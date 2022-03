A másodosztályú labdarúgó-bajnokságban hétközi fordulót rendeznek, a 27. körben a listavezető Diósgyőri VTK szerdán 14.00-tól az ősi rivális, a Nyíregyháza SFC vendége lesz. A meccsre Balmazújvárosban kerül sor, mert a szabolcsi csapat nyíregyházi stadionjában felújítási munkálatok zajlanak.

A DVTK lélektanilag fontos meccset nyert meg vasárnap este, a Győri ETO FC-t 2–0-ra győzte le, és a ritkának számító vereség után tért vissza a győzelem útjára, egy olyan csapat ellen, amelyik a meccsen nagyon hosszú időn át kilenc emberrel védekezett.

– Már a mérkőzés előtt is tudtuk, hogy fontos meccs lesz, és ezt utólag is így gondolom. Fontos volt a győzelem a többi mérkőzés alakulásának szempontjából is, és a pécsi vereség után is. Jól reagált a csapat, dinamikusan, határozottan, masszívan, célratörően játszottunk, és nem adtunk lehetőséget az ellenfélnek arra, hogy eszébe jusson, hogy itt esetleg nyerni is lehet – mondta a DVTK vezetőedzője, Kondás Elemér, akinek felvetettük, hogy fogynak a mérkőzések, a tabellán 3., már nem feljutó helyen álló csapattal szemben pedig nő az előnyük, és ezzel kapcsolatban azt kérdeztük: jó-e ezt látni? – Ez a célunk, hogy ez így legyen. Tizenkét mérkőzés van még hátra a bajnokságból, és mindegyik rejt magában veszélyt. Még fognak olyan eredmények születni a bajnokságban, amelyek meglepetést okozhatnak, ezért nekünk minden mérkőzésen arra kell törekednünk, hogy pontokat szerezzünk.

A rotációról

A Diósgyőrnek, a Győr elleni bajnokival együtt, nyolc napon belül három mérkőzést kell játszania. És hogy kell-e, ha igen, akkor mennyire, milyen mélységben kell rotálni a keretet?

– Ha lesz változás, az elsősorban azért lesz, mert azok fognak pályára lépni, akik teljesen egészségesek. Mindig azt a csapatot próbáljuk pályára küldeni, amelyik a legjobb állapotban van. Minden mérkőzés áldozatokkal jár, az ETO elleni meccsen is lett pár kisebb sérülésünk, ebben a percben még nem tudjuk biztosan, hogy kire számíthatunk, és kire nem. Ha változtatunk, az tehát nem azért lesz, mert rotálni szeretnénk, hanem a szükség hozza így.

A tartós kiesettnek számító Hegedűs J.-n és Szelesen kívül, ahogy a múlt hét végén, Bokros és Csatári ezúttal sem lesz bevethető – a diósgyőri tréner elmondása szerint.

Kondás Elemérnek szóba hoztuk azt, hogy a DVTK-drukkerek számára a Nyíregyháza elleni csata több mint egy sima bajnoki, ami persze az ellenfél oldaláról nézve is igaz. –

Ez egy rangadó. Mindenki számára fontos, teljesen mindegy, hogy a két csapat milyen helyet foglal el a tabellán. Tudjuk, hogy a szerda 14 óra nem feltétlen ideális ebből a szempontból, de nekünk ezzel nem szabad foglalkoznunk. Úgy tudom, hogy a vendégszektorba minden jegy elkelt, ezúttal is, úgyhogy biztosan meg fogjuk kapni a segítséget a lelátóról, a többit nekünk kell hozzátennünk – válaszolta az edző, akinél rákérdeztünk arra, hogy kell-e a szurkolói szempontból kiemelt meccsre külön felkészíteni a játékosokat, elsősorban azokat, akiknek egy ilyen bajnoki légköre új. – Nem kell külön senkit sem felkészíteni. Mindenki tudja, hogy mit jelent egy rangadó, és itt a keleti országrészben vannak komoly múlttal rendelkező presztízsmeccsek. A Diósgyőr, a Debrecen és a Nyíregyháza mindig rangadókat játszik egymással, és ezek közül a Diósgyőr – Nyíregyháza és a Debrecen – Nyíregyháza számít leginkább rangadónak, mert a Debrecen és a Diósgyőr viszonya mindig más volt egy kicsit.

Azt is megkérdeztük a diósgyőri szakvezetőtől, hogy véleménye szerint az ellenfél csapatának jelenlegi helyezése mennyire tükrözi a játékerejét.

– Masszív csapatnak tartom a Nyíregyházát, ismerjük a játékosait, ismerjük a vezetőedzőjét, nem lesz könnyű mérkőzés. Az, hogy hogyan alakul egy-egy találkozó végeredménye, nagyon sok mindentől függ. Ahogy említettem már, a tabella ilyenkor nem számít, egy rangadón bármi megtörténhet – felelte Kondás Elemér, aki arra a kérdésre, hogy mi a cél, mivel lenne elégedett, ezt válaszolta: – Nekünk csak egyetlen célunk lehet, nyernünk kell a mérkőzéseket.

Érdekesség, hogy az előző évadban még a DVTK csapatánál edzősködött Feczkó Tamás irányítja a Nyíregyháza SFC szakmai munkáját, ám a szabolcsi tréner ezúttal nem lehet ott a kispadon, mert amióta munkába állt a piros-kékeknél, 14 meccsen ötször kapott sárga lapot reklamálásért, legutóbb a múlt hét végi fordulóban, és most automatikus eltiltását kell letöltenie.

Várható kezdő

A DVTK várható kezdőcsapata: Danilovic – Szűcs K., Szatmári, Belényesi – Eperjesi, Molnár G., Oláh B., Lucas, Keller – Eppel, Könyves.

(A borítóképen: Könyvest (a labdával) kisebb sérülése miatt le kellett cserélni a Győr elleni bajnokin)