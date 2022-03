Annyi balszerencse után Foczkó Ákos és Madarász Szabolcs most már előre tekint. Az EVO X-essel a kettős túl van egy tanuló esztendőn, amely túl sok sikert nem hozott, viszont rengeteg tapasztalattal gazdagodtak. Ezt igyekeznek felhasználni, beépíteni az idei felkészülésbe. A korábbi Rally2-es bajnok abban bízik, hogy a befektetett munka mellé ezúttal szerencse is párosul majd, hiszen előbb-utóbb csak megfordul a széljárás.

- Sokat gondolkodtunk rajta, hogy miért alakult így a tavaszi szezonunk, de be kell őszintén vallani: nem lettünk okosabbak. Minden egyes versenyre igyekeztünk a lehető legjobban felkészülni. Mindent beleadtunk, mégsem jöttek össze a dolgaink – tekintett vissza a 2021-es eseményekre Foczkó Ákos. - Ezen persze utólag már kár siránkozni, most már előre tekintünk és várjuk az új bajnokság rajtját. A jó eredmények ugyan elmaradtak, ettől függetlenül szépen gyűjtöttük a kilométereket, ezzel együtt pedig a tapasztalatokat. Bízom benne, hogy idén ezeket felhasználva sikeresebbek leszünk. Nem vette el a kedvünket ez a helyzet, inkább arra sarkall, hogy még keményebben dolgozzunk, még többet tegyünk bele ebbe a történetbe.

Bajnok mentor

A fiatal ralis korábban is beszélt arról, hogy mekkora megtiszteltetés számára Spitzmüller Csaba korábbi versenyautójával menni. A korábbi bajnok azonban csapatvezetőként és mentorként is egyengeti a páros útját, ez a segítség pedig a karrierépítés szempontjából rengeteget jelent.

- El sem tudom mondani, hogy milyen sokat kapunk Spicitől, amiért nagyon hálásak vagyunk neki – folytatta Foczkó Ákos. – Több évtizedes ralis tapasztalattal rendelkezik, ezt pedig folyamatosan igyekszik nekünk átadni. Remélem, ezt idén majd a pályán meg tudjuk hálálni. Egyébként gőzerővel készülünk a szezonnyitóra, rögtön a Salgó Rallyn jó lenne bizonyítani. Gyakorlatilag nullára szétszedtük az EVO X-est, mert szeretnénk a hiba forrásokat minimalizálni. Még azokat az alkatrészeket is kicseréljük, amelyek jól működnek. Szeretnénk megelőzni bajt, illetve azt, hogy akárcsak esélyt is adjunk a meghibásodásra. Azt egyelőre nem tudom, hogy a kategóriánkban mekkora lesz a tömörülés. Elsősorban a saját dolgunkkal foglalkozunk. Ugyanakkor arra is jó lenne figyelni, hogy az abszolút értékelés szempontjából ott legyünk valahol a legjobb tizenöt környékén. Úgyhogy van feladatunk bőven, reméljük, idén végre Fortuna is megfogja a kezünket.

A Salgó Rally 2022 programja

Rally1, Rally1-ORC

Március 25., péntek

Adminisztratív átvétel

08:00 – 10.00 Salgó Vagyon Székház

Technikai átvétel

16:00 – 21.00 Nógrád Megyei Közlekedési Hatóság

08:00 – 20:00 Pályabejárás

Március 26., szombat

Gyorsasági szakaszok

8:04, GY1 – Salgótarján – Kazár – Vizslás/1

8:37, GY2 – Bátonyterenye – Szuha – Mátraalmás/1

9:45, GY3 – Cered – Tótújfalu – Zagyvaróna/1

11:11, GY4 – Salgótarján – Kazár – Vizslás/2

11:44, GY5 – Bátonyterenye – Szuha – Mátraalmás/2

12:52, GY6 – Cered – Tótújfalu – Zagyvaróna/2

14:18, GY7 – Salgótarján – Kazár – Vizslás/3

14:51, GY8 – Bátonyterenye – Szuha – Mátraalmás/3

15:59, GY9 – Cered – Tótújfalu – Zagyvaróna/3

16:40, Céldobogó – Salgótarján, Kisfőtér