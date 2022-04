Két hét szünet után folytatódnak a küzdelmek a labdarúgó NB II.-ben, a 29. forduló vasárnapi játéknapja a csoport rangadójával zárul. A tabella 2., még feljutó helyén tanyázó Diósgyőri VTK csapata a mögötte 5 ponttal lemaradva, a 3. helyen álló Szeged-Csanád Grosics Akadémia együttesét fogadja 19.30-tól a DVTK Stadionban.

Két hete a diósgyőri csapat a III. Kerületi TVE otthonában, tartalékos felállásban elért 1–0-s győzelme után kezdte a szünetet. Elsőként arról érdeklődtünk Kondás Elemérnél, a DVTK vezetőedzőjénél, hogy jutott-e egy kis idő a pihenésre, aki erre azt válaszolta, hogy a két hetet végigdolgozta a keret, leszámítva azt, hogy a múlt hétvége két napját mindenki megkapta pihenésre.

Jókor jött a szünet

Ezt követően azt hoztuk szóba a szakvezetőnek, hogy az előző bajnoki előtt meglehetősen sok hiányzója volt a keretnek, és ezzel kapcsolatban azt kérdeztük: a bajnoki szünet jó volt arra, hogy néhányan felépüljenek?

– Pontosan, ezért jött számunkra rendkívül jókor a bajnoki szünet – mondta Kondás Elemér. – A sokáig hiányzó Szeles már Óbudán, a III. Kerület ellen is beállt a hajrában, múlt vasárnap pedig egy bő órát játszott a DVTK tartalékban. Ő már visszatért, miként Hegedűs J. is a csapattal edz, igaz, még fejvédőben. Rajtuk kívül a legutóbbi hiányzók közül meggyógyult Szatmári, Bárdos, Keller és Belényesi, valamint elkezdte az edzéseket Zsolnai és Szűcs K. is. Ugyanakkor az öt sárga lapos Horváth Z. a DVTK tartalékban, az NB III.-ban lép pályára ezen a hétvégén.

A diósgyőri trénerrel arról is szót ejtettünk, hogy az ilyen kéthetes bajnoki szünetekben edzőmeccset is szoktak játszani, most viszont ilyenre nem került sor. Kondás Elemér ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy terveztek ugyan felkészülési mérkőzést, azonban a sok hiányzó miatt kénytelenek voltak lemondani a találkozót, amit a másik csapat korrekt módon elfogadott.

Csak részben

Ezt követően felvetettük a piros-fehérek vezetőedzőjének, hogy az előző öt fordulóban a csapat játéka nem volt az igazi, a három vereséggel végződött meccs mellett a legutóbbi, győztes mérkőzésen sem sziporkáztak, majd azt kérdeztük, hogy dolgoztak-e a szünetben azon, hogy javuljanak.

– Csak részben értek egyet a felvetéssel, mert például a Békéscsaba ellen rengeteg helyzetet alakítottunk ki, huszonegy lövéssel veszélyeztettük az ellenfél kapuját, három gólt szereztünk, a támadójátékot azon a találkozón nem sok kritika érhette – felelte a szakvezető. – Ugyanakkor az is igaz, hogy a védekezésben sokat hibáztunk, négy gólt kaptunk, és pont nélkül maradtunk. Aki ismer, az tudja, hogy a győztes mérkőzések után is szóvá szoktam tenni a hibákat, és a vereségek után sem szoktam átesni a ló másik oldalára. Az elmúlt két hétben éppen azon dolgoztunk, hogy kijavítsuk a hibákat, és a csapat még hatékonyabban szerepeljen a hátralévő mérkőzéseken.

A győzelemért

Rangadóval indul a bajnoki hajrá a Diósgyőr számára, és azt is megkérdeztük Kondás Elemértől, hogy létkérdés-e a győzelem megszerzése a Szeged ellen.

– Minden mérkőzésen a győzelemért lépünk pályára, így lesz most is. Ahogy fogynak a mérkőzések, úgy válik egyre fontosabbá minden találkozó, nekünk és az ellenfélnek is. Ezzel együtt valódi rangadó vár ránk, ahol egy jó csapatot fogadunk, amely a tabellán közvetlenül mögöttünk következik – mondta az edző, aki azok után, hogy szóba hoztuk az őszi, ottani vereséget, illetve arról érdeklődtünk, hogy milyen a tavaszi Szeged, így folytatta: – A szegediek lendületes, gólra törő játékot játszanak, védekezésben pedig masszívak. Minden ellenfelet tisztelni kell, de az őszi találkozóból nem szabad kiindulni. Ha visszaemlékszünk, akkor 0–2-ről kellett felállni, a második félidőben számtalan helyzetet alakítottunk ki a Tisza partján is, sajnos csak 2–1-ig jutottunk. Most is hasonló számú helyzetet szeretnénk kialakítani, de a befejezés terén sokkal nagyobb hatékonyságot várok.

A várható kezdő

A Diósgyőri VTK várható kezdőcsapata: Póser – Polgár, Szatmári, Bárdos – Eperjesi, Molnár G., Lucas, Oláh B., Keller – Eppel, Könyves.

(A borítóképen: Eppeltől jó játékot vár a szakvezetés. Fotó: NS/Török Attila)