A hétfői összecsapás előtt 1–1-re állt az elődöntős párharc a házigazda Fino Kaposvár, illetve a vendég GreenPlan-VRCK között, ezért nagyon fontos volt a hétfői csata.

0–2-ről 6–4-re fordított a somogyi alakulat az első szett elején, miközben már ekkor voltak rontott nyitások. Egy maroknyi szurkoló elkísérte a Barcikát Kaposvárra, bízva abban, hogy meglephetik Ciupáék Hubicskáékat. 9–5 után két Vegyész-egység jött, majd Moraes egy szép centertámadással mutatta magát. Pár egységgel „ment” a hazai együttes (12–9), azonban Ciupa a legjobbkor volt a nyitóhelyen, és Blázsovics ütése már fordítást jelentett (12–13), jött is a házigazda időkérése. Itt is, ott is voltak jó megmozdulások, míg Bibók kiszerválta Bozókit (15–17). 18–18-ról, barcikai időzést követően veselkedtek neki a csapatok a hajrának, 21–22-nél ismét Ruben Wolochin avatkozott közbe, 23–22-nél pedig edzőkollégája. 24–22 és 24–23 volt az állás, aztán Sandoval a második játszmalabdát beütötte.



Egyenlítő vendégek



A második felvonás is 0–2-vel indult, de újfent fordítottak a hazaiak (3–2). Milovanovic támadóhibája 3–4-et jelentett, az addigiak alapján megint azzal lehetett számolni, hogy nagy előnyök sem itt, sem ott nem várhatóak. Juhász ász szervája nagyon jókor jött a VRCK-nak (4–7), a somogyi szakvezető hívta is magához játékosait. Őrizte picinyke előnyét a Barcika (6–9), Sandoval (6 pont) és Bibók (10 pont) volt a legeredményesebb ekkor, ám Milovanovic csinált egy nagy „beindulást”. Nem adta a vezetést a Vegyész (11–13), Juhász egy remek sánccal jelentkezett. Garchet rossz helyen állt, a 14–18 már biztató volt a borsodiaknak, és a Fino azonnal pihenőre vonult. Két somogyi egységet követően Toronyai Miklós szintén ezt tette, a jó teljesítményt nyújtó Bibók 14. pontjával 18–21 lett az eredmény. A végig irányító Barcika nem adta ki a kezéből a játszmát, melyet Moraes sánca zárt le (21–25).

A harmadik menetben a Kaposvár Bögöllyel az élen beindult (6–2), és 8–2-nél már nem nézhette tovább tétlenül a történteket a kazincbarcikai szakvezető. Abszolút a Fino irányított, Árva váltotta Blázsovicsot, a második szett után meglepő volt a 10–2. Szabó D. is pályára lépett, azonban 11–2-nél ismét VRCK-idő következett. Péter B. váltotta Ciupát, szinte lehetetlennek tűnt innen a visszakapaszkodás. Tartotta 10 pontos fórját a Kaposvár, amely biztos vezetése tudatában nyugodtabban röplabdázhatott. Moraes és Dudás volt ekkor csak a pályán a kezdők közül, ez azt jelezte, hogy tartalékol Toronyai Miklós. Az egyik légiósától, De Prától már elköszönt VRCK ebben a játszmában kevés értékelhetőt mutatott, a kiváló kezdés mindent eldöntött a Fino javára (25–11).

A negyedik szettben Juhászék vettek jobb rajtot (1–4), hajtott az egyenlítésért a Vegyész. Sandoval két ásza azonban 5–5-re hozta a Kaposvárt, így döntetlenről mehetett tovább a csata. A Finónál hárman (Sandoval, Bögöly, Milovanovic) jártak tíz egység felett, a Barcikában csupán Bibók, vagyis a húzóemberektől picivel több kellett volna. Három hibát követően, 11–8-nál Toronyai Miklós igyekezett visszaterelni csapatát a helyes útra, de nem ment a játék (13– 8). 17–10-nél még megpróbálta egyfajta utolsó lehetőségként a lehetetlent a Vegyész vezetőedzője, és Szabó D. próbált lelket önteni társaiba. 18–14-nél a hazai mester adott tanácsokat, ezek hatottak, a Fino 25–19-re hozta a játszmát s ezzel együtt a mérkőzést.

Az egyik fél 3. győzelméig tartó párharc állása: 2–1, a Fino Kaposvár javára. Folytatás pénteken Kazincbarcikán. A másik ágon, három meccs után a MAFC-BME 2–1-re vezet a Pénzügyőr SE ellen.



Fino Kaposvár – GreenPlan-VRCK 3:1 (23, -21, 11, 19)



Kaposvár, 350 néző. V.: Tillmann, Horváth.

Fino Kaposvár: Garchet 2, Ouyachi 2, Hubicska 12, SANDOVAL 16, BÖGÖLY 14, MILOVANOVIC 17. Csere: Bozóki (liberó), Kiss M. 1, Radovic, Vasquez 1. Edző: Ruben Wolochin.

GreenPlan-VRCK: Páez 3, Juhász 8, Ciupa 4, Moraes 5, Blázsovics 10, BIBÓK 15. Csere: Dudás (liberó), Budai (liberó), Csizmadia, Árva 2, Szabó D. 8, Péter B. 1. Edző: Toronyai Miklós.

Ruben Wolochin: – A legfontosabb az volt, hogy a legutóbbi meccsből tanulva ismét a saját játékunkat tudjuk hozni. Örülök a játéknak, a győzelemnek, de még nincs vége a párharcnak.

Toronyai Miklós: – Láb nélkül és önkényesen nem lehet röplabdázni. Karrierem során játszottam néhány fontos mérkőzést, de ilyet még nem tapasztaltam, hogy egy győztes mérkőzés után így teljesítsen egy csapat, mint most mi. Játszani kell.



(A borítóképen: Második hazai meccsét megnyerte a Fino)