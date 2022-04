Szófiában pénteken nyitják meg a dzsúdó-kontinensbajnokságot, amelyre kalandos körülmények között kelnek útra a mieink.

Ismeri a mezőnyt

– Két kisbusszal Szerbián át karikáznak versenyzőink a Balkánra – mondta Flórusz János, a Miskolci Judo Club elnök-vezetőedzője, az Eb-n szereplő Gercsák Szabina mestere. – A számítások szerint kilencórás lesz a kocsikázás, de ebből akár jóval több is lehet. Tanítványom április 30-án, szombaton lép tatamira a 70 kilós súlycsoportban. Felkészülése jól sikerült, keményen dolgozott, sokat erősödött, Dunavarsányban, Mátraházán és Tatán gyűjtötte az erőt. Hetente hatszor tréningezett a keret tagjaival, sőt a táborokban megjelent külföldiekkel is dolgozott. Szabina ismeri a szófiai mezőnyt, tisztában van vele, hogy a huszonkilenc sportolóból álló csoportjában világ- és Európa-bajnokok is lesznek. Célja a tisztes helytállás, ehhez pedig fontos a jó sorsolás. Az éremhez öt mérkőzés kell, a pontszerzéshez pedig legalább három vagy négy diadalt kell aratni. A legjobbakat nem lehet elkerülni, az esetleges vereség vagy vereségek viszont még nem számítanak az olimpiai kvalifikáció szempontjából, hiszen a párizsi menet csak három hónap múlva kezdődik.

Cselgáncs: hat csoport üres

Az országos szövetség közölte, hogy nemenként kilenc, azaz összesen tizennyolc versenyzőt indíthatna a szabályok szerint, de a jelenlegi szakvezetésnek nem volt célja a létszám feltöltése. Ez magyarázza, hogy hat súlycsoportban (férfi 60, 66 és 73, illetve női 48, 78 és +78 kg) nem lesz magyar induló. A csapat legrutinosabb tagja a 32 éves, Európa-bajnok Karakas Hedvig lesz, aki tizenkettedik kontinensbajnokságán vesz részt. A csúcstartó egyébként a férfi kapitány, Ungvári Miklós, aki tizennyolc Eb-n lépett tatamira, ezek közül hármat megnyert, és összesen hét érmet gyűjtött. A magyar válogatott tagjai közül öten álltak már Európa-bajnoki dobogón, Karakas Hedvig mérlege egy arany-, egy ezüst- és két bronz, Tóth Krisztián egy ezüst- és két bronz-, Ungvári Attila két bronz-, Pupp Réka és Gercsák Szabina pedig egy-egy bronzérmet szerzett eddig a legrangosabb európai viadalon.

(A borítóképen: Gercsák Szabinától jó helytállást vár a szakvezetés. Fotó: ÉM-archívum)