GY2: 1. Bodolai, 2. Østberg, 3. Vincze. GY5: 1. Bodolai, 2. Vincze, 3. Østberg. Ráadásul a mátrai gyorsaságin nem csak tizedek, hanem másodperces különbségek alakultak ki. Bodolaiék pályafutása során nyertek már abszolútban szakaszt, a Salgó Rallyn viszont duplázni tudtak, ez pedig először fordult velük elő. Ezekre a részeredményekre sokan felkapták a fejüket, de később a páros versenyzését egy defekt hátráltatta, ami a végkifejlett szempontjából jelentősen visszavetette őket. A szezonnyitót így a hetedik helyen fejezték be, ha ez nincs, vélhetően harcban lettek volna a pódiumos helyezésekért.

Jók a beállítások

- Nem csak a közvéleményt, hanem egy kicsit magunkat is megleptük ezekkel a szakaszeredményekkel – vallotta be őszintén Bodolai László. – Amikor áthaladtuk a célvonalon éreztük, hogy jó volt, arra viszont tényleg nem gondoltunk, hogy a teljes mezőnyt mögöttünk tudhatjuk. Pláne azért, mert a nagy tempó ellenére a komfortzónánkat ekkor sem hagytuk el, egyáltalán nem feszegettük a határokat. Egyértelműen kijelenthető, hogy jól sikerültek a beállítások, a korábbinál sokkal erőteljesebben tudtunk kigyorsítani, és egyáltalán nem mozgott a Ford hátulja. Nekem egyébként is jobban tetszenek ezek a pályák, mint azok a széles utak, ahol kétszázzal lobogunk a fák között. Talán az is meglátszott, hogy nem lehetett ezt a gyorsaságit agyon tréningezni, boldog vagyok, hogy kétszer is nyertünk. Azt viszont már sajnálom, hogy végül ezt nem tudtuk igazán kamatoztatni, de ilyen a sport. Erre a teljesítményünkre viszont a jövőben egyértelműen építhetünk.

Mentálisan erősek

Bodolaiék ugyanis a ceredi defekt után mentálisan felálltak és ismét kellő tempót tudtak autózni, ami ugyancsak pozitív lehet számukra a II. Therwoolin Boldogkő Rally előtt. Egy évvel ezelőtt az abszolút kilencedik helyen végeztek ezeken a gyorsokon, most viszont fordított irányban kell teljesíteniük az idei második magyar bajnoki futamon.

- Jó lett volna a többiekkel végig harcban lenni a legjobb helyezésekért, de egyáltalán nem csüggedünk, hiszen rövidesen itt az újabb lehetőség – tekintett előre a Therwoolin Motosport Kft. versenyzője. – Egy kicsit megváltozott a szemléletem is, ha nincs hátráltató tényező, akkor folyamatosan ott vagyunk a legjobbak között. A stopper, az eredmények egyértelműen ezt igazolják vissza. Ezt a formánkat igyekszünk átmenteni a következő hétvégére, de remélem, hogy hosszútávon is ez fogja jellemezni a versenyzésünket. Deák Attilával már összeszokott munkát végzünk, ez is kell ahhoz, hogy az elmúlt öt, de lehet hogy tíz év legkomolyabb mezőnyében minket is számon tartsanak. A Therwoolin Boldogkő Rallyra kijelölt pályákhoz nagyon közel lakunk, de Szemerén négy évvel ezelőtt mentünk utoljára, a többi szakaszt pedig még régebben használtuk. Éppen ezért úgy kell felkészülnünk, mintha minden új lenne. Ha az időjárás nem fog közbeszólni, akkor minden esélyünk megvan arra, hogy ismét az élmezőnyben zárjunk.

Forrás: Picasa

A II. Therwoolin Boldogkő Rally programja

Rally1, Rally1-ORC, Historic

Április 22. (péntek):

8:00 – 10:00, Adminisztratív átvétel, itiner kiadása

Boldogkőváralja, Boldogkői vár

16:00 – 21:00, Technikai átvétel

8:00 – 20:00, Pályabejárás

Április 23. (szombat):

Gyorsasági szakaszok

8:28, GY1 – Hernádvécse – Kányi elágazás/1

9:11, GY2 – Rakaca – Meszes/1

9:59, GY3 – Bódvalenke – Viszló/1

12:32, GY4 – Hernádvécse – Kányi elágazás/2

13:15, GY5 – Rakaca – Meszes/2

14:03, GY6 – Bódvalenke – Viszló/2

16:36, GY7 – Hernádvécse – Kányi elágazás/3

17:19, GY8 – Rakaca – Meszes/3

18:07, GY9 – Bódvalenke – Viszló/3

19:17, Ünnepélyes díjkiosztó - Boldogkőváralja