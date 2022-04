Szerdán a 31. forduló mérkőzéseivel folytatódik a labdarúgó NB II. küzdelemsorozata. Ennek keretében a Diósgyőri VTK csapata 16.00-tól a Dorogi FC vendége lesz. A 2. helyen álló piros-fehéreknek egy nagy pofon után kellene felállniuk, ugyanis vasárnap hazai pályán a 3. helyezettel szembeni rangadót, a Szeged-Csanád Grosics Akadémia elleni meccset 5–0- ra elveszítették. Hasonlóra, ötgólos hazai vereségre legutóbb közel 28 éve volt példa, amikor 1994. június 12-én, az NB II.-es bajnokság zárófordulójában, a III. Kerületi TVE 6–1-re nyert Diósgyőrben.



Hat hete még



A mostani évadban, hat héttel, hat fordulóval ezelőtt még minden szépnek tűnt, a DVTK listavezetőként 7 pontra volt a 3. helyezett, nem feljutó helyen álló Szeged-Csanád GA csapatától, de az azóta eltelt időszakban csak 6 pontot szerzett az együttes, és 2 egységnyire csökkent a különbség a Tisza-partiakkal szemben. Mitől felhősödött be az ég? – kérdeztük a DVTK vezetőedzőjét, Kondás Elemért.

– A fő okát abban látom, hogy sajnos a csapatot sújtó betegséghullám és a sérülések miatt ebben az időszakban sosem tudtunk ugyanabban az összeállításban pályára lépni – hangzott a válasz. – Közben a védekezésünk is instabillá vált, rengeteg gólt kaptunk, ami befolyásolta a mérkőzéseket. Főleg a hazai találkozókat kezdtük úgy, hogy a mérkőzés elején rögtön elhúzott az ellenfél, és így kellett felállnunk, a Szolnok és a Békéscsaba elleni meccsek is ilyenek voltak, sajnos az utóbbi mérkőzésen nem tudtuk belőni a győztes találatot. Sok az egyéni hiba is, amiket nagyon nehéz kiküszöbölni, ezek többek között abból is adódnak, hogy – ahogy már említettem – egy betegség után egy labdarúgó kétszer edz, és kényszerűségből azonnal a kezdőben találja magát, hogy kellő számban meglegyünk.

A szakvezetőnek felvetettük, hogy a Szeged elleni meccset követő nyilatkozatában először említette, hogy a vírus „szépen végigsöpört” az együttesen, és arra kértük, hogy adjon egy pontos „kórképet” a mostani meccs előtt, hogy kinek mivel kellett megküzdenie az elmúlt hetekben, illetve hogy most miért nem játszhat egyik-másik labdarúgó.

– Keller piros lap miatt, Molnár G. pedig öt sárga lap miatt nem léphet pályára Dorogon. Rajtuk kívül várhatóan nem tud elutazni a csapattal a közelmúltban betegséggel küzdő Oláh B., Szűcs K. és Zsolnai sem, bár mindegyikük a csapattal edz már, utóbbi pedig a kispadra is leült vasárnap, de nincsenek még olyan állapotban, hogy pályára tudjanak lépni – mondta Kondás Elemér. – Az elmúlt hetekben szinte minden játékosunknak volt valamilyen vírusos megbetegedése. Jönnek vissza a labdarúgók folyamatosan, de egy betegség nem olyan, mint egy sérülés, a betegség a szervezet egészét fogja meg. Amikor valaki otthon fekszik egy hétig, akkor nem fog tudni rögtön olyan teljesítményt nyújtani, mint előtte.



Az edzéseken



Szóba hoztuk a szakvezetőnek, hogy a Szeged ellen védekezésben jelentős hibákat követett el a csapat, az első két gólnál, és arról érdeklődtünk, hogy ez egyszemélyes történet, és a lecserélt Eperjesire szűkíthető, vagy ettől azért bonyolultabb a képlet.

– Ezek sajnos egyértelműen egyéni hibák voltak. Az első gólnál rossz döntést hozott, későn vette fel a mélységi indulót, rossz helyre fejelte a labdát, a második gólnál pedig megverte az embere – mondta Kondás Elemér, aki arra a felvetésre, hogy háromgólos hátrányban, a második félidő elején sem tudott változtatni a csapat, ezt felelte: – Igen, sajnos ez egy olyan mérkőzés volt, amikor nem tudtunk úgy változtatni, hogy hatékonyabb legyen a csapat.

Azt is felvetettük, hogy a Szeged elleni meccs után azt kérdeztük Kondás Elemértől, hogy a vasárnapi vereség egy kisiklás volt-e, vagy baj van, aki erre azt felelte, hogy ez a következő napokban derül ki. Most viszont azzal bővítettük ezt a kérdéskört, hogy ez a meccseken vagy akár az edzéseken is megmutatkozhat?

– A fent említett betegség miatt hiányzókon kívül az edzéseken semmilyen probléma nem volt a múlt héten sem, és az az előtti héten sem. Jól dolgoztak a srácok, nem volt előjele annak, hogy egy ilyen csúnya eredmény fog születni a Szeged ellen. Reményeim szerint a mérkőzésen fogjuk megmutatni, hogy csak kisiklás volt – mondta a diósgyőri tréner.



Mindenképpen javítani



Szerdán újabb meccs vár a DVTK-ra, és arra a kérdésre kértünk választ: jó-e, hogy viszonylag hamar jön a következő megméretés, vagy jobb lett volna, ha szokásosan egy hét van a két bajnoki között, mert a súlyos vereséget feldolgozni, az új ellenfélre rákészülni 6-7 nap jobban segített volna?

– Teljesen mindegy, hogy mi mit szeretnénk. Ez van, erre kell felkészülnünk – felelte Kondás Elemér.

A Dorogi FC ellen mindenki – a „jóvátétel” részeként – győzelmet vár. Az ellenfél ebből a szempontból részben ideális, hiszen a tavaszi 10 bajnokijából csak egyet nyert meg, viszont emiatt lecsúszott a tabellán, és közel került a kieső zónához, vagyis nagyon kellenek neki a pontok. Mire számít ellenük, mit vár a saját csapatától? – kérdeztük a DVTK edzőjétől.

– Mindenkitől azt várom, hogy kettőzött erővel küzdjön ezen a találkozón. Minden mérkőzés fontos, de mivel vasárnap ilyen eredmény született, mindenképpen javítanunk kell szerdán – mondta a diósgyőriek szakvezetője.



Várható kezdő



A Diósgyőri VTK várható kezdőcsapata: Danilovic – Polgár, Szatmári, Bárdos – Németh M., Lucas, Szeles, Bertus, Bokros – Könyves, Jurek.



(A borítóképen: A piros-fehéreknek mindenképpen nyerniük kell)