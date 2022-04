A férfi röplabda Extraliga rájátszásában, az elődöntő három nyert mérkőzésig tartott csatájában, húsvétvasárnap az ötödik meccsen döntött a Fino Kaposvár és a GreenPlan-VRC Kazincbarcika a fináléba jutásáról. A két csapat negyedik meccsét pénteken este hazai környezetben a Barcika nyerte, a győzelem másnapján pedig elutazott a találkozó helyszínére, szakítva azzal a „hagyománnyal”, hogy eddig a meccs napján buszozott. Mivel a két csapat első négy mérkőzésén mindannyiszor hazai siker született, az volt a kérdés, hogy folytatódik vagy megszakad ez a sorozat.

Az elődöntő zárásának első szettje a párharcot eddig jellemző kiegyenlített játékot hozott (4–4), aztán amikor Sandoval két ászt is nyitott, a vendégek szakvezetője időt kért (7–4). A pauzával sikerült megzavarni a hazaiak légiósát, illetve nem csak őt, Blázsovics vezérletével elkezdett zárkózni a VRCK, és utol is érte ellenfelét (10–10). Nem sokkal később a vezetést is visszavette a Barcika, ám ezt követően zsinórban négy hazai pont született, egy ász nyitás mellett két jó sáncot is összerakott a Fino, emiatt kikérte második idejét Toronyai edző (15–12). Nem igazán ment a vendégeknek (17–13), de mivel a somogyiak hibázgattak, edzőjük szünetet intézett (17–15). Az addig is impulzívabb kék mezeseknek ez használt, a támadásaik ültek, és faképnél hagyták a látogatókat (25–17).

A második játszma elején sem tudott ellépni egymástól egyik csapat sem (7–7). Aztán amikor a sok rontott nyitás közepette a barcikaiak ebben átvették a vezetést, Milovanovic pedig ászt szervált, a VRCK edzője időt kért (12–9). Bögöly mázlis nyitása után lett négy egység a csapatok között (14–10), ám a folytatásban Szabó D. odatette magát, és egálra jöttek fel a fehér dresszesek (14–14). Innen „új meccs” kezdődött, pontosabban folytatódott a kiélezett csata (21–21). A hajrában Szabó D. két támadóhibájával a Fino került lélektani előnybe, időkéréssel próbált segíteni csapatán Toronyai edző (21–23). A hazaiak kétszer is szettlabdához jutottak, és a második az övék lett, Szabó D. hibás nyitásával (25–23).

VRCK-részsiker

Szabó D. pontjával indult a harmadik menet, és innentől csak a vendégeknél volt az előny, majd amikor Szabó D. egymás után kétszer is jól fejezett be támadást, a kaposváriak edzője időt kért (7–10). Keményen dolgozott a VRCK, sok támadást fejezett be ponttal, az ellenfél nem nagyon hibázott, remek labdameneteket hozott a vendégegyüttes. Ciupa jó sánca után kikérte második idejét a Fino (14–18), ám mivel ezután barcikai hibák jöttek, Toronyai edző is a kispadhoz hívta az övéit (17–19). Blázsovics remek megoldásaival őrizte előnyét a Vegyész, ám csapattársai közül a többiek nem jeleskedtek, így Toronyai edző időkérése ellenére Bögöly egyenlített (22–22). Aztán a szett hajrájában a rendkívül sokat vállaló Szabó D. két szélső ütésével a VRCK behúzta a játékrészt (22–25).

A negyedik szett nagyon sokáig szoros csatát hozott, hol az egyik, hol a másik csapat vezetett, legfeljebb két ponttal, a hazaiaknál Milovanovic játszott jól, a vendégeknél pedig Blázsovics. A szett első szünetét a hazaiak kérték ki, 11–13-nál. Ezt a hátrányt ledolgozta a Kaposvár (15–15), ám 16-os egálnál Szabó D. szerzett két pontot. Jött a somogyi pauza, majd egyenlítés, és a vendégek időkérése után a vezetést is átvették a kékek (19–18). A dráma folytatódott (21–21), a semmiből előkerült Vasquez szerzett centerből pontokat. 22–22 után Bögöly volt eredményes, majd egy jó hazai sáncot követően meccslabdához jutott a Fino, a VRCK időkérése után (24–22). Az elsőt Ciupa még hárította, a másodikat Sandoval beverte (25–23).

Fino Kaposvár – GreenPlan-VRC Kazincbarcika 3:1 (17, 23, -22, 23)

Kaposvár, 500 néző. V.: Adler, Mezőffy Zs. (Mezőffy E., Takács Á., Kósa, Hegedűs).

Fino Kaposvár: HUBICSKA 13, Ouyachi 3, SANDOVAL 14, Garchet, BÖGÖLY 12, MILOVANOVIC 16. Csere: Bozóki (liberó), Kiss M., Radovic 1, VASQUEZ 3. Vezetőedző: Ruben Wolochin.

GreenPlan-VRC Kazincbarcika: Juhász P. 5, Moraes 3, Páez 1, BLÁZSOVICS 15, Bibók, CIUPA 13. Csere: Dudás (liberó), SZABÓ D. 20, Csizmadia, Árva. Vezetőedző: Toronyai Miklós.

Ruben Wolochin: – Ma azzal nyertünk, hogy valamivel nyugodtabbak voltunk, és picit jobban is játszottunk a jó erőkből álló, jó teljesítményt nyújtó Kazincbarcikával szemben. Jól nyitottunk, jól védekeztünk, de szerintem a higgadtság hozta meg a sikert ezen a meccsen.

Toronyai Miklós: – Nem működött a nyitásfogadásunk, kiszedték a négyeseinket, így igen könnyen hozta az első szettet a Kaposvár. A második játszmában Szabó D. jól szállt be, és ekkor tudtuk kompenzálni a hiányosságunkat. Sajnos, a végén nem mi örülhettünk, hiába küzdöttünk az utolsó pontig, ezúttal mi veszítettünk. Gratulálok az ellenfélnek.

A három nyert meccsig tartó párharc végeredménye: 3–2, a Fino Kaposvár javára.

(A borítóképen: Bögöly egyik támadása a sok közül)