A férfi röplabda Extraligában, az egyik ágon a Fino Kaposvár és a GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika együttese harcol a fináléba kerülésért. Az egyik fél harmadik sikeréig tartó elődöntős párharc két mérkőzés után 1–1-re áll, azok után, hogy a Somogyban elszenvedett 3:2-es vereséget követően a VRCK csütörtökön hazai környezetben 3:0-ra győzött.

– Ahogyan a meccs után is nyilatkoztam, meglepett, hogy végül is simán hoztuk a mérkőzést, nem számítottam ilyen könnyű találkozóra – mondta Toronyai Miklós, a barcikaiak vezetőedzője. – Persze, örültem, örülök annak, hogy így alakult. Sokszor volt már, hogy megnyomtuk az adott mérkőzés elejét, aztán érthetetlen módon visszaálltunk, visszaestünk, ezúttal azonban ez nem történt meg. Tudtunk újítani, amikor kellett, el tudtunk ismét szakadni ellenfelünktől, és képesek voltunk megtartani az előnyünket. Aki a röplabdában járatos, az előtt ismert, hogy még egy 2:0-s vezetés sem garancia a sikerre, viszont amikor a harmadik játszmában, 20–13-nál megnéztem a kaposvári arcokat, tudtam, nem valószínű a fordítás, hogy visszajönnek a meccsbe. Nyitásban mindenféleképpen föléjük nőttünk, és ugyan csak három ász került be a statisztikába, volt több olyan labda is, amikből a Kaposvár nem tudott építkezni. Nekik nem mentek a szervák, amire egy idő után rá is görcsöltek. Egész jól is fogadtunk, a könnyű szervákat sem vettük félvállról, maximálisan koncentráltunk ezekre is. További tény, hogy az első fogadásból indított támadásokat mintegy hatvan százalékkal fejeztük be. Ilyen csatározásban számít a hosszú buszút is, de szerintem csupán fél, maximum egy szett erejéig.



Kellő vehemenciával



A negyeddöntő harmadik mérkőzését hétfőn 18 órától vívja meg a két csapat, ezúttal Kaposváron.

– A Kaposvárral mindig nagy párharcaink voltak, kiki meccseink, eddig, ebben a csatában egyben voltunk, az első és a második mérkőzésen is – közölte Toronyai Miklós. – Ebben a szakaszban kulcs a mérkőzések közötti regeneráció, hogy az megfelelő legyen a munka mellett. Úgy gondolom, 80-90 százalékban már mentálisan, fejben dőlnek el a dolgok, úgyhogy erre kell hangsúlyt fektetnünk ezúttal is. Kaposváron nehéz, nehezebb dolgunk lesz, hasonló forgatókönyvet várok, mint az első találkozón, annak ellenére, hogy a Fino nálunk gyenge napot fogott ki. Kellő vehemenciával kell belemenni a hétfői mérkőzésbe, úgy, hogy az akarat ne okozzon görcsösséget. Bárhogyan is alakul az eredmény a szetteken belül, hátrányban is nyugodtnak kell maradnunk, ugyanakkor kellő erővel és agresszióval kell játszanunk. Azzal mindig számolni lehet, hogy egy-egy szakaszban nem úgy megy, nem jönnek a pontok, azonban ekkor sem szabad elkenődni, ki kell találni valami mást. Most nyomja őket a teher, náluk a pályaelőny, meg akarnak felelni közönségüknek. A csütörtöki 3:0 szép volt, de nem elég a cipőt és a mezt felküldeni a pályára.

