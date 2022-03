Tavaly nyáron nagy lehetőséget kapott a több mint egy évtizede egyébként is jól működő Sajóvölgye Focisuli. A putnoki és múcsonyi telephellyel is rendelkező egyesületet ugyanis a Magyar Labdarúgó-szövetség B szintű tehetségközponttá nyilvánította. Az első néhány hónap után ennek már most érzik a pozitív hatását, amitől hosszú távon elsősorban a képzés minőségének további javulását remélik.

Felvevőpiac

– Ebből a szempontból tavaly nyáron új időszámítás kezdődött nálunk – fogalmazott Kádár Zsolt, a Sajóvölgye Focisuli operatív igazgatója. – Néhány hónap tanuló időszak után minden szempontból igyekszünk alkalmazkodni az új helyzethez. Egyfelől nagy lehetőséget kaptunk, de természetesen ez számos kötelezettséggel jár. Az MLSZ-től folyamatosan figyelik a munkánkat, egyengetik az utunkat, mert az a cél, hogy minél több tehetséges fiatalt adjunk a sportágnak. Elsősorban a DVTK-nak, hiszen a piramis tetején a kiemelt akadémia található, de rajtuk kívül a környéken is elég nagy a felvevőpiac. Az ügyesebbek reményeink szerint Kazincbarcikán, Putnokon, Ózdon és akár Bánhorvátiban is megállják majd a helyüket néhány éven belül.

Szakmai előrelépés

A Sajóvölgye Focisulinak a tehetségközponti státusz azt is lehetővé tette, hogy gyarapítsa az edzői állományát. Most már 43 alkalmazottal, tehát komoly létszámmal dolgoznak, de ami ettől is fontosabb: egységes és jó mentalitású szakembergárda állt össze Putnokon és Múcsonyban.

– Az egyéni képzés, a gyerekek mérése és a csapatedzések terén is nagyon sokat léptünk előre – árulta el Kádár Zsolt. – Mindenki érdekelt abban, hogy megfeleljünk a magasabb elvárásoknak, egyfajta kihívásként éljük meg ezt a helyzetet. Természetesen az a legfontosabb, hogy a gyerekek fejlődjenek, a nagyobb korosztályokban pedig felkészítsük őket a felnőtt labdarúgásban rájuk váró kihívásokra.

„Tavaly nyáron új időszámítás kezdődött nálunk” - Kádár Zsolt

Szeretnék a megye I.-et

Ebből a szempontból jó lehetőséget kínál a megyei II. osztályban szereplő Ózd-Sajóvölgye felnőttegyüttese, ami a fiataloknak egyfajta utat mutathat. A gárda jelenleg vezeti az Északi csoportot, de a kétpontos előny egyáltalán nem nevezhető magabiztosnak, így vélhetően nagyon nehéz tavasz vár a csapatra.

– Természetesen nagyon szeretnénk feljutni, hogy jövőre még magasabb szinten tudjuk versenyeztetni ezt az együttest, és az ózdiaknak is minőségi szórakozást tudjunk nyújtani – tette hozzá az operatív igazgató. – Ez a keret ugyanis nálunk edz, de a hazai találkozóit az ózdi stadionban játssza – fogalmazott a szakmai igazgató. – A kisebb korosztályokban a Covid következtében sem volt jelentős lemorzsolódás, de a betegség az elmúlt időszakot kiszámíthatatlanná tette. Olykor összevont edzéseket tartottunk, de szerencse a szerencsétlenségben, hogy ez a helyzet nem a bajnoki szezon alatt jött el. Az U7-től egészen az U19-ig versenyeztetünk csapatokat, amelyek összesen 11 korosztályban képviselik a Sajóvölgye Focisuli színeit. Azáltal, hogy tehetségközpont lettünk, magasabb szintű bajnokságban versenyzünk, tehát a szezon második felében is nagyon kemény meccsek várnak ránk. Annak pedig kimondottan örülök, hogy a téli átigazolási időszakban 23 új játékos csatlakozott hozzánk. Bízom benne, hogy jól helyt fogunk ebben a rendszerben állni, a piramis csúcsához tartozó DVTK-nál pedig a jövőben is több tehetséget tudunk továbbadni. Csakúgy, mint történt ez most is, amikor a Kiszely testvérek csatlakoztak tőlünk a piros-fehé­rekhez.

