- A klubnál a legfontosabb a feljutás, így minden döntés ennek érdekében születik. A váltásra azért került sor, mert a legutóbbi hazai rangadón a közvetlen riválisunktól elszenvedett vereség a tulajdonos és a klubvezetés meglátása szerint egy hosszabb folyamat eredménye volt, nem egy mérkőzés alapján döntöttünk a váltás mellett - nyilatkozta Benczés Miklós, a DVTK sportigazgatója. - A célunk továbbra is a feljutás, a Szeged elleni találkozón és az azt megelőző mérkőzéseken azonban nem tudtuk felfedezni azokat a játékelemeket, ami garancia lenne erre. Kondás Elemér munkáját köszönöm, és külön öröm, hogy győztesen hagyhatta el Dorogon a csapattal együtt a pályát. Így megmaradt az az előnyünk a Szegeddel szemben, ami fontos ahhoz, hogy kiharcoljuk az NB I.-es tagságot. Dragan Vukmir munkáját az egész szezonban figyelemmel követtük, megítélésem szerint egy igazi fejlesztő edző, a játékosai sokat fejlődtek a keze alatt, nekünk is erre van szükségünk, hiszen egyrészt vannak olyan játékosaink, akikből nem hoztuk ki a maximumot, pedig korábban már bizonyítottak csapataikban és komolyabb eredményeket is tudtak elérni, másrészt ne feledkezzünk el arról, hogy van egy akadémiánk, sok fiatal tehetséggel, akik közül minél több játékost szeretnénk beépíteni a felnőtt csapatba, hiszen nekik ez a következő állomás a pályafutásukban, és ez a tulajdonosi elvárás is.

- Leültünk és megbeszéltük a tulajdonossal és a vezetéssel, hogy milyen tervei vannak a klubnak, milyen filozófia mentén szeretne működni a DVTK és mivel nekem ez nagyon szimpatikus volt hamar meg tudtunk állapodni - tette hozzá Dragan Vukmir. - Örülök annak, hogy rám esett a Diósgyőr vezetőinek a választása. Korábban már többször játszottam itt ellenfélként, tudom, hogy Miskolcon az emberek nagyon szeretik a labdarúgást, én pedig azért fogok dolgozni, hogy sikeres és jó csapatot építsünk, amiért érdemes kilátogatni a stadionba. Nincs sok időnk a vasárnapi mérkőzésig, mindössze két napunk van, egyelőre nem tudom, milyen állapotban vannak a játékosok, a mai edzés után okosabbak leszünk.

Labdarúgóként

Dragan Vukmir a szerbiai FK Rad utánpótlásában ismerkedett a labdarúgással, majd hazájában játszott a Crvena zvezda utánpótlásában és a FK Radnički Beograd, valamint az FK Dinamo Pančevo felnőtt csapataiban is. 2003-ban Magyarországra igazolt, a következő évben bajnok is lett a budapesti csapattal, és nyert két Magyar Kupát is a zöld-fehérekkel. Pályafutását Debrecenben folytatta, ahol két alkalommal is felért a csúcsra. A debreceni évek után egy évig a kínai Dalian Shide FC-t erősítette. Magyarországra való visszatérése után játszott még a Budapest Honvéd és az MTK színeiben, előbbivel egy kupát, utóbbival pedig egy NB II.-es bajnoki címet is ünnepelhetett. 2017-ben hagyott fel a profi labdarúgással, de két évig még a budapesti megyei I. osztályban szereplő Unione FC színeiben játszott.

Edzőként

Dragan Vukmir edzőként 2018-ban a Fejér megyei I. osztályban szereplő Bicskén mutatkozott be és irányításával a csapat az első évben bajnok lett, így a következő évet már az NB III. Nyugati-csoportjában kezdhette meg. Ezt követően még másfél évig irányította a Fejér megyei csapatot, majd 2021 tavaszán az NB II.-es Szeged-Csanád Grosics Akadémia vezetőedzője lett – számolt be a dvtk.eu.