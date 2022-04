A honi másodosztályú pontvadászatban szerdára írták ki a 31. forduló találkozóit, a Diósgyőri VTK alakulatának idegenben, Dorogon kellett pályára lépnie. A vendég piros-fehérek feljutó, második pozícióban érkeztek a kezdés előtt 13. helyen álló dunántúliakhoz, és a szegediek ellen mutatott katasztrofális játék, valamint eredmény (0–5) után mindenképpen kötelező volt a győzelem megszerzése.

Öt sárga, eltiltás

A dorogiak legutóbbi három összecsapásukat elveszítették, úgy, hogy mindegyiken három gólt kaptak. A szakmai stáb náluk négy pozícióban módosított: kikerült az Ajka elleni meccset 3–0-ra elveszítő csapatból Oldal, Lőrincz, Szabó L., és Hajdú, ugyanakkor Keresztes, Rácz, Girsik, és Barna G. felsorakozhatott a kezdésnél. A DVTK-nál Molnár G. öt sárga lap, Keller piros lapot követő eltiltása miatt nem állt rendelkezésre, a múltkor a 37. percben lecserélt Eperjesi még a kispadra sem került, Bertus viszont éppen ott kezdte a mérkőzést. Bekerült viszont a kezdőbe Karan, a védelem tengelyébe, a betegségből visszatért Oláh B., illetőleg két hétvégi csere, Bokros és Jurek.

Határozott védekezés

Aktívan, kezdeményezően ment bele a mérkőzésbe a Diósgyőr, de a 4. perc végén Könyves nem találta el jól a labdát, így az nagyon-nagyon elkerülte a kaput. Eppel harcolt ki szabadrúgást középen a 9. percben, 20 méterre a hazai kaputól, Bárdos azonban a blokkba tüzelt és ezzel szöglet lett az esemény vége. Mezőny- és labdabirtoklási fölényben volt Kondás Elemér együttese, de sokszor pontatlanság miatt nem tudott ,,kifutása" lenni az elképzelt akcióknak. A Dorog a 17. percben jutott el igazából először Póser kapujáig, Barna G. távolról, jobb külsővel tekert a vendégkapu fölé. Másfél perccel később Nyíri került helyzetbe, ami ugyan kimaradt, de figyelmeztető jel volt a vendéggárdának. Bedobások, szabadrúgások, kirúgás miatt sok volt a játékmegszakítás, várattak magukra a lendületes támadások, inkább a két 16-os között arra vigyáztak a felek, hogy ne hibázzanak, hogy megnyerjék a párharcokat. Barna G. ismét mutatta magát, felbátorodott tehát a Dorog, úgy érezték, hogy lehet keresnivalójuk. A Diósgyőr ekkor nem tudott veszélyt, lövőhelyzetet kialakítani, a házigazda jól zárta le a területeket, és keményen őrizte a vendégek játékosait. Izgalommentesen teltek a percek, széleken és középen is jól működött a DFC taktikája, védekezése. A 34. percben Jureknek volt egy jó beadása a bal oldalról, de belül figyeltek a hazaiak. Két perccel később Pósernek kellett védenie, Szerencsi kísérletét, míg a 40. percben Jurek kapásból, éles szögből nem talált. A félidő utolsó perceiben ismét mezőnyfölényt harcolt ki a DVTK, azonban ekkor sem tudta feltörni a házigazda védekezését, így nem volt esélye (most sem) a gólszerzésre.

Nyomó vendégek

Éppen emiatt nem volt meglepő, hogy a borsodiak vezetőedzője csatárposzton váltott a szünetben, az inaktív Eppel helyére Horváth Z. érkezett. A jelenlévő nézők diósgyőri része (mintegy hatvanan) a nyárias időben továbbra is reménykedett a sikerben, miközben a 48. percben Oláh B. vállalkozott átlövésre, a szándék mindenképpen dicséretes volt, még ha mellé is ment a labda. A Dorognak nem volt oka arra, hogy feladja a zárt futballját, amelyben benne volt a meg-megugrások lehetősége. Az 55. percben Jurek célozta be a rövid oldalt, de Tulipán éppen ott állt. A hazaiak trénere kettőt cserélt, úgy gondolta, kellenek a friss erők csapatába, egy óra alatt a DVTK nem tudta megtörni a dorogiakat. Aztán jött egy újabb miskolci lehetőség, nyomtak a vendégek, viszont Tulipán jól mozgott, újfent. A következő percekben is hiba nélkül hozta saját, erre a meccsre tervezett futballját a Dorog, a 72. percben oldalhálóban landolt a labda egy diósgyőri szabadrúgást követően. Tovább frissítettek a csapatok, a 78. percben Kocsis D. lövésénél csúszott le éppen annyira a labda, hogy abból ne legyen gól. Hajtott a DVTK, de az előrejáték nem volt elég éles, Kondás Elemér Hornyákot is beküldte támadóba, hátha ő... Blokkoltak, hősiesen védekeztek a hazaiak, a ráadásban is, ám a 94. perc végén Könyves lapos lövése után a jobb kapufáról a bal sarokba pattant a labda. Kicsikarta tehát a győzelmet, és ezzel együtt a 3 pontot a DVTK, s maradt a táblázat második helyén.

Dorogi FC vs. Diósgyőri VTK 0–1 (0–0)

Dorog, 700 néző. V.: Dolnegó (Rózsa, Szabó D.)

Dorog: Tulipán – Nyíri, Dlusztus, Ízing, Papp M. – Szerencsi, Keresztes (Berkó, 56.), Barna G. (Pohner, 66.) – Rácz (Nagyházi, 76.), Szedlár (Vígh, 76.) – Girsik (Oldal, 56.). Vezetőedző: Fenyvesi László.

DVTK: Póser – Szatmári, Karan, Bárdos – Polgár, Lucas, Oláh B. (Bertus, 74.), Bokros (Hornyák, 85.) – Jurek (Kocsis D., 74.), Eppel (Horváth Z., 46.), Könyves. Vezetőedző: Kondás Elemér.

Sárga lap: Oláh B. a 45., Bárdos a 87., Nyíri a 87. percben.

Gólszerző: Könyves (90+4.).

Jók: Tulipán, Dlusztus, Ízing, Rácz, ill. Szatmári, Karan, Lucas, Könyves.

Fenyvesi László: – Két húsz év alatti, saját nevelésű helyi játékossal a pályán is megszorongattuk a Diósgyőrt, de az utolsó percben egy nyilvánvaló kezezést követően elveszítettük a mérkőzést. Büszke vagyok a csapatom hozzáállására.

Kondás Elemér: – Nagyon nehéz mérkőzés volt, de erre számítottunk. Örülök, hogy sikerült nyernünk, de nagyon meg kellett küzdenünk érte.

(A borítóképen: A piros-fehérek gólját Könyves szerezte. Fotó: ÉM-archívum )