A tavalyi év jól indult Nemes Rita számára, hiszen 2021 utolsó fedett pályás versenyén, márciusban, a lengyelországi Torunban megrendezett Európa-bajnokságon – élete első ilyen versenyén – a 6. helyen végzett, az ötpróba versenyszámban. Akkor a tokiói olimpián való részvétel is elérhetőnek tűnt, ám ezt követően megsérült a DVTK sportolója, és csak hónapokkal később tudott visszatérni a versenypályára, emiatt az ötkarikás szereplés csak álom maradt. Az idén januárban, az év első hónapjának végén, hosszú kihagyás után tért vissza a diósgyőri atléta, a fővárosban, fedett pályás versenyeken állt rajthoz, előbb a Budapest-bajnokságon, majd a Szuper Liga 3 próba versenyen. Ezt a február 19–20-i hétvégén az Összetett Magyar Bajnokság követte, amelyen az első versenyszámokban jól szerepelt a piros-fehérek atlétája, hiszen 60 méter gátfutásban, magasugrásban és súlylökésben is a legjobbnak bizonyult, ám távolugrásban és a 800 méteres síkfutásban már nem tudott rajthoz állni, sérülés miatt.

– Sajnos, a fedett pályás szezon vége nem úgy alakult, ahogy terveztük – mondta Nemes Rita. – Az Összetett Magyar Bajnokság előtti hét végén volt egy verseny, amelyen a gátfutás során a térdem beleakadt a gátba, és bár viszonylag nagy felületű volt az ütközés, utána edzettem, mert ilyen már máskor is előfordult. A lábam nem kékült be, annak ellenére, hogy a futónadrág kiszakadt, utóbbi azért jelezte, hogy kemény volt az a találkozás a gáttal. Másnap nem volt semmi bajom, edzettem, viszont kedden elkezdett fájni a lábam. Akkor még azt hittem, hogy az előző napi terhelés miatt. Délután instabilnak éreztem a térdem, és csodálkoztam ezen, nem értettem, hogy mitől, eszembe sem jutott, hogy azért lehet, mert beleütöttem a gátba a lábam. Szerdán, amikor gátaztam, a térdem belülről elkezdett fájni, emiatt csütörtökön pihentem, pénteken pedig egy átmozgató edzésen vettem részt. Közben elmentem orvoshoz, csontzúzódást állapítottak meg, mondták, hogy pihentessem, és reméltem, hogy a magyar bajnokságra rendbe jön. Elindultam a versenyen, a 60 gátat megcsináltam, verseny közben nem jött fájdalom, a magasugrásnál viszont már éreztem, de ennek ellenére 179 centis magasságot is átvittem. A súlylökés során már rossz állapotban voltam, hajolni már nem tudtam, de ezt a számot még megcsináltam. A 800 métert és a távolt viszont már nem. A versenyszámok között a masszőr megnézte a lábam, ami elkezdett vizesedni, és mivel szúrt a térdem, az a döntés született, hogy ne kockáztassunk, inkább fejezzem be a versenyt. Sajnáltam, sajnálom, hogy így történt, mert jobban álltam, mint tavaly.

Edzőtáborok

A következő héten ismét orvosi vizsgálatokon vett részt Nemes Rita, és közben az edzéseket is szüneteltette.

– Nehéz döntés volt verseny közben kiszállni, de jobban aggódtam azon, hogy mi lehet a probléma, mint hogy nem nyerem meg a versenyt – mondta a DVTK sportolója. – A félbemaradt verseny után voltam MR-en a bevizesedett térdemmel, ott is zúzódást mutattak ki, és a javaslat a pihentetés volt. A duzzanat viszont nem akart elmúlni, így három héten át tartott az edzésektől való távolmaradásom. Egy kis dagadás a mai napig megvan, és teljes értékű munkát még most sem végzek. Jelenleg a Dél-afrikai Köztársaságban vagyok edzőtáborban, a megszokottnál, az ilyenkor szokásosnál rövidebb edzéseken veszek részt. Fájni ugyan nem fáj ez a zúzódás, de vizesedés még van. Az erősítő feladatokat végre tudom hajtani, az ugrásokat még nem erőltetem, szerencsére a dobásokat nem zavarja, így a gerelyhajítást és a súlylökést tudom csinálni. Nem kapkodunk, nem kapkodhatunk, óvatos vagyok, kell még egy kis idő, hogy teljes értékű munkát végezhessek, de bízom abban, hogy a szabadtéri szezon kezdetére, májusra, minden rendben lesz.

Nemes Rita a dél-afrikai edzőtáborból a jövő hét végén érkezik haza, majd egy hét budapesti készülést követően Portugáliába utazik, egy újabb kéthetes edzőtáborba.

(Nemes Rita készül a szabadtéri idényre. Fotó: MW)