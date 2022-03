Az NB I.-es bajnokság 25. fordulója keretében a bajnokesélyes Ferencvárosi TC vendége volt a Mezőkövesd Zsóry FC csapata. A vendégek soraiba – lehetséges, hogy a sok sérült és beteg miatt – hosszú szünet után visszatért Vajda S., és annak ellenére, hogy a múlt héten lecserélték, kezdő maradt T. Kis. Cseri ismét bizalmat kapott, Babati azonban újra a kispadon találta magát. Az FTC-ben Dibusz mellett tíz légiós futott ki a pályára. Supka Attila öt védőt küldött a gyepre, ez egyértelműen védekező harcmodort sejtetett.



Tordai mellényúlt



Már a 3. percben vezetést szerzett a Fradi, ehhez azonban kellett Tordai nagy hibája, és ez megadta a találkozó alaphangját, és átírta az előzetesen kalkulált forgatókönyveket. A zöld-fehérek kezdeményeztek többet, de nem diktáltak eget verő tempót, látszott, hogy az újabb alkalomra várnak. Az MZSFC megszállta a saját térfelét, játékosai a hazaiak területére szinte nem is merészkedtek. A kisvárosiak 25 perc elteltével szabadultak ki sündisznóállásukból és váltak aktívabbá. A 32. és a 35. perc között állt a játék. Történt, hogy Zachariassen pár lépésről a kapuba lőtt, az akciót azonban hosszú elemzésnek vetették alá, és Bogár les címén úgy érvénytelenítette, hogy ő maga nem nézte vissza a felvételt. A 39. percben Bilali fejese magasan a keresztléc fölött hagyta el a játékteret, majd Cseke távolról lőtt Dibusz kezébe. Nem sokkal később Zubkov eljátszotta a „nagy halált”, büntetőt akart kapni, színészkedésért viszont saját maga részesült sárga kártyában. A hosszabbításban Zubkov az ötösön belülre verekedte magát, de balról nem tudta Tordait mattolni.



Drazic ziccere



Mivel az első félidőben az FTC sokat birtokolta a labdát, uralta a pálya közepét, létszámfölényes támadásokat vezetett, várható volt, hogy a dél-borsodiak mestere belenyúl csapatába – és meg is tette, a láthatatlan Jurinát és T. Kist Drazicra és Madarászra váltotta. Az 50. percben csaknem egyenlített a Mezőkövesd. Drazic kilépett, lefutotta az otthoni belsőket, nagy lendülettel tört kapura, majd jobbal, 11 méterről centiméterekkel lőtt a jobb alsó sarok mellé, aztán Kovacevic közeli fejesét Tordai bravúrral mentette. Feljebb tolta védekezését az alsóházi gárda, és így a szemszögéből mindjárt jobban nézett ki a találkozó. Supka Babatit is becserélte, ezzel is csapatának előrejátékát kívánta erősíteni. Vadnai önfeláldozóan szerelt, majd Tokmac lőtt fölé.



Nyílt volt a meccs



Túlságosan magabiztos, már-már öreguras volt az FTC, míg ellenfele csipkedte magát, azért harcolt, hogy egyenlítsen. A fővárosiak néhányszor betörtek a büntető területen belülre, de itt elfogyott a tudományuk. Tömörültek a kékek, paszszolgattak a fehérek, míg Wingo biztos helyzetből Tordai kezébe passzolt. Drazic újabb ziccert rontott, de azt is írhatjuk, hogy Dibusz bravúrt mutatott be. A hajrában sem változott a játék képe. A Ferencváros próbálkozott, a vendégek pedig kontratámadásokra építették taktikájukat. Helyenként cicázás folyt a 16-oson és olykor az ötösön belül, majd következtek a gyenge és még gyengébb célzások. A 82. percben R. Mmaee bombázott a jobb alsó mellé, aztán várható volt, hogy a „matyók” kockáztatni fognak, hiszen semmit nem veszíthettek. A 88. percben közvetett szabadrúgáshoz jutottak a kövesdiek egy rossz hazaadás után (Dibusz magához ölelte a labdát, holott ezt nem tehette volna meg), Babati azonban elpuskázta az egyenlítési lehetőséget. A ráadásban a szenvedő Fradi ellen az egy pontért indult csatába a Mezőkövesd Zsóry FC, de ez nem jött össze. A vendégeket dicséri, hogy volt tartásuk, és könnyen meglepetést okozhattak volna.



A gól története



3. perc: Tokmac a félpályáról indult, nem támadta senki, majd 23 méterről, jobbal lövésre szánta el magát. Labdája felpattant Tordai előtt, majd a bal alsó sarokban kötött ki, 1–0.



Ferencvárosi TC – Mezőkövesd Zsóry FC 1–0 (1–0)



Budapest, 6517 néző. V.: Bogár (Király, Szalai).



FTC: Dibusz (5) – Wingo (5), S. Mmaee (5), Kovacevic (6), Civic (5) – Laidouni (5), Esiti (5) – Zubkov (5), Zachariassen (5), Tokmac (6) – R. Mmaee (5). Vezetőedző: Stanislav Cherchesov.



Mezőkövesd Zsóry FC: Tordai (5) – Farkas D. (5), Bilali (5), Karnitski (6), Vadnai (6), Vajda S. (5) – Cseke (5), Cseri (5), Besirovic (5) – Jurina (4), T. Kis (4). Vezetőedző: Supka Attila.



Csere: T. Kis helyett Madarász (5) a 46., Jurina helyett Drazic (6) a 46., Besirovic helyett Babati (5) az 57., Lai­douni helyett Vécsei (5) az 59., Vajda S. helyett Granecny (–) a 69., Zubkov helyett Botka (–) a 70., Zachariassen helyett Gavric (–) a 70., Cseri helyett Qaka (–) a 76., R. ­Mmaee helyett Bassey (–) a 93. percben.



Sárga lap: Cseri a 8., Laidouni, a 41., Zubkov a 43., Cseke a 45+4., Esiti az 56., Madarász a 63., Granecny a 68., Cherchesov (reklamált a kispad előtt) a 87. percben.



Gólszerző: Tokmac (1–0) a 3. percben.



A bajnokság állása



1. Ferencvárosi TC 25 16 4 5 42–19 52

2. Puskás Akadémia FC 24 13 5 6 33–25 44

3. Kisvárda Master Good 24 12 8 4 39–24 44

4. Paksi FC 24 10 4 10 60–48 34

5. Zalaegerszegi TE FC 24 9 7 8 33–39 34

6. Újpest FC 24 8 6 10 33–36 30

7. Mol Fehérvár FC 24 8 5 11 28–33 29

8. Budapest Honvéd 24 8 4 12 39–40 28

9. Debreceni VSC 24 7 7 10 39–40 28

10. Mezőkövesd Zsóry FC 25 7 7 11 26–39 28

11. Gyirmót FC Győr 24 6 7 11 24–34 25

12. MTK Budapest 24 6 6 12 18–37 24



A hétvége programja



Március 19., szombat

15.00: Zalaegerszegi TE FC – Puskás Akadémia FC

17.30: Gyirmót FC Győr – Mol Fehérvár FC

19.45: MTK Budapest – Kisvárda Master Good



Március 20., vasárnap

13.15: Paksi FC – Debreceni VSC

18.30: Újpest FC – Budapest Honvéd



(A borítóképen: Tokmac már a harmadik percben a kapuba talált)