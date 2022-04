A férfi röplabda Extraligában a 3. helyért zajló párharc második meccsét vívta meg hétfőn a GreenPlan-VRC Kazincbarcika együttese a MAFC-BME vendégeként a fővárosban, a Folyondár utcai csarnokban. Az észak-borsodiak nagy csatában, öt szettben nyertek, így 2–0-ra vezetnek az egyik alakulat harmadik sikeréig tartó párharcban. A gárda kedden hajnalban érkezett haza, késő délelőtt azonban már frissen nyilatkozott a Barcika saját nevelésű játékosa, csapatkapitánya, Szabó Dávid.

– Nagyon jól kezdtük a meccset, az első két szettben a játékunk csodálatosan működött – vágott bele a 205 centiméter magas átló. – A taktikát követve minden jól ment, a nyitás, a mezőnymunka, a blokkok... A harmadik játszmában fejben kiengedtünk, akkor idegesek lettünk, kapkodtunk, a MAFC kockáztatott, és ez bejött neki, kiegyenlített. Az ötödik felvonásban összekapartuk magunkat, a térfélcsere után már mi uraltuk ezt a szettet. Ebben a mérkőzésben benne volt, hogy hamarabb és 3:0-ra győzünk, de az ilyen hullámzás benne van a sportban, a mi játékunkban is, sajnos ebből volt néhány ebben a szezonban. Volt, amikor ezekből nem tudtunk kijönni, most viszont igen, amikor kellett, csapatként működtünk.

Akaraterő és szeretet

A két együttes csütörtökön 19 órától a kazincbarcikai Don Bosco Sportközpontban csatázik újra, a harmadik meccs keretében.

– Kettő-nullára vezetünk, de még nem ért véget a párharc – hangsúlyozta Szabó Dávid. – A futball esetében is halljuk, hogy ez az állás veszélyes, ezt el lehet mondani a röplabdára is. Most nem kell azt hinni, hogy már megvan a bronzérem, most kell a legjobban odatenni magunkat, a saját pályafutásom során tapasztaltam, éltem meg nagy fordításokat, amikor a már győztesnek hitt csapatból vesztes lett, illetve fordítva. Azonban egy biztos: nagyon szeretnénk lezárni ezt a küzdelmet, mert mind mentálisan, mind fizikálisan elfáradt a társaság, de ugyanezt látom a MAFC-on is. Az akaraterő és a röplabda iránti szeretet hajt bennünket és őket is, de rengeteg hibát követ el mind a két fél. A rájátszás, a ­play-off a legkeményebb szakasza a bajnokságnak. Itthon, hazai pályán jók a nyerési rátáink, és a hozzánk látogató csapatok nem igazán szeretik a Don Boscót. Egyrészt a szurkolók, másrészt a belső fények miatt, aki nem edz itt naponta, nem könnyű benne így játszani. Úgy gondolom, még a MAFC is meg fogja tenni, amit tud, de szeretnénk megszerezni az érmet, ami a kupaezüst mellé téve nem mutatna rosszul, előrelépés lenne a tavalyi évadhoz képest.

Szabó Dávid az utóbbi négy összecsapáson kimagasló teljesítményt nyújtott, ami sérülésből, műtét után visszatérve igencsak jó, illetve vele kapcsolatban mindig felmerül a külföldre igazolás mint lehetőség.

– Jól vagyok egészségileg, a vállam kezd rendbe jönni, igaz, még nem százszázalékos – nyilatkozta a 32 esztendős röplabdázó. – Tudok erőt vinni az ütésekbe, olyan technikával dolgozni, mint előtte. Egy hosszú folyamat van mögöttem, de a nyáron még tovább kell erősíteni a vállam. Örülök, hogy amikor kellett, teljesen hasznára lehettem a csapatnak. Le a kalappal a helyemen lehetőséget kapó Bibók Balázs előtt, fontos periódusban játszott remekül, de dicséret illeti Csizmadia Tamást is, aki sérült első számú feladónkat, Carlos Páezt helyettesíti jól. A külföldi lehetőséggel kapcsolatban annyit: a család az első, jó itthon, jó a srácokkal ebben a közösségben, de ha jönne egy olyan ajánlat, elgondolkodnék rajta.

MAFC-BME – GreenPlan-VRCK 2:3 (-18, -15, 18, 23, -11)

Budapest, 120 néző. V.: Szabó P., Tillmann.

MAFC-BME: Gome 1, Godoy 17, Lescay 21, Csoma 10, Krupánszki 10, Eke 9. Csere: Pápai (liberó), Benkő, Szabó Barna 1, Szabó Bence 1, Szabó Balázs. Vezetőedző: Nagy Péter.

Vegyész: Csizmadia 2, Ciupa 15, Juhász 4, Szabó D. 22, Blázsovics 27, Moraes 7. Csere: Dudás (liberó), Árva. Vezetőedző: Toronyai Miklós.

Nagy Péter: – Nagy hullámvasút volt a mérkőzés. A 3. szettben magára talált a csapat, azzal a lendülettel kellett volna kezdeni a meccset. Az 5. szettben sok rossz taktikai választásunk volt, ami részben az én hibám is.

Toronyai Miklós: – A harmadik szettben elfáradtunk egy kicsit, támadásépítésben és a befejezésekkel hadilábon álltunk. A negyedik játszma második felétől azonban ismét összeállt a játékunk, visszajöttünk mi is a meccsbe, és bebizonyítottuk, hogy képesek vagyunk szorult helyzetből nyerni.

Az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharc állása: 2–0 a GreenPlan-VRCK javára.

A harmadik mérkőzést csütörtökön Kazincbarcikán rendezik.

(A borítóképen: Szabó D. (balra) kiváló teljesítményt nyújtott az utóbbi mérkőzéseken. Fotó: ÉM-archívum)