, teljesen egyenrangú partnerei voltunk a listavezetőnek. Büszke vagyok a srácokra, jól futballoztak, reméljük, a jövő héttől ez majd eredményben is kifizetődik.

Varga Attila: – Csapatomnak mindig a győzelem megszerzése a legfontosabb. A pályakörülmények miatt nem volt élvezetes a mérkőzés, de szakmailag nagyon nehéz bajnokin vagyunk túl. Nem foglalkoztunk a körülményekkel, a csapat profi módon beleállt a találkozóba, és ilyen arányban is megérdemelten nyertünk.

Putnok FC – AG Hajdúszoboszló 1–1 (0–1)

Putnok, 100 néző. Práth.

Putnok: Cserepka – Gellén, Sághy, Nádimov, Buda (Riznicsenkó), Szics, Csutora (Laczkó K.), Dobrovolszki, Hadházi (Juhos), Nagy Zs. (Fülöp), Katona. Edző: Szala Ákos.

Hajdúszoboszló: Mészáros – Kis Sz. (Fenyőfalvi), Kónya, Csiki, Szathmári, Berdó, Vincze Á., Lukács (Karacs), Barnucz, Sütő (Drobina), Máté. Edző: Csillag László. G.: Dobrovolszki (11-esből), ill. Máté. Kiállítva: Karacs (87.). Jók: az egész csapat, ill. Szathmári, Kónya, Csiki.

Szala Ákos: – Előzetesen lehet kiegyeztünk volna egy pontosztozkodással, de a meccs képe alapján azt gondolom, közelebb voltunk a győzelemhez. Ha a helyezéseket nézzük, az előttünk lévő csapatoktól csipegetünk pontokat, ez mindenképpen jó a jövőre nézve. Örültem annak, hogy a játékosaim sem voltak túlzottan elégedettek ezzel az egy ponttal, mert lógó fejeket láttam az öltözőben.

Csillag László: – Elvesztettünk két pontot, nem biztos, hogy erről a csapat tehet. Nem volt durva meccs, a végjátékban felvettük a kesztyűt, így tíz emberrel fejezük be a mérkőzést. Nem éreztem, hogy gól kaphatunk, de egy büntetőt befújtak ellenünk. Meg kellett volna rúgni a második gólt, és akkor meg lett volna ez a meccs. A csapat jól helytállt, többen nem voltak százszázalékos állapotban.

Jászberényi FC – Termálfürdő FC Tiszaújváros 1–1 (0–1)

Jászberény, 200 néző. V.: Kakuk.

Jászberény: Menczeles – Muhari, Szőllősi, Erdős, Borics (Kurunczi), Balla, Tóth O., Sárossy (Micskó), Szanyi, László, Lakatos (Izsold). Edző: Németh Gyula.

Tiszaújváros: Herceg – Bocsi, Mahalek, Géringer L. (Gönczi), Gelsi, Bussy, Bartusz (Benke), Lőrincz (Tóth S.), Gottfried, Erős (Vitelki B.), Nagy D. (Molnár M.). Edző: Vitelki Zoltán. G.: Szőllősi, ill. Gottfried. Jók: Szőllősi, Tóth O., Erdős, Menczeles, ill. Bocsi, Gelsi, Herceg, Mahalek.

Németh Gyula: – Gratulálok a csapatnak, hogy sikerült a pontszerzés egy jó csapat ellen. Sokat tettek érte a fiúk. Dolgozunk tovább minden nehézségek ellenére, próbáljuk fejleszteni a fiataljainkat.

Vitelki Zoltán: – Szereztünk egy pontot, de most ennek nem nagyon tudok örülni. Látva a meccset azt kell mondanom, hogy 2-3 gól különbséggel kellett volna nyernünk. De azt is el kell ismernem, hogy a végén, ha nincs egy kapusbravúr, akkor ki is kaphattunk volna. Ilyen a foci. Működött az, amit megbeszéltünk, taktikailag mindenki fegyelmezett volt. Sikerült is a vezetést megszereznünk, utána is stabilak voltunk. Aztán jöttek a kihagyott lehetőségeink, majd egy 16-os előtti határozatlanság, amiből az ellenfélnek sikerült kieegyenlíteni. Pontot szereztünk, de győznünk kellett volna!

Tállya KSE – Füzesgyarmati SK 1–1 (1–0)

Tállya, 100 néző. V.: Sándor Cs.

Tállya: Tarr – Tóth Sz., Mező, Bihari, Demkó, Nyitrai, Minczér, Kiss B., Motkó (Bucsák), Baranyi, Ondó (Varga J.). Edző: Lasztóczi Péter.

Füzesgyarmat: Fildan – Nagy N. (Achim Á.), Oltean, Bartók (Pohl), Cigan, Borbély, Achim S., Lippai, Pataki, Hussein, Popescu. Edző: Szabados Tamás. G.: Tóth Sz., ill. Cigan. Jók: az egész csapat, ill. Cigan, Achim S., Pataki.

Lasztóczi Péter: – Gratulálok a csapatnak, nagyot küzdöttünk az NB III. fizikálisan legerősebb csapata ellen. Ha frissebbek és többen vagyunk, akkor a végjátékban, 1–0 után lezárhattuk volna a mérkőzést. Sajnos, nem sikerült, ezért érzésem szerint vesztettünk két pontot. Ilyen alázattal kellene a továbbiakban is játszani.

Boros Tibor, csapatvezető: – A mérkőzés alakulása alapján már kínomban annak is örülök, hogy nagy nehezen meg tudtuk szerezni a 14. döntetlenünket. Egy kis szerencsével a hazai csapat nyerhetett volna.

További eredmények

Törökszentmiklósi FC-Veteriner – Békéscsaba 1912 Előre tartalék 1–1 (1–0)

Eger SE – Debreceni EAC 0–2 (0–2)

BKV Előre – Kisvárda Master Good tartalék 0–4 (0–1)

Sényő-Carnifex FC – Újpest FC tartalék 1–1 (0–1)

Debreceni VSC tartalék – Salgótarjáni BTC 1–0 (0–0)

A bajnokság állása

1. KolorCity Kazincbarcikai SC 28 25 2 1 86-15 77

2. Debreceni EAC 28 20 4 4 72-24 64

3. BKV Előre 28 19 3 6 52-31 60

4. AG Hajdúszoboszló 28 16 7 5 59-28 55

5. Termálfürdő FC Tiszaújváros 28 15 6 7 59-42 51

6. Kisvárda MG tartalék 28 14 7 7 48-32 49

7. Sényő-Carnifex FC 28 12 6 10 44-45 42

8. Putnok FC 28 11 9 8 38-36 42

9. Békéscsaba 1912 Előre tartalék 28 11 6 11 59-48 39

10. Füzesgyarmati SK 28 8 14 6 37-37 38

11. Újpest FC tartalék 28 10 7 11 46-47 37

12. Eger SE 28 11 2 15 37-49 35

13. Jászberényi FC 28 10 5 13 38-44 35

14. Debreceni VSC tartalék 28 9 5 14 45-47 32

15. Tiszafüredi VSE 28 8 7 13 39-46 31

16. Diósgyőri VTK tartalék 28 8 5 15 50-64 29

17. Salgótarjáni BTC 28 3 9 16 21-50 18

18. Tállya KSE 28 4 5 19 20-73 17

19. Hidasnémeti VSC 28 3 6 19 26-81 15

20. Törökszentmiklósi FC-Veteriner 28 2 7 19 24-61 13

(A borítóképen: A diósgyőri piros-fehérek hazai környezetben kikaptak. Fotó: Kozma István)