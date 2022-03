A nagy hagyományokkal rendelkező Salgó ­Rallyval kezdődik az idei első osztályú magyar bajnokság. Az aszfaltos versenyen közel nyolcvan páros áll rajthoz, a győzelemért és a dobogós helyezésekért pedig vélhetően ismét szoros küzdelem lesz. A nevezési lista alapján ugyanis legalább hat-hét páros képes arra, hogy futamot nyerjen.

Parádés élmezőny

Az indulók között ott lesz a norvégok korábbi WRC-világbajnoka, Mads Ostberg, aki idén is részt vesz a hazai sorozatban. Egy év kihagyás után ismét visszatér a korábbi bajnok, Vincze Ferenc is. Rajtuk kívül egyértelműen számolni kell Turán Frigyessel, Velenczei Ádámmal, a fiatal Klausz Kristóffal, valamint szinte a teljes magyar élmezőnnyel. A bajnoki címvédő Hadik András, Kertész Krisztián kettős is ott lesz a nógrádi szezonnyitón.

– Az elmúlt hónapokban igyekeztünk feltöltődni és az előttünk álló feladatokra figyelni – fogalmazott a csapat miskolci műhelyében Hadik András. – Azért annyi változás lesz, hogy egy újabb fejlesztésű Ford Fiestát fogunk bérelni az idei versenyekre. A korábbi technika is tökéletesen működött, maximálisan elégedettek voltunk vele, de az új mégiscsak új. Kisebb a meghibásodás lehetősége, ami nagyon fontos, hiszen most is szoros, kiélezett hazai sorozat előtt állunk. Lesz néhány olyan fejlesztés benne, ami az előzőből hiányzott. Az M-Sport is dolgozik, bízunk benne, hogy ezen a területen ismét sikerül előrelépnünk. Mi pedig természetesen megpróbáltunk a lehető legjobban felkészülni a szezonnyitóra.

Élesben szombaton

A 2022-es Salgó Rally pénteken az adminisztratív és a technikai átvételekkel kezdődik a nógrádi megyeszékhelyen, majd rögtön ezután a pályabejárást tartják meg. Az éles, mért futam szombaton reggel kezdődik: három helyszínen összesen kilenc szakasz, valamivel több mint száz versenykilométer vár a közel nyolcvan párosra.

– Jó lesz ismét ilyen erős mezőnyben versenyezni, ez viszi előre a sportot, és minket is ez fejleszt – tette hozzá a bajnoki címvédő. – Most is minden egyes futamnak úgy vágunk neki, hogy győzni szeretnénk. Aztán a versenyek közben nagyon sok minden történhet, meglátjuk, mi lesz belőle. Egyébként szeretjük az izgalmakat, az adrenalint, ezért csináljuk évtizedek óta ezt az egészet. Természetesen nagyon várjuk a rajtot, mert régen ültünk már versenyautóban. A Salgó Rally abszolút kiszámíthatatlan, mentünk már teljesen extrém körülmények között is. Bízom benne, hogy most napos, száraz körülmények között versenyezhetünk, és sikerrel vesszük az első akadályt.

Miskolciak, megyeiek

A Rally1 mezőnyében egyébként több miskolci, borsodi versenyző neve is megtalálható. A teljesség igénye nélkül ott lesz a szezonnyitón Bodolai László és Német Gábor, az ORC-értékelésben pedig a visszatérő Friedmann Zsolt mellett Kurtos Róbert és a fiatal Foczkó Ákos is szerencsét próbál. A szezonnyitón egyébként tizenhat R5-ös vesz részt.

A Salgó Rally 2022 programja

Rally1, Rally1-ORC

Március 25., péntek

Adminisztratív átvétel

8.00–10.00: Salgó Vagyon-székház

Technikai átvétel

16.00–21.00: Nógrád megyei közlekedési hatóság

8.00–20.00: pályabejárás



Március 26., szombat

Gyorsasági szakaszok

8.04, GY1: Salgótarján–Kazár–Vizslás/1

8.37, GY2: Bátonyterenye–Szuha–Mátraalmás/1

9.45, GY3: Cered–Tótújfalu–Zagyvaróna/1

11.11, GY4: Salgótarján–Kazár–Vizslás/2

11.44, GY5: Bátonyterenye–Szuha–Mátraalmás/2

12.52, GY6: Cered–Tótújfalu–Zagyvaróna/2

14.18, GY7: Salgótarján–Kazár–Vizslás/3

14.51, GY8: Bátonyterenye–Szuha–Mátraalmás/3

15.59, GY9: Cered–Tótújfalu–Zagyvaróna/3

16.40, céldobogó: Salgótarján, Kisfőtér

(A borítóképen: Hadik András szeretné jó eredménnyel kezdeni az új évet)