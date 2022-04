A Covid-járvány okozta 2020-as kényszerpihenő után Tiszaújváros tavaly Európa-kupával tért vissza a triatlonsport nemzetközi vérkeringésébe. Idén júliusban a négynapos fesztivál keretében megrendezendő Prémium Európa-kupa újabb lépést jelent ahhoz, hogy jövőre ismét világkupán szurkolhassanak a sportbarátok.

Tiszaújváros 1997 és 2019 között megszakítás nélkül, 23 éven át adott otthont triatlon-világkupának. Az 1999-ben indult Triatlon Nagyhét keretében ezenkívül csapat-világbajnokságot, számos Európa-bajnokságot és Európa-kupát is életre hívtak. 2020-ban a koronavírus-világjárvány miatt megszakadt ez a nagy sorozat. Tavaly, betartva a legszigorúbb előírásokat is, újra volt Tiszaújvárosban nemzetközi verseny, sőt egy rövidített kísérőprogramot is kínáltak az érdeklődők számára. A 2021-es Európa-kupán Lehmann Csongornak köszönhetően hazai győzelmet is ünnepelhettek a sportbarátok.

Úton az újabb vk felé

– Tiszaújváros önkormányzatának, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumának, a Magyar Triatlon Szövetségnek és a Mol Petrolkémia Zrt.-nek köszönhetően megteremtettük az idei színvonalas rendezés biztos anyagi hátterét – fogalmazott Lehmann Tibor főrendező, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-vezetőedzője. – A már tavaly nyáron a folytatást előirányzó dr. Fülöp György polgármester úrral, a szervezőbizottság társelnökével abban állapodtunk meg, hogy az idei Tiszaújvárosi Triatlon Fesztiválon a fokozatosság elvét követjük. Több kockázati szempontot figyelembe véve maradunk a négynapos programnál, mellyel július 14–17. között szeretnénk kikapcsolódási és szurkolási lehetőséget biztosítani a városlakók, a hozzánk érkező hazai és külföldi vendégek számára. A szervezésben, előkészítésben és megvalósításban egyaránt oroszlánrészt vállaló Márkus Balázzsal, a szervezőbizottság társelnökével, rendezőtársainkkal együtt igyekszünk minél több tömegsporteseményt visszahozni. A Bogratlon Bográcsfőző Fesztivál is visszatér, a nívós koncerteket pedig újra a Főtéren, a nagyszínpadon tartjuk meg.

A nemzetközi versenyeket illetően a forgatókönyv megegyezik az elmúlt években bevált gyakorlattal, azaz szombaton, július 16-án a Triatlon Junior Európa-kupa és a Triatlon Prémium Európa-kupa selejtezői kínálnak bizonyítási lehetőséget. Július 17-én, vasárnap – a két finálét megelőzően – a Magyar Utánpótlás Gálán hazánk legjobb gyermek- és serdülő korcsoportos sportolói adnak számot felkészültségükről.

– Ebben az évben összesen két Prémium Európa-kupa szerepel a versenynaptárban – tudtuk meg Márkus Gergelytől, a tiszaújvárosi viadalok versenyigazgatójától, a Nemzetközi Triatlon Szövetség sportigazgatójától. – Tiszaújváros mellett a szintén nagy múltú holland Holten városa rendezhet emelt pénzdíjas, értékes világranglistapontokat is osztó elit viadalt. Ez egy újabb lépést jelent ahhoz, hogy jövőre a Tisza-parti település visszatérjen a világkupák körforgásába. Ebben az esetben 2023-ban Tiszaújváros is része lesz az olimpiai kvalifikációs versenysorozatnak.

