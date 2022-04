A labdarúgó NB II. 34. fordulójában vasárnap 17 órától a Szentlőrinc SE gárdáját fogadja a DVTK csapata, Diósgyőrben. A piros-fehérek az előző körben a Szombathelyi Haladás vendégeként 1–0-ra kikaptak, és ezzel 18 forduló után lecsúsztak a feljutást érő helyről (az első 14 körben egyszer sem álltak a tabella első két helyén a diósgyőriek). Igaz, csak rosszabb gólkülönbséggel sorolódtak a 2. helyre előretört Kecskeméti TE-Hufbau mögé, ráadásul az alföldiek éppen a 4. helyen álló, tőlük 3 pontos hátrányban lévő Szeged-Csanád gárdája ellen rangadót játszanak ebben a körben, de ettől függetlenül a DVTK-nak nagyon kell a győzelem a Szentlőrinc ellen.



Erőnlét

A Diósgyőrt két hete új edző irányítja, de Dragan Vukmirral gólt még nem szerzett a csapat, és pontot is csak egyet, két hete, a Tiszakécskei LC elleni hazai 0–0-val. A szerb–magyar kettős állampolgárságú szakvezetőnek felvetettük, hogy biztos, hogy nem ilyen bemutatkozásra számított, és arról érdeklődtünk, hogy mi a baj, mi az, ami másképp van, mint ahogy arra számított.

– Látni, hogy kicsit gödörben van a csapat. Próbálunk segíteni a játékosoknak mentálisan is. Most dolgozni kell, és bízni abban, hogy a következő mérkőzés jobban sikerül. Azt nem lehet mondani, hogy ne akarnának a labdarúgók, kidolgozzuk a helyzeteket, csak nem sikerül ezeket értékesíteni – mondta a DVTK edzője, akinek megjegyeztük, hogy a legutóbbi meccs után azt nyilatkozta, hogy erőnléti probléma van, és hogy ez a legnagyobb probléma, majd arról érdeklődtünk, hogy hogyan, kivel, mivel és mennyi idő alatt lehet ezen változtatni. – Valóban ezt nyilatkoztam, mert az általam elképzelt játékhoz sokkal több erő kell. Ami elégségesnek tűnt korábban egy másfajta edzői felfogás szerint, az nálam kevés. Lépésről lépésre lehet csak haladni. Amikor minden hétvégén mérkőzést játszik egy csapat, nem szabad túlzottan terhelni a játékosokat hét közben, mert ezzel éppen ellenkező hatást érnénk el. Erre mondtam azt, hogy időre lenne szükségünk, de pont ez az, ami most nincs.



Nincs új stábtag

Arról is érdeklődtünk, hogy az edzői stábban van-e új szakember, illetve érkezhet-e, esetleg az erőnléti problémák miatt gondolkodik-e új erőnléti edző felkérésében, amire Dragan Vukmir azt felelte, hogy nem érkezett új edző, majd hozzátette, hogy ez a kérdés most nem aktuális.

Azt is felvetettük, hogy a jelek szerint a korábbiakkal ellentétben mégsem zárta, nem tudta lezárni a klubváltása körüli fejezetet, hiszen közvetlenül a Haladás-meccs előtt is nyilatkozott erről, és azt kérdeztük az edzőtől: mit szól ahhoz, hogy előző klubja, a Szeged bejelentette, hogy munkaügyi pert indít ellene.

– Jelenleg a DVTK vezetőedzője vagyok, minden energiámat arra fordítom, hogy minél jobban szerepeljen a csapat, ezért most nem szeretnék ezzel foglalkozni – válaszolta Dragan Vukmir, aki arra a kérdésre, hogy támadók miatt maradt gólképtelen az előző két meccsen a DVTK, vagy inkább azért, mert a középpályás támadójáték volt nem megfelelő, így folytatta: – Ahogy említettem, a helyzeteink megvannak. Amikor egy játékos már csak a kapussal áll szemben, akkor vagy be tudja rúgni, vagy nem, ez többnyire az egyéni kvalitásokon múlik. Számomra pozitívum, hogy ki tudjuk alakítani a helyzeteket, az már probléma lenne, ha el sem jutnánk idáig. A Tiszakécske és a Haladás elleni mérkőzésen is volt minimum egy százszázalékos ziccer. A futballmeccseken manapság nem születnek tucatjával találatok, a leggyakoribb eredmény általában a 0–0, az 1–0, vagy a 2–0. Ezért szoktam azt mondani, hogy az a csapat, amelyik bajnok akar lenni, annak minden helyzetét ki kell használnia.



Könyves hiánya

Azt is megkérdeztük a trénertől, hogy kik azok, akikre a mostani meccsen nem számíthat, és hogy milyen okok miatt nem, illetve arra is kíváncsiak voltunk, mennyire hiányzik a több hétre kiesett Könyves.

– Könyves Norbert a DVTK egyik legrutinosabb játékosa, igazi vezéregyéniség, akiben mindig benne van a gól, természetesen megérezzük a hiányát. Eppel Mártont Szombathelyen sérülés miatt kellett lecserélni, úgy megrúgták a harmadik percben, hogy a szünetben vérben tocsogott a cipője, két öltéssel kellett összevarrni a bokáját, így ő is kiesett. Sokat elmond, hogy Marci ennek ellenére sem kért cserét, nekem kellett lehoznom. Rajtuk kívül Polgár és Eperjesi sem lesz bevethető, előbbinek a térde, utóbbinak a combközelítő izma sérült – mondta Dragan Vukmir, aki arra a kérdésre, hogy miként érhető el a kötelező győzelem vasárnap, így felelt: – A Szentlőrinc nagyon veszélyes csapat, sokban hasonlít a Tiszakécskére. Stabil védekezésből igyekeznek kontrákat vezetni, és sok rutinos játékosuk van, akik képesek megtartani a labdát. Ugyanakkor nem számít, hogy ki az aktuális ellenfelünk, a saját játékunkra kell koncentrálnunk, és saját közönségünk előtt hazai pályán be kell gyűjtenünk a három pontot. bcs



Molnár G. (középen), a diósgyőri közönség kedvence az idén még nem szerzett gólt

fotó: mw

Várható kezdő



A DVTK várható kezdőcsapata: Danilovic – Belényesi, Hegedűs J., Szatmári, Keller – Oláh B., Lucas – Németh M., Molnár G., Zsolnai – Horváth Z.