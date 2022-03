A mérkőzést 3:0-ra nyerték az észak-borsodiak, és így 2–0-ra vezetnek az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban. A Vegyészben vasárnap 10 pontot szorgoskodott össze a 23. születésnapját március 6-án ünneplő Bibók Balázs.

– Úgy gondolom, hogy amit az edzőnk kért taktikát, azt betartottuk – mondta az Északnak a fiatal átló. – Felkészültünk a hazaiak szélső ütőire, az átlókra, megvolt, mit blokkolunk, mit szerválunk, szerencsére a nyitások jól mentek, több ászunk is akadt. Igazából nem tudott meglepni bennünket a Kistext, bár az első szettben egy kicsit beragadtunk, talán az utazás és talán a viszonylag késői, 20 órás kezdés miatt. Összességében jól teljesített a csapat, többek között ezt mutatták a statisztikai adatok. Ugye náluk a két húzóember Reffatti, illetve De Bairros, így elsősorban rájuk kellett kiemelt figyelmet fordítani, őket kellett kiszedni a játékból. Nálunk sérülés miatt Szabó Dávidra és Caio De Prára nem számíthattunk, és emiatt az utóbbi két találkozón kezdőként voltam a pályán. Toronyai Miklós csak annyit kér, hogy a saját játékomat hozzam, azt, amit edzésen, figyeljek, koncentráljak. Igyekszem minden egyes meccsen kihozni a maximumot magamból, erre törekszem, a múlt csütörtöki, barcikai mérkőzéshez képest jobb százalékokat hoztam. Tudom, hogy még van hova fejlődnöm nyitásban és fejben is, az, hogy most ennyit játszom, az előnyömre válik, mert rutint csak a mérkőzéseken lehet szerezni.

Az utolsó pontig

A két együttes a harmadik mérkőzést szerdán 19 órától vívja meg Kazincbarcikán, a Don Bosco Sportközpontban.

– Új dolgokat nem kell kitalálnunk, lényegében ugyanazt kell csinálnunk majd, mint vasárnap Budapesten, ugyanolyan minőségben – tette hozzá Bibók Balázs. – 2:0-ra vezetünk a párharcban, nem szeretnénk meccset veszíteni, az elképzelésünk az, hogy zárjuk le a csatát három mérkőzés keretében. A bajnokság indulása előtt meghatározta a célt a stáb, a klubvezetés, a minimális elvárás az elődöntőbe jutás, ezt elérhetjük szerdán, de természetesen nagyon szeretnénk bekerülni a fináléba. Azonban előre semmilyen meccsről nem szabad azt gondolni, hogy megvan, tehát szerdán figyelmesen, szintén taktikusan kell röplabdáznunk, hogy ne adjunk esélyt a Kistextnek. Nagy igazság, hogy minden találkozó addig tart, amíg az utolsó pont meg nem született.

A szövetség döntése értelmében – egy korábbi rendbontás és az azért kapott szankció miatt – ez a mérkőzés még zárt kapus, vagyis nézők nem tekinthetik meg a Don Bosco Sportközpont lelátóiról.

Emlékeztető

Férfi Extraliga, negyeddöntő, 2. mérkőzés

Kistext SE – GreenPlan-VRCK 0:3 (-23, -15, -21)

Budapest, 60 néző. V.: Kiss, Selega.

Kistext: Óhidi 3, Reffatti 6, Szabó M. 2, De Bairros 12, Gönczi 7, Makarov 8. Csere: Lassu (liberó), Kalmár, Kocsondi. Vezetőedző: Bunda Olivér.

Vegyész: Páez 3, Ciupa 15, Juhász 4, Bibók 10, Blázsovics 6, Moraes 5. Csere: Dudás, Budai (liberók), Csizmadia, Árva. Vezetőedző: Toronyai Miklós.

Bunda Olivér: – Jobban játszottunk, mint legutóbb, gratulálok az ellenfélnek a győzelemhez. Megyünk tovább, és szerdán megpróbálunk meglepetést okozni.

Toronyai Miklós: – Örülök a sikernek, mert a célunkat elértük. Bibók Balázs mellett most Budai Balázsnak is sikerült lehetőséget adni, jól is szállt be. Azonban egy ilyen összecsapásra is még jobban fel kell tudni pörögni, és még nincs vége a párharcnak sem.

(A borítóképen: Bibók Balázs [13] jó formában játszik)