A jégkorong Erste Liga rájátszásának negyeddöntőjében a második meccsét játszotta szerda este egymás ellen a Ferencvárosi TC-Telekom és a Diósgyőri VTK csapata. Az egyik fél negyedik győzelméig tartó csata első felvonását kedden a zöld-fehérek nyerték 3–2-re, így ők várták jobb helyzetből az újabb ütközetet. Azt a mérkőzést, amelyen ezúttal sem vehetett részt a diósgyőriek két légiósa, Wehrs és Doetzel, akik sérülés miatt hiányoztak. A két csapat ugyanabban az összetételben lépett pályára, mint előző nap.

A mérkőzés elején a ferencvárosiak voltak aktívabbak, az 1. percben Tóth G. lövése csattant a kapuvason, és a folytatásban is Duschek kapusnak kellett résen lennie. A piros-fehérek az első valamirevaló akciójukból viszont gólt értek el. A 4. percben Walker középen remekül vette észre, hogy a bal oldalon Setóról megfeledkeztek a hazaiak, jó passzt adott a csapattársának, Seto pedig a kapu rövid oldalába vágta a pakkot (0–1). Nem sokkal később emberelőnyhöz jutott az FTC, Farkas M. kiállítását követően. Két percen át nagy nyomás nehezedett a vendégek kapujára, de Duscheknek több jó védése volt, többek között Kóger és Tamminen löketét is hárította. Aztán egyenlő létszámban egy ideig diósgyőri fölény mutatkozott, ennek eredményeként egy akción belül kétszer is védenie kellett Aranynak, előbb Elgestal, majd Hajnik bombáját. A 15. percben Karmeniemi sistergősét hárította Duschek. A meccs koreográfiája ekkoriban az volt, hogy az FTC-nyomás közepette a DVTK kontrára játszott. Utóbbiak egy ilyenből Walker révén veszélyeztettek, a játékrész hajrájában viszont Fowlie-nak volt két jó lövése, amit a kapus biztosan fogott.

Jöttek a gólok

A második harmad elején nagy energiákat mozgósított az FTC, hogy ledolgozza a hátrányát, ami össze is jött nekik, és ehhez nem kellett csapatjáték. Ugyanis a 23. percben Kóger szerzett korongot a diósgyőri kispad előtt, majd bekorcsolyázott a támadóharmadba, passz helyett pedig egy távoli lövésre vállalkozott, a korong a kapu hosszú oldalában kötött ki (1–1). Nem sokkal később Seto vehette volna vissza az előnyt, de a kapu közepébe tartó lökete a hálóőrben elakadt. A 25. minutában megint a zöld mezesek következtek, Kulmala szerezte meg a pakkot a vendégharmadban, de ő sem passzban gondolkodott, hanem lövésre szánta el magát, és szinte ugyanonnan, ahonnan előtte nem sokkal Kóger, kilőtte a kapu jobb oldalát (2–1). A folytatásban megkapta első emberelőnyét a Diósgyőr, amely azt hozta, hogy Szirányi lövését Arany bravúrral hárította. Nem sokáig játszottak egyenlő létszámban a csapatok, egy hazai kiállítást követően ismét a Jegesmedvék voltak fent többen a pályán, és ezt a fórt kihasználták a piros-fehérek, a 30. percben Parnham botjáról csorgott be a korong a kapus mellett a ketrecbe (2–2). Csak rövid ideig volt egyenlő az állás az izgalmas, változatos játék közepette, ugyanis a ferencvárosiaknak is sikerült kihasználniuk a második emberelőnyös lehetőségüket, McFadden a kék vonal közeléből, középről bombázott a kapuba, Duschek kapus a takarás miatt nem sokat láthatott a löketből (3–2). A játékrész végén újra a Jegesmedvék jutottak emberfórhoz, ennek során Parnham lövésénél védett nagyot Arany, majd Miskolczi lövése jött ki a mamutos emberről, ám Szabad a kipattanót közelről nem tudta a hálóba küldeni.

A harmadik menet elején Nagy G. lövését hárította Duschek, aztán a diósgyőriek veszélyeztettek, majd a 43. percben kétgólosra nőtt a hazaiak előnye. Kulmala kaparta oda a korongot Nagy G.-nek, aki balra passzolt, az érkező Tamminen pedig a piros ketrecbe küldte a pakkot (4–2). A folytatásban Seto lövését védte Arany, majd Mattyasovszky ziccerét hárította a kapus. Az 51. minutában felzárkózott a DVTK, Farkas M. jobbra tette a korongot Szabadnak, aki a lövés helyett a passzt választotta, és a túloldalról Hajnik pedig könnyedén csúsztatta a korongot a hálóba (4–3). Innen nem az történt, amiben a vendégek reménykedtek, ugyanis nem sikerült nyomás alá helyezniük az FTC kapuját, a hazaiak jól altatták a korongot a mezőnyben. Az 58. percben Mattyasovszkynak volt egy nagy lehetősége, ám Aranyba bombázott, és a végén hiába ment le Duschek, hogy a pályaválasztó harmadában emberelőnyben legyen csapata, két lövésüket is fogta a zöld-fehérek cerberusa.

Ferencvárosi TC-Telekom vs. DVTK Jegesmedvék 4–3 (0–1, 3–1, 1–1)

Budapest, 545 néző. V.: Nagy A., Mach (Pálkövi, Kis-Király).

Ferencvárosi TC-Telekom: Arany (Nagy K.) – Karmeniemi, Seregély, Kulmala 1 (1), Nagy G. (2), Tamminen 1 – Hegyi, McFadden 1, Fowlie (1), Pavuk, Tóth A. – Bohunicky, Boros, Hajós, Kóger 1, Somogyi (1) – Bán, Sarcia, Farkas L., Roczanov, Tóth G. Vezetőedző: Fodor Szabolcs.

DVTK Jegesmedvék: Duschek (Kiss B.) – Kiss R., Szirányi, Parnham 1, Seto 1, Walker (2) – Hadobás, Vojtkó, Galajda, Galanisz, Lövei – Farkas O., Illés M., Elgestal, Hajnik 1, Miskolczi – Ritó, Farkas M. (1), Mattyasovszky, Szabad (1). Vezetőedző: Tokaji Viktor.

Kiállítások: 6 perc, ill. 4 perc.

Fodor Szabolcs: – Ma is egy nagyon szoros mérkőzést vívtunk a Diósgyőrrel, örülök annak, hogy jó második harmadot hoztunk, ez megalapozta a sikert. A csatának még nincs vége, Miskolcon is megpróbálunk eredményesek lenni.

Tokaji Viktor: – Kísértetiesen hasonló volt a tegnapi meccshez a mai. Jól kezdtünk, jól álltunk bele a meccsbe, de a második harmadot megint elrontottuk. Ismét apróságok döntöttek a két csapat között, bízunk abban, hogy a következő két hazai meccsen a szurkolók támogatásával ezek a mi javunkra fognak eldőlni.

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 2–0, a Ferencvárosi TC-Telekom javára.

A 3. meccset szombaton 18.00-tól Miskolcon játsszák.

(A borítóképen: Ezúttal is szoros meccset vívtak a csapatok)