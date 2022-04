Az egyik fél 7. pontjáig zajló csatában 6–6-ra állt tegnap 19.30-ig a Tigra-ZF-Eger, valamint a PannErgy-Miskolci VLC csapata a férfi vízilabda OB I.- ben, ahol a két alakulat a 9–12. helyért játszik rá, és ebben a küzdelemben szerdán este a hevesi megyeszékhelyen rendezték meg a 3., utolsó mérkőzést.

Az első negyedben, 43 mp. után Baksa kezdte meg a gólgyártást, a házigazda oldalán (1–0), aztán nem sokkal később Sélley Rauscher szép akciógóllal egyenlített (1–1). A miskolci nevelés, Sántavy mutatta magát a következő egri támadásnál, be is lőtte a labdát a borsodiak kapujába (2–1). Murisic centerben kibrusztolta magának a lehetőséget, így két találattal vezetett a ZF (3–1). Biros B. löketét fogta Krémer, a hevesi együttes jobb volt a helyzetkihasználások terén, bár a negyedik gólját Baksa fórból érte el (4–1). Kovács G. szintén előnyből biztos kézzel célzott, 5–1- nél időt is kért Vidumanszky László. Ezt követően bő egy percen belül két fórt is kihasznált az MVLC, előbb Tőzsér, majd Várkonyi (5–3), ezután még itt is, ott is volt elhibázott lövés, így maradt a vendégek kétgólos hátránya.

A második felvonás kezdetén Lőrincz B. mattolta Moravcsikot (6–3), aki ekkor csak 25 százalékon „állt”. Krémer 43 százalékon, miután Várkonyi használta ki a Seman ellen elkövetett szabálytalanság után adódó emberfórt (6–4). A gólgazdag összecsapáson a miskolciak következtek a sorban, Böröczky-akcióból (6–5), majd már a negyed felén túljárt az óra, amikor Biros B. egálba hozta a meccset (6-6). Murisiccsal szemben volt túl kemény Csiszár, az Eger ötméterest kapott, amelyet Szalai találatra váltott (7–6). A hazaiaknál már Grieszbacher védett, akinek a társa, Rádli, fórból szerezte csapata nyolcadik gólját (8–6).



Megpróbálta tartani



A harmadik felvonásban Szalai nyugtatta meg némileg magát és együttesét (9–6), aztán 6 az 5 elleni játékban Sélley Rauscher az egri kapust találta telibe. De rontott Várkonyi, majd Lőrincz B., aztán Biros B. fórból nem teketóriázott (9–7). Baksa szabaddobásból csökkentette a borsodi reményeket (10–7), Murisic pedig jól használta ki az adódó lehetőségét (11–7). 1:01 perc volt még a negyedből, amikor Rádli is megrezegtette a vendégek hálóját, és az ötgólos hátrány már nagyon soknak tűnt (12– 7). Seman „megcsinálta” az újabb kiállítást, Gólya volt, aki kiúszott pihenni, Tőzsér pedig 12–8-ra módosította az állást.

A befejező nyolc perc miskolci támadóhibával kezdődött, a másik oldalon Kovács G. nem követett el ilyet, csak lőtt... (13–8). Biros B. próbálta még tartani a lépést (13–9), csakhogy az idő vészesen fogyott. A következő MVLC-próbálkozások nem „sültek”, Grieszbacher a helyén volt, és ugyan az Eger sem jeleskedett, még időkérésük után sem, ez nekik tökéletesen megfelelt. 2:26 perc volt a meccsből, amikor Krasznai szépített (13–10). Ezután Szalai–Várkonyi-gólváltás következett (14–11), amit követően már csak egy gól esett, Hajdu centerből, így 15–11-re nyertek a hevesiek.

A győztes ZF a Kaposvári VK-val küzd meg a 9., míg a vesztes miskolci alakulat az UVSE Hunguest Hotels gárdájával a 11. helyért.



Tigra-ZF-Eger – PannErgy-Miskolci VLC 15–11 (5–3, 3–3, 4–2, 3–3)



Eger, 200 néző. V.: Füzesi, Csizmadia.

Tigra-ZF-Eger: Krémer – KOVÁCS G. (2), SZALAI (3), BAKSA (3), Lőrincz B. (1), Murisic (2), Sántavy (1). Csere: Grieszbacher (kapus), RÁDLI (2), Gólya (-), Sári (-), Hajdu (1), Lőrincz Á. (-), Biros S. (-). Edző: Biros Péter.

MVLC: Moravcsik – Krasznai (1), Sélley Rauscher (1), Seman (-), VÁRKONYI (3), Molnár B. (-), BIROS B. (3). Csere: Hoferica (kapus), TŐZSÉR (2), Böröczky (1), Nagy N. (-), Tanczer (-), Csiszár (-). Edző: Vidumanszky László.

Gól/emberelőnyből: 4/7, ill. 8/11

Gól/ötméteresből: 1/1, ill. 0

Biros Péter: – Fordulatos párharc ért véget. Ez a meccs is bővelkedett fordulatokban, amiből ezúttal mi jöttünk ki jobban. Nem ez volt a terv alapjaiban, de a mai győzelmünknek köszönhetően mi játszhatunk a kilencedik helyért.

Vidumanszky László: – Csak gratulálni tudok az Egernek. Úgy kell kezdeni egy mérkőzést, ahogy ők kezdték! Hamar elhúztak 5–1-re. Visszajöttünk a meccsbe, de aztán megint kihagytuk, amit csak lehetett, fegyelmezetlenül védekeztünk, és így kihasználta a hazai pálya előnyét az Eger. Azt kell mondjam, hogy ebben a győzelmükben mi is partnerek voltunk.



(A borítóképen: Biros B. (fehér sapkában) 3 gólt lőtt)