Az erőviszonyok ismeretében nyugodtan készülhetett az egyik bajnokesélyes, a Szolnoki Dózsa elleni idegenbeli csatára a PannErgy-Miskolci VLC OB I.-es alakulata, amely szombaton délután csapott össze riválisával. A vendégek persze szerették volna a lehető legtöbbet kihozni a 32 percből, de a pontszerzésnek nem igazán volt realitása.

Ennek ellenére jól kezdte a mérkőzést és ezen belül az első felvonást a borsodi alakulat, amelynél bő egy perc után Biros játszotta meg Semant, a szlovák légiós pedig nem is hibázott (0–1). A Dózsánál az egykori miskolci, Nagy Á. adott jó passzt Szeghalminak (1–1), majd a felvonás felén átlépve Vismeg szépen fejezett be egy emberelőnyt (1–2). A házigazdánál Jansik D. volt az, aki vállalkozott (2–2), a Szolnokot némileg meglepte ellenfele bátor játéka, meg az is, hogy ebben a játékrészben többet nem tudták átjátszani Hofericát, az MVLC kapusát.

A második etap elején közel két percig érdemleges dolgok nem történtek, a küzdelmet leszámítva, míg ekkor az egyik klasszis, Angyal villant meg (3–2). Seman harcolt ki fórt, és 14 másodperccel később Tőzsér dobta a labdát a hazai kapuba (3–3). A következő szakaszban a Szolnok elkapta a fonalat, és Gbadamassi, Kovács G., illetőleg Schmölcz találatával 6–3-ra megugrottak. Azonban jött Böröczky fórból, Biros pedig egy jogos büntetőből, és máris 6–5 állt az eredményjelzőn. Az utolsó 25 másodpercre is jutott gólváltás, Konarik és Krasznai, ami azt eredményezte, hogy a vendég MVLC igencsak jól állt két negyed után (7–6).



Nem teketóriázott



A harmadik felvonásba viszszaérkezve az agilis Szolnok is ismét „hintett” zsinórban három gólt vendégének, Szeghalmi, Milakovic, továbbá Nagy Á. révén, így a 10–6 már szebben nézett ki hazai szempontból. A látogatóknál Seman duplázott (10–7), amire nem maradt el a válasz Nagy Á. részéről (11–7). Az eredmény az újabb dudaszóig nem módosult, holott 2 másodperccel az utolsó pihenőt megelőzően Pető előtt adódott ziccer, ám nem tudott vele élni.

A negyedik negyedben még közelebb szeretett volna férkőzni a Szolnokhoz az MVLC, és Várkonyi tett is ezért (11–8). Kovács G. állította vissza a négytalálatnyi különbséget (12–8), és ekkor már biztos volt, hogy bármilyen meglepetés kizárt. Viszont a PannErgynél egy percen belül Várkonyi kihasznált egy ötméterest (12–9), illetve Krasznai is jól döntött (12–10). Az óra éppen beért 3 percen belülre, amikor Pető volt eredményes (13–10), Böröczky pedig fórban nem teketóriázott (13–11). Mint kiderült, ezen a napon ez volt az utolsó miskolci hálózörgetés, ami ezek után már csak a Dózsának sikerült, kétszer: Milakovicnak emberelőnyben (14–11), míg Csehnek büntetőből (15–11). Az MVLC jó első félidőt produkált, de ez kevés volt ahhoz, hogy meglepje az igen komoly erőket felvonultató Tisza-partiakat.



Szolnoki Dózsa – PannErgy-Miskolci VLC 15–11 (2–2, 5–4, 4–1, 4–4)



Szolnok, 200 néző. V: Csanádi Zs., Juhász T.



Szolnok: BÁNYAI – Konarik (1), NAGY Á. (2), Angyal (1), Gbadamassi (1), JANSIK D. (1), Szeghalmi (2). Csere: KOVÁCS G. (2), Milakovic (2), Schmölcz (1), Pető A. (1), Teleki (-), Cseh A. (1). Edző: Zivko Gocic.



MVLC: HOFERICA – Biros B. (1), Várkonyi Á. (2), Sélley Rauscher (-), SEMAN (2), Vismeg Zs. (1), Krasznai (2). Csere: Tőzsér (1), Nagy N. (-), BÖRÖCZKY (2), Tanczer (-). Edző: Vidumanszky László.



Gól/emberelőnyből: 6/3, ill. 6/5



Gól/ötméteresből: 1/1, ill. 1/1



Zivko Gocic: – Gratulálok a miskolci csapatnak, mert nagy rivális volt a mai mérkőzésen. Tudtuk, hogy ez a meccs ilyen lesz, ugyanis komoly két hetünk volt, komoly munkával, és tudtuk, hogy emiatt lassabbak leszünk. A megszerzett három ponttal elégedett vagyok, mert ez volt a legfontosabb célunk. Gratulálok a csapatomnak, mert ha nem is jó játékkal, de magabiztosan győztünk.



Vidumanszky László: – A Szolnok kevesebb hibával játszott, mint az én csapatom. Lehetett volna talán még szorosabb az eredmény, de ha a kihagyott ziccerek után gólt kapunk, akkor azzal nem sok mindent tudunk csinálni, csak szomorkodni. Védekezni viszonylag jól védekeztünk, de támadásban nem férnek bele az elkövetett hibák, ha jó eredményt akarunk elérni.



(A borítóképen: Egy a tizenöt hazai találat közül)