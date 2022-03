Múlt szombaton hazai környezetben, a Kemény Dénes Városi Sport­uszodában küzdött a pontokért a PannErgy-Miskolci VLC OB I.-es férfi vízilabdacsapata, méghozzá a PVSK-Mecsek Füszért ellen. Egy kiegyenlített találkozón 28 büntetést osztottak ki a játékvezetők, valamint cserés kiállítás, továbbá kipontozódás miatt hatan (Krasznai, Vismeg, Biros, illetve Gál, Lihotzky, Oltean) hamarabb fejezték be a mérkőzést – amely a végén a baranyaiak 8–7-es sikerével zárult.

– Számunkra több volt ebben a meccsben, többet szerettünk volna elérni, emiatt volt bennem csalódottság, hiányérzet – közölte Vidumanszky László, az MVLC vezetőedzője. – Az első fél­időben nekünk állt a zászló, volt, amikor két góllal is vezettünk, a nagyszünetben viszont már 5–5 volt az állás. Sajnos, menet közben sorra veszítettünk el embereket, és egy picit emiatt elfogytunk. Voltak ugyan így is lehetőségek, de ezekkel nem tudtunk élni, a Pécs egy hajszállal jobban, ezért aztán boldogan utazhatott haza. Számomra sosem mindegy az eredmény, sosem mindegy, hogy szerzünk-e pontokat vagy pontot, utólag sem örülök ennek a vereségnek. A harmadik negyedben meg kellett lépnem a kapuscserét is, volt már ilyen, nem is egyszer. Most újra azt éreztem, hogy nincs meg a megfelelő biztonság, összhang hátul, és emiatt váltani kellett. Egy ilyen csere egy ilyen fontos poszton meglepheti az ellenfelet, összezavarhatja, mert mást és máshogyan kell támadnia, lőnie.

Tét itt is, ott is

A honi férfiélvonalban elérkezett a 2021/2022-es bajnokság alapszakaszának utolsó, 26. fordulója. A tények, helyezések szerint a szombaton 18 órakor a „Keményben” kezdődő PannErgy-Miskolci VLC – Tigra-ZF-Eger találkozónak inkább a vendégek számára nagyobb a tétje.

– Amennyiben ezt a vendégcsapat szemszögéből vizsgáljuk, akkor igen, ők benne lehetnek a legjobb nyolcban, ha nyernek Miskolcon, és akkor nem kell nézniük a Pécs – UVSE összecsapás eredményét – jegyezte meg Vidumanszky László. – De: nekünk sem mindegy, mert ha legyőznénk őket, a pécsiek pedig az újpestieket, akkor a play-off első körében mint 12. helyezett csapat éppen a 9. helyen záró Egerrel csapnánk össze. Márpedig az egyik fél 7. pontjáig tartó párharcokba mindenki továbbviszi az ellenfele ellen az alapszakaszban elért pontjait, és sikerünk esetén 3–3-ra állnánk a hevesiekkel, miután decemberben kikaptunk Egerben. Szóval én azt várom, hogy bizonyára egy kezdeményező vendégcsapatot fogunk látni, amely a győzelem érdekében még az uszodát is „le akarja bontani”. Azonban egy Miskolc – Eger meccs akármilyen pályaválasztásban derbi és presztízs­csata. Nagyon fontos, hogy mi is megfelelő ­koncentrációval és elszántan menjünk bele ebbe a mérkőzésbe, már csak a korábban soroltak miatt is. Kell a jó eredmény nekünk is, hiszen megy majd tovább a bajnokság, nincs vége a küzdelemnek. Úgy gondolom, hogy sok ok miatt van mit visszaadnunk a közönségünknek, szeretnénk kiszolgálni. A keretben a héten voltak betegek, emiatt lehet, hogy lesz hiányzónk, de én mindig azt nézem, hogy akik vannak, azok legyenek maximálisan harcra készek.

A bajnokság állása

1. FTC Telekom 25 22 2 1 336-207 68

2. Szolnoki Dózsa 25 21 1 3 339-193 64

3. Genesys OSC-Újbuda 25 20 3 2 349-205 63

4. A-Híd VasasPlaket 26 19 3 4 287-193 60

5. BVSC-Zugló 25 14 3 8 293-237 45

6. Budapesti Honvéd 25 13 3 9 260-235 42

7. Szegedi VE 25 10 1 14 218-253 31

8. Tigra-ZF-Eger 25 9 1 15 264-309 28

9. PVSK-Mecsek Füszért 25 8 3 14 212-276 27

10. Kaposvári VK 26 7 4 15 263-319 25

11. UVSE Hunguest Hotels 25 7 2 16 221-314 23

12. PannErgy-MVLC 25 5 3 17 235-317 18

13. DVSE-Master Good 25 3 – 22 208-314 9

14. Metalcom Szentes 25 2 3 20 210-323 9

(A borítóképen: Az alapszakasz utolsó mérkőzésén az MVLC (fehér sapkában) számára is van tét. Fotó: ÉM)