A Magyar Labdarúgó-szövetség hosszabb ideje azon dolgozik, hogy növelje a labdarúgás szereplőinek a számát, és a legújabb programjának is ez a célja.

Ugyanis országos jelenség az, hogy a két-három évtizeddel ezelőttihez képest lecsökkent a csapatok száma, amelynek többek között demográfiai és társadalmi okai is vannak. Elsősorban az ezer fő alatti településekről tűnt el, vagy van eltűnőben a futball, az elvándorlás ezeken a helyeken nagyobb, a fiatalok más települése mennek tanulni, dolgozni, ami szinte egyenesen vezet ahhoz, hogy megszűnik a helyi klub, egyesület. Ami Borsod-Abaúj-Zemplén megyét illeti: a hivatalos adatok szerint a megye 358 települése közül pillanatnyilag 109-ben van felnőtt szintű labdarúgás.

Olyan kisközösségeket keresünk, amelyek szívesen fociznának akár 5+1-es létszámban

– Sajti Viktor

– A különböző negatív tendenciákat nagyon nehéz megállítani, ugyanakkor a szövetség tenni akar azért, hogy legalább lassítsa a folyamatot – mondta Sajti Viktor, az MLSZ megyei igazgatója. – Előttünk is ismert, hogy sok helyen vannak olyanok, akár egy baráti társaság keretén belül, akik szeretik a sportágat, szeretnének is focizni, ugyanakkor hiányzik maga a szervezés, netán eszközök ahhoz, hogy ezt meg is valósítsák, illetőleg elriasztják ezen embereket azok az adminisztrációs terhek, amelyek egy klub életben tartásának, vezetésének velejárói. És itt merül, merült fel az a kérdés, hogy miért nem támogatjuk a szándékot, adjuk meg a szükséges kereteket, hogy elindulhasson a játék? Ebben, ezen próbál meg segíteni a Magyar Labdarúgó-szövetség Kisközösségek Alternatív Labdarúgó Programja, az úgynevezett Kalap. Olyan kisközösségeket keresünk, amelyek szívesen fociznának akár 5+1-es létszámban, és akik ugyan bekerülnének az MLSZ nyilvántartásába, versenyengedélyt nem kellene kiváltaniuk. Egyébként a 6 fő sincs kőbe vésve, lehet ez 7+1 vagy 8+1, minden elképzelésre vevők vagyunk. A legjobb az lenne, ha egy kistérségből részt venne 3-4-5 ilyen csapat, mert akkor egymás között rendezhetnének tornákat, és még sokat sem kellene utazni. Aztán, ki tudja: lehet, hogy némelyikből előbb-utóbb kinőne egy megyei III.-as csapat... A pálya lehet akár egy 20x40 méteres kis pálya egy iskola udvarán...

Az önkormányzatoknak is

Mindebből, a Sajti Viktor által elmondottakból arra lehet következtetni, hogy az MLSZ és a megyei igazgatóság is rugalmasan kezeli a kereteket.

– Mindegyik megye specifikusan alakíthatja a kiírást, a szabályokat a saját elképzelései, illetve a csapatok lehetőségei, elvárásai szerint – tette hozzá a megyei igazgató. – Ha egy csapatnak labdára van szüksége, azt tudunk biztosítani, ha kapura, akkor azt, de érmeket, serlegeket is tudunk adni. Az MLSZ az utánpótlásrendszer átalakításával megpróbálta rendbe tenni a labdarúgás úgymond versenyoldalát, nekünk, az igazgatóságnak az amatőr foci a lényeg, amit viszont nem feltétlenül kell kötni megyei nagypályás bajnoksághoz. A felhívást különben elküldtük az önkormányzatok részére, bízunk abban, hogy ez a program náluk is pozitív fogadtatásra talál.

A programba beregisztrált nem versenyszerűen sportoló játékosok számára sportorvosi engedély kiváltása nem szükséges, a játékosok az MLSZ révén biztosítva lesznek. A csapatok az alábbi korosztályokban nevezhetnek: 6–10 éves korig (leány-, fiú-, vegyes csapat), 11–14 éves korig (fiú-, leánycsapat), 15–18 éves korig (fiú-, leánycsapat), 16 év felett (fiú-, leánycsapat). A nevező együttes tagjainak az adott településre bejelentett állandó vagy ideiglenes lakcímmel kell rendelkezniük. A nevező csapatok létszáma minimum 6 fő, maximum 18 fő lehet. Nevezési határ­idő: március 31.

Jó tudni

A kitöltött nevezési lapokat a [email protected] e-mail-címre kell megküldeni. Nevezési díj nincs.