A női röplabda Extraliga alsóházi keresztjátékban, az 5-8. helyért zajló csatározásban kedd este a harmadik meccsét játszotta a Diósgyőri VTK csapata, a Fatum-Nyíregyháza ellen, utóbbi együttes otthonában. Mivel a párharc első két találkozóját a szabolcsi csapat nyerte, így számukra a tét ezen az estén az volt, hogy lezárják ezt a sorozatot, és ezzel elküldik a piros-fehéreket arra a helyosztóra, amelyben a 7. hely, és az ezzel együtt járó, élvonalbeli tagság meghosszabbítása lesz a tét.

Alaposan bekezdett a Nyíregyháza, Vaida kezdte a nyitást, és ott is ragadt, egymás után kilencszer (!) hozhatta játékba a labdát, és csak a legutolsójánál, egy jó sánccal tudta megszerezni első pontját a vendégcsapat (8-1). Előtte volt minden, csak DVTK időkérés nem, a hazai légiósok remekül, hiba nélkül támadtak, Vasileva csillogott, Vaida ászt is szervált, a látogatók pedig cserékkel igyekeztek megállítani a hengert. Sitku és Egri jött be, Sylejmani, és Kalmár helyett, és miután velük ,,kibrusztolta” az első pontot a DVTK, az újabb változtatás után a vendégek kezdőcsapata folytatta a meccset. Sok sikerélményük nem volt, Godó a 10. hazai egységnél érte el az első pontot támadásból (10-2). Nem sokkal később tízre nőtt a különbség a csapatok között (13-3), majd a Sylejmani ütését követően valami elindult a vendég oldalon. 16-9-re jött fel a Diósgyőr, ám miután Radonjic két hazai támadást is eredményesen fejezett be, a látogatók szakvezetője időt kért (18-9). Aztán 20-10-es állást követően Szajkó szerzett pontot, majd Baidiuk ászt nyitott, és bár sokkal jobban játszott a DVTK, mint a szett elején, a végét megnyomta a Fatum, és magabiztosan hozta az első játékrészt, kevesebb, mint húsz perc alatt (25-12).

Húsz percesek

A második menet elején Godó pontatlanul támadott, kétszer is, Vasileva pedig hibátlanul (4-0). A folytatásban Radonjic két pontja következett, majd vendég időkérés (6-0). A pauza után Sylejmani volt eredményes, majd miután Vasileva folytatta az ,,etetést”, a második idejét is kikérte a diósgyőriek görög vezetőedzője. Ám mivel ez sem segített (10-1), cserékkel próbálta felrázni csapatát. De csak Godó támadt fel, ő szerzett négy pontot rövid idő alatt a DVTK-nak (12-5). Mindez a remekül játszó, és magasabb minőséget mutató hazaiakat nem zavarta össze, előbb tízre, majd e fölé növelték előnyüket (16-5). A folytatásban Sylejmani villant kettőt (18-9), de ezzel egy időre ellőtte a puskaporát a Diósgyőr (24-9). A játszmát lezáró hazai pont egy picit nehezen született meg, de Vasileva gondoskodott arról, hogy meglegyen a zárás (25-12).

A harmadik játékrész elején becsúszott néhány pontatlanság hazai részről (1-3), de a DVTK is erőteljesebbnek tűnt, és ha nem lettek volna a rontott nyitásaik, még szorosabb lehetett volna az állás. 9-6-nál kért időt a vendégek edzője, és miután Sylejmani előbb jó blokkolt, majd egy támadást is pontosan fejezett be, felzárkóztak a látogatok, akik Vasileva talán első hibája után egyenlítettek (11-11). Ám innen újra a pályaválasztó következett, és ez időkérésre késztette a piros-fehérek trénerét (15-11). Azonban a szünet után is hazaiak voltak eredményesek (20-11), sorozatukat Kiss E. sánca szakította meg. 22-12 után egy picit emelt a termésén a DVTK, de végül Vaida lezárta a szettet, a meccset, és ezzel együtt is a párharcot is. A harmadik menetet, ahogy a másodikat is, húsz perc alatt hozta a jobb erőkből álló szabolcsi gárda (25-16).

Fatum-Nyíregyháza vs. Diósgyőri VTK 3:0 (12, 12, 16)

Nyíregyháza, 160 néző. V.: Horváth M., Szarka (Csarkó, Hidegkuti).

Fatum-Nyíregyháza: VASILEVA 17, RADONJIC 18, Milanova 1, Pintér 7, Lászlop 5, VAIDA 10. Csere: TÓTH F. (liberó), Tóth D. (liberó), Bogár. Vezetőedző: Szasa Nedeljkovics.

Diósgyőri VTK: Szajkó 5, GODÓ 10, Kiss E. 3, Kalmár 1, SYLEJMANI 8, Baidiuk 3. Csere: Kundrák (liberó), Egri 1, Sitku 1. Vezetőedző: Leonidas Gaitanakis.

Szasa Nedeljkovics: – A sorozat mindhárom mérkőzését magabiztosan nyertük meg, örülök annak, hogy meccsről-meccsre jobban játszottunk. A következő napokban azért dolgozunk, hogy még biztosabbá tegyük a játékunkat. Jó párharcot várok az ötödik hely megszerzéséért.

Leonidas Gaitanakis: – Gratulálok a Nyíregyházának, minőségi játékosai vannak, nagy különbség van a két csapat között. Ami a mérkőzést illeti, csak a harmadik szettel vagyok elégedett. Az első két játszmában – különösen támadásban – nem volt jó a ritmusunk. A következő párharc a legfontosabb számunkra, mindent bele kell adnunk!

A párharc végeredménye: 3-0, a Fatum-Nyíregyháza javára.